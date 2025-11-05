Анджеліна Джолі несподівано приїхала у Херсон - що вона робила

Ви дізнаєтесь:
- Анджеліна Джолі відвідала Херсон
- Що акторка робила в Україні
Відома голлівудська акторка Анджеліна Джолі відвідала українське місто Херсон. Про візит знаменитості повідомив Telegram-канал Николаевский Ванек.
За попередньою інформацією Анджеліна прибула в Україну з гуманітарною метою та відвідала херсонські медичні заклади. Акторка є відомою благодійницею та послом доброї волі ЮНІСЕФ.
У мережі уже з'явились перші кадри Джолі з її нового візиту до України. Акторка з'явилась у бронежилеті з українським прапором та логотипом благодійного фонду "Legacy of war foundation", який займається допомогою постраждалим від війни цивільним.
Також Анджеліна відвідала українських дітей у дитячій лікарні Херсона.
"Анджеліна Джолі чудова. Не реклама, нічого такого. Просто факт", - написав Николаевский Ванек.
Також знаменита актриса зустрілася із представниками української влади. Джолі отримала від начальника Херсонської МВА подарунок: пам'ятну монету "Херсон", на якій зображена площа Свободи, де містяни збирались на мітинги під час окупації.
Нагадаємо, що кінозірка приїжджала до України у 2022 році. Тоді голлівудська акторка відвідала Львів.
Про персону: Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі - американська акторка кіно, телебачення й озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН.
За даними Вікіпедії, акторка є володаркою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша акторка в історії, яка три роки поспіль виграла нагороду) і двох "Премій Гільдії кіноакторів США".
