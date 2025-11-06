Зірка "Людей Ікс" їде розважати росіян - деталі

Читайте більше:
Неприємна новина для для українських прихильників "Людей Ікс" - зірка кінофраншизи Фамке Янссен (Джин Грей) планує відвідати країну-окупанта попри те, що вона розв'язала війну в Україні. Російський фестиваль Comic Con Игромир представив нідерландську акторку як хедлайнера.
Передбачається, що Янссен розважатиме мешканців країни-агресора з 12 по 14 грудня в москві. У програмі - автограф-сесія і фото з фанатами.
Примітно, що ні сама Фамке Янссен, ні її представники не коментують таку її підтримку рф. Раніше акторка не коментувала свою позицію щодо війни в Україні.
Про персону: Фамке Янссен
Фамке Янссен - нідерландська та американська акторка, фотомодель, кінорежисерка, сценаристка і продюсерка. Найбільш відома в ролі Ксенії Онатопп у фільмі "Золоте око" і Джин Грей у серії фільмів про Людей Ікс, повідомляє Вікіпедія.
