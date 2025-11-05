Завтра світло знову вимикатимуть: Укренерго оприлюднило нові графіки на 6 листопада

Укренерго оголосило нові графіки відключень через удари по енергооб’єктах.

В Україні 6 листопада діятимуть погодинні відключення світла

Обмеження запровадять у всіх регіонах через атаки на енергооб’єкти

"Укренерго" попереджає: графіки можуть змінюватися залежно від ситуації

В Україні через складну ситуацію в енергосистемі продовжують діяти обмеження споживання електроенергії. Як повідомляє "Укренерго", графіки погодинних відключень заплановані і на четвер, 6 листопада.

У компанії зазначають, що завтра у всіх регіонах України введуть заходи обмеження споживання через наслідки масштабних ракетно-дронових атак Росії на енергетичну інфраструктуру.

За інформацією відомства, графіки відключення діятимуть з 08:00 до 22:00 і передбачатимуть погодинні перерви в електропостачанні обсягом від 0,5 до 2 черг. Крім того, у цей час для промислових споживачів запровадять додаткові обмеження потужності.

В "Укренерго" підкреслили, що час і обсяг відключень можуть змінюватися залежно від ситуації, тому громадянам рекомендують стежити за оновленнями на офіційних сторінках своїх обленерго.

Ризики для енергосистеми - думка експерта

Енергетичний експерт, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар оцінив поточний стан української енергосистеми напередодні осінньо-зимового періоду та спрогнозував можливі ризики для її стабільності.

За словами фахівця, Росія змінила тактику атак, зосередившись не на масштабних ударах, а на локальних енергооб’єктах у прикордонних і прифронтових регіонах. Такий підхід, на думку експерта, робить окремі області більш уразливими до перебоїв з електропостачанням.

Під підвищеним ризиком нині залишаються Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська та Запорізька області, де можливі нові цілеспрямовані атаки на критичну інфраструктуру.

Як повідомляв Главред, керівник Офісу президента Андрій Єрмак говорив, що країна-агресор Росія постійно намагається в осінньо-зимовий сезон залишити Україну без тепла і світла. Цього року ситуація не змінилася.

Нагадаємо, що експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв заявив, що мешканці Києва можуть днями сидіти без світла.

Раніше, міністерка енергетики Світлана Гринчук заявляла, що ситуація в енергосистемі наразі контрольована. Найскладніше становище – у Чернігівській області, куди російські війська спрямували значну кількість атак.

