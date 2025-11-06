Зірка "Людей Ікс" їде розважати росіян - деталі

Анонсовано візит Фамке Янссен до столиці країни-агресора.

https://glavred.net/stars/zvezda-lyudey-iks-edet-razvlekat-rossiyan-detali-10712765.html Посилання скопійоване

Фамке Янссен у росії - зірка Людей Ікс їде до агресора / колаж: Главред, фото: imdb.com

Читайте більше:

Чому Фамке Янссен їде до рф

Коли відбудеться візит

Неприємна новина для для українських прихильників "Людей Ікс" - зірка кінофраншизи Фамке Янссен (Джин Грей) планує відвідати країну-окупанта попри те, що вона розв'язала війну в Україні. Російський фестиваль Comic Con Игромир представив нідерландську акторку як хедлайнера.

Передбачається, що Янссен розважатиме мешканців країни-агресора з 12 по 14 грудня в москві. У програмі - автограф-сесія і фото з фанатами.

відео дня

Примітно, що ні сама Фамке Янссен, ні її представники не коментують таку її підтримку рф. Раніше акторка не коментувала свою позицію щодо війни в Україні.

Фамке Янссен у росії - зірка Людей Ікс їде до агресора / фото: comiccon.ru

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що оскароносний режисер і актор Квентін Тарантіно повернеться в кіно після тривалої паузи. Кінематографіст візьме участь у цікавому проекті.

Також Емма Гемінг, модель, активістка і дружина Брюса Вілліса, розповіла про першу ознаку хвороби актора. У 2023 році Міцному Горішку діагностували лобно-скроневу деменцію.

Читайте також:

Про персону: Фамке Янссен Фамке Янссен - нідерландська та американська акторка, фотомодель, кінорежисерка, сценаристка і продюсерка. Найбільш відома в ролі Ксенії Онатопп у фільмі "Золоте око" і Джин Грей у серії фільмів про Людей Ікс, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред