Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Завтра світло знову вимикатимуть: Укренерго оприлюднило нові графіки на 6 листопада

Руслан Іваненко
5 листопада 2025, 19:54
632
Укренерго оголосило нові графіки відключень через удари по енергооб’єктах.
Свет, Блэкаут
Українців просять споживати електроенергію ощадливо / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com.ua, freepik.com

Коротко:

  • В Україні 6 листопада діятимуть погодинні відключення світла
  • Обмеження запровадять у всіх регіонах через атаки на енергооб’єкти
  • "Укренерго" попереджає: графіки можуть змінюватися залежно від ситуації

В Україні через складну ситуацію в енергосистемі продовжують діяти обмеження споживання електроенергії. Як повідомляє "Укренерго", графіки погодинних відключень заплановані і на четвер, 6 листопада.

У компанії зазначають, що завтра у всіх регіонах України введуть заходи обмеження споживання через наслідки масштабних ракетно-дронових атак Росії на енергетичну інфраструктуру.

відео дня

За інформацією відомства, графіки відключення діятимуть з 08:00 до 22:00 і передбачатимуть погодинні перерви в електропостачанні обсягом від 0,5 до 2 черг. Крім того, у цей час для промислових споживачів запровадять додаткові обмеження потужності.

В "Укренерго" підкреслили, що час і обсяг відключень можуть змінюватися залежно від ситуації, тому громадянам рекомендують стежити за оновленнями на офіційних сторінках своїх обленерго.

Завтра світло знову вимикатимуть: Укренерго оприлюднило нові графіки на 6 листопада
Черги відключень / Інфографіка: Главред

Ризики для енергосистеми - думка експерта

Енергетичний експерт, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар оцінив поточний стан української енергосистеми напередодні осінньо-зимового періоду та спрогнозував можливі ризики для її стабільності.

За словами фахівця, Росія змінила тактику атак, зосередившись не на масштабних ударах, а на локальних енергооб’єктах у прикордонних і прифронтових регіонах. Такий підхід, на думку експерта, робить окремі області більш уразливими до перебоїв з електропостачанням.

Під підвищеним ризиком нині залишаються Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська та Запорізька області, де можливі нові цілеспрямовані атаки на критичну інфраструктуру.

Відключення світла - новини за темою

Як повідомляв Главред, керівник Офісу президента Андрій Єрмак говорив, що країна-агресор Росія постійно намагається в осінньо-зимовий сезон залишити Україну без тепла і світла. Цього року ситуація не змінилася.

Нагадаємо, що експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв заявив, що мешканці Києва можуть днями сидіти без світла.

Раніше, міністерка енергетики Світлана Гринчук заявляла, що ситуація в енергосистемі наразі контрольована. Найскладніше становище – у Чернігівській області, куди російські війська спрямували значну кількість атак.

Читайте також:

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України відключення світла
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Нас хтось злив": військовий розповів правду про атаку РФ по Дніпропетровщині

"Нас хтось злив": військовий розповів правду про атаку РФ по Дніпропетровщині

21:10Війна
Завтра світло знову вимикатимуть: Укренерго оприлюднило нові графіки на 6 листопада

Завтра світло знову вимикатимуть: Укренерго оприлюднило нові графіки на 6 листопада

19:54Україна
"Своє завдання Покровськ виконав": у ЗСУ відповіли на запитання про відступ

"Своє завдання Покровськ виконав": у ЗСУ відповіли на запитання про відступ

18:26Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гроші самі будуть "йти" в руки: кому зірки обіцяють фінансовий успіх цього тижня

Гроші самі будуть "йти" в руки: кому зірки обіцяють фінансовий успіх цього тижня

Карта Deep State онлайн за 5 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 5 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Тест на IQ: знайдіть 2 відмінності на картинках відьми на мітлі за 11 секунд

Тест на IQ: знайдіть 2 відмінності на картинках відьми на мітлі за 11 секунд

Китайський гороскоп на завтра 6 листопада: Коням - зриви, Півням - втрати

Китайський гороскоп на завтра 6 листопада: Коням - зриви, Півням - втрати

Чому кіт ходить за господарем в туалет - чи потрібно закривати перед ним двері

Чому кіт ходить за господарем в туалет - чи потрібно закривати перед ним двері

Останні новини

21:50

"З різними цілями": чи отримують учасниці "Холостяка" гонорари

21:31

Китай розглядає заміну Путіну: названо ймовірного наступника

21:10

"Нас хтось злив": військовий розповів правду про атаку РФ по Дніпропетровщині

20:48

Потап взявся за старе і зробив приголомшливе зізнання

20:29

Складається з понад 2 000 унікальних слів: як звучить найдовше імʼя у світі

Запоріжжя, Дніпро чи Добропілля: Коваленко – про те, куди російські війська попруть після ПокровськаЗапоріжжя, Дніпро чи Добропілля: Коваленко – про те, куди російські війська попруть після Покровська
20:27

Плита більше не потрібна: як приготувати ідеальну яєчню без сковорідки

19:54

Завтра світло знову вимикатимуть: Укренерго оприлюднило нові графіки на 6 листопада

19:36

Водіям рекомендують наносити крем для гоління на лобове скло у листопаді: що сталося

19:28

"США готові розіграти ядерний сценарій": Розумний про відповідь Трампа на шантаж РФ

Реклама
19:25

ТЦК "затримали" охоронця Анджеліни Джолі - з'явилась реакція військових

19:16

10 тисяч військових КНДР перекинуто до РФ: в розвідці назвали їхню головну місію

19:10

Покровськ і Куп'янськ: що потрібно знати про ситуацію на фронтіПогляд

19:04

Російські еліти можуть виступити проти війни лише за однієї умови - Тука

18:49

Ціни на молочку набирають обертів: скільки вже коштують популярні продукти

18:26

"Своє завдання Покровськ виконав": у ЗСУ відповіли на запитання про відступ

18:14

Достатньо одного літра: який антифриз може легко "вбити" двигун автоВідео

18:10

Без праски, батареї та сушарки: як за 7 хвилин висушити одяг взимку

18:01

Коли Україна перейде з копійок на шаги - в НБУ назвали конкретний термін

17:38

Рішення щодо Покровська прийнято: "Флеш" розкрив позицію керівництва України

17:27

Загроза оточення Покровська: генерал розкрив головне завдання спецзагону ГУР

Реклама
17:10

Анджеліна Джолі несподівано приїхала у Херсон - що вона робилаВідео

17:03

Ворог просунувся одразу в трьох областях України: DeepState розкрив деталі

17:01

Цікавий тест на IQ: спробуйте знайти три відмінності на фото за 19 секунд

16:51

Чи були ваші предки родом із Греції: прізвище розкриє істинне коріння

16:50

Путін віддав наказ "негайно" готуватись до ядерних випробувань - куди запустять бомбу

16:42

Які дрова можна брати в лісі: що дозволено, а що загрожує штрафом

16:34

Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рік: астрологічний прогноз

16:30

Долар раптово полетів вниз, євро дорожчає: новий курс валют на 6 листопада

16:28

На Місяці відбулись два яскраві спалахи - що відбувається і чи є загроза

16:24

Ризик відключення опалення: українців попередили про загрозу евакуації з міст

15:55

Віддають майже даром: в Україні обвалилася ціна на базовий продукт

15:54

Жінка заплатила великий штраф за прогулянку кота в саду: що пішло не так

15:51

"Не потрібна олімпійська медаль, щоб бути кимось": Анна Різатдінова розповіла, чи буде віддавати свого сина у великий спорт

15:47

Результат вже відомий - чим закінчаться переговори Трампа і Орбана в Білому доміВідео

15:43

Непомітно "з’їдають" електроенергію: які прилади слід обов'язково вимикати з розетки

15:22

Виплати зростуть на 50%: ухвалено новий закон для сімей загиблих захисників

15:07

Оточення ЗСУ в Покровську: в Генштабі зробили важливу заяву про ситуацію

15:03

Економіст Михайло Кухар назвав ініціативу Гетьманцева щодо оподаткування банків економічною диверсією

14:57

Рецепт квашеної капусти по-новому: весь секрет в одному інгредієнті

14:54

Путіністи Шаман і Мізуліна одружилися на території України - деталіВідео

Реклама
14:42

Під Новий рік ціни підскочать: до свят популярний в Україні продукт подорожчає

14:19

Зовнішність Дмитра Комарова несподівано змінилася – ведучий пояснив причини

14:09

На фоні важких боїв за Покровськ депутати "Євросолідарності" вимагають від Кабіну випустити їх з країни на свята, - експерт

14:06

Виплати за народження дитини значно підвищать: Рада ухвалила законопроєкт

14:04

У жодному разі не "з прошедшим"​​ - як правильно вітати з днем народженняВідео

14:04

Голова ВККС порушив процедуру відбору суддів, відкрито кримінальне провадження, - нардеп Власенко

14:03

Як відрізнити зимову гуму від літньої: один секретний символ все "розкаже"

14:02

"Алла великодушна": Пугачова висловилася про смерть путініста Ніколаєва

13:39

Серйозні збитки для РФ: нові дані про наслідки атаки на порт у Туапсе

13:38

Долар готує сюрприз до новорічних свят: коли українцям варто міняти валюту

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Рецепти
Святкове менюПрості стравиЗакускиЛегкі десертиСалатиНапої
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти