Завтра світло знову вимикатимуть: Укренерго оприлюднило нові графіки на 6 листопада

Коротко:
- В Україні 6 листопада діятимуть погодинні відключення світла
- Обмеження запровадять у всіх регіонах через атаки на енергооб’єкти
- "Укренерго" попереджає: графіки можуть змінюватися залежно від ситуації
В Україні через складну ситуацію в енергосистемі продовжують діяти обмеження споживання електроенергії. Як повідомляє "Укренерго", графіки погодинних відключень заплановані і на четвер, 6 листопада.
У компанії зазначають, що завтра у всіх регіонах України введуть заходи обмеження споживання через наслідки масштабних ракетно-дронових атак Росії на енергетичну інфраструктуру.
За інформацією відомства, графіки відключення діятимуть з 08:00 до 22:00 і передбачатимуть погодинні перерви в електропостачанні обсягом від 0,5 до 2 черг. Крім того, у цей час для промислових споживачів запровадять додаткові обмеження потужності.
В "Укренерго" підкреслили, що час і обсяг відключень можуть змінюватися залежно від ситуації, тому громадянам рекомендують стежити за оновленнями на офіційних сторінках своїх обленерго.
Ризики для енергосистеми - думка експерта
Енергетичний експерт, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар оцінив поточний стан української енергосистеми напередодні осінньо-зимового періоду та спрогнозував можливі ризики для її стабільності.
За словами фахівця, Росія змінила тактику атак, зосередившись не на масштабних ударах, а на локальних енергооб’єктах у прикордонних і прифронтових регіонах. Такий підхід, на думку експерта, робить окремі області більш уразливими до перебоїв з електропостачанням.
Під підвищеним ризиком нині залишаються Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська та Запорізька області, де можливі нові цілеспрямовані атаки на критичну інфраструктуру.
Відключення світла - новини за темою
Як повідомляв Главред, керівник Офісу президента Андрій Єрмак говорив, що країна-агресор Росія постійно намагається в осінньо-зимовий сезон залишити Україну без тепла і світла. Цього року ситуація не змінилася.
Нагадаємо, що експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв заявив, що мешканці Києва можуть днями сидіти без світла.
Раніше, міністерка енергетики Світлана Гринчук заявляла, що ситуація в енергосистемі наразі контрольована. Найскладніше становище – у Чернігівській області, куди російські війська спрямували значну кількість атак.
Про компанію: "Укренерго"
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
