Анджеліна Джолі несподівано приїхала у Херсон - що вона робила

Акторка Анджеліна Джолі прибула до України.

Анджеліна Джолі в Херсоні / колаж: Главред, фото: instagram.com, Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі відвідала Херсон

Що акторка робила в Україні

Відома голлівудська акторка Анджеліна Джолі відвідала українське місто Херсон. Про візит знаменитості повідомив Telegram-канал Николаевский Ванек.

За попередньою інформацією Анджеліна прибула в Україну з гуманітарною метою та відвідала херсонські медичні заклади. Акторка є відомою благодійницею та послом доброї волі ЮНІСЕФ.

У мережі уже з'явились перші кадри Джолі з її нового візиту до України. Акторка з'явилась у бронежилеті з українським прапором та логотипом благодійного фонду "Legacy of war foundation", який займається допомогою постраждалим від війни цивільним.

Анджеліна Джолі / фото: соцмережі

Також Анджеліна відвідала українських дітей у дитячій лікарні Херсона.

"Анджеліна Джолі чудова. Не реклама, нічого такого. Просто факт", - написав Николаевский Ванек.

Анджеліна Джолі в херсонській лікарні / фото: t.me/ukraine_context

Також знаменита актриса зустрілася із представниками української влади. Джолі отримала від начальника Херсонської МВА подарунок: пам'ятну монету "Херсон", на якій зображена площа Свободи, де містяни збирались на мітинги під час окупації.

Нагадаємо, що кінозірка приїжджала до України у 2022 році. Тоді голлівудська акторка відвідала Львів.

Про персону: Анджеліна Джолі Анджеліна Джолі - американська акторка кіно, телебачення й озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН. За даними Вікіпедії, акторка є володаркою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша акторка в історії, яка три роки поспіль виграла нагороду) і двох "Премій Гільдії кіноакторів США".

