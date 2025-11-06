Трамп заявив, що розмовляв з Путіним і той просив його завершити війну в Україні

Американський лідер розмовляв з Путіним два тижні тому.

Трамп розповів про розмову з Путіним / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео, facebook.com/WhiteHouse

Ключові тези Трампа:

Трамп два тижні тому говорив з Путіним

Лідер РФ нібито попросив його допомогти завершити війну в Україні

Деякі подібні питання Трамп вирішував за годину

Президент США Дональд Трамп два тижні тому розмовляв по телефону з російським лідером Володимир Путін. У ході розмови Путін начебто попросив Трампа допомогти завершити війну в Україні. Про це лідер США повідомив на Американському бізнес-форумі в Маямі.

"Я говорив із Путіним два тижні тому, і він сказав: "Ми вже 10 років намагаємось закінчити ту війну, але нам це так і не вдалося. Тепер ви повинні її врегулювати", - сказав Трамп. відео дня

Президент США додав, що вважає себе здатним вплинути на Путіна й переконати його піти на домовленості. Трамп також заявив, що нібито "деякі з цих речей владнав за годину", не уточнюючи, що саме він мав на увазі.

Крім цього, Трамп вкотре розкритикував ООН, яка б мала займатися врегулюванням війн, а натомість від якої "отримуєш зламаний телесуфлер". Крім цього, американський лідер вкотре наголосив на своїй миротворчій місії, мовляв, без нього війни так і тривали б.

Трамп розповів про телефонну розмову з Путіним - відео:

Трамп розповів про розмову з Путіним / Фото: скріншот

Коли може завершитися війна - прогноз експерта

Військовий експерт і ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман прогнозує, що активна фаза бойових дій може тривати щонайменше до кінця 2025 року. За його оцінками, ресурсів Росії вистачить, щоб воювати приблизно до літа 2026-го.

"Я вважаю, що активні бойові дії можуть завершитися в середині наступного року. Водночас існує невелика ймовірність, що перемир’я буде досягнуто вже цього року", - припустив Гетьман в коментарі Главреду.

Завершення війни в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, на саміті АТЕС Трамп заявив, що війна між Україною та Росією неминуче буде завершена. Також він вважав, що зможе зробити це легко завдяки своїм "теплим стосункам" із Путіним.

Раніше РФ назвала три умови для початку переговорів: гарантії безпеки для України, вирішення питання "російськомовних регіонів" та нейтральний статус України. Представник Кремля Кирило Дмитрієв заявив, що, на думку Москви, цих умов достатньо для швидкого завершення війни.

Крім цього, член оборонного комітету Верховної Ради Федір Веніславський вважає, що шанс на завершення бойових дій до кінця року або до лютого 2026-го існує, однак прогнозувати результат наразі складно.

