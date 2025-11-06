Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Трамп заявив, що розмовляв з Путіним і той просив його завершити війну в Україні

Руслана Заклінська
6 листопада 2025, 08:33
1976
Американський лідер розмовляв з Путіним два тижні тому.
Трамп заявив, що розмовляв з Путіним і той просив його завершити війну в Україні
Трамп розповів про розмову з Путіним / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео, facebook.com/WhiteHouse

Ключові тези Трампа:

  • Трамп два тижні тому говорив з Путіним
  • Лідер РФ нібито попросив його допомогти завершити війну в Україні
  • Деякі подібні питання Трамп вирішував за годину

Президент США Дональд Трамп два тижні тому розмовляв по телефону з російським лідером Володимир Путін. У ході розмови Путін начебто попросив Трампа допомогти завершити війну в Україні. Про це лідер США повідомив на Американському бізнес-форумі в Маямі.

"Я говорив із Путіним два тижні тому, і він сказав: "Ми вже 10 років намагаємось закінчити ту війну, але нам це так і не вдалося. Тепер ви повинні її врегулювати", - сказав Трамп.

відео дня

Президент США додав, що вважає себе здатним вплинути на Путіна й переконати його піти на домовленості. Трамп також заявив, що нібито "деякі з цих речей владнав за годину", не уточнюючи, що саме він мав на увазі.

Крім цього, Трамп вкотре розкритикував ООН, яка б мала займатися врегулюванням війн, а натомість від якої "отримуєш зламаний телесуфлер". Крім цього, американський лідер вкотре наголосив на своїй миротворчій місії, мовляв, без нього війни так і тривали б.

Трамп розповів про телефонну розмову з Путіним - відео:

Трамп заявив, що розмовляв з Путіним і той просив його завершити війну в Україні
Трамп розповів про розмову з Путіним / Фото: скріншот

Коли може завершитися війна - прогноз експерта

Військовий експерт і ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман прогнозує, що активна фаза бойових дій може тривати щонайменше до кінця 2025 року. За його оцінками, ресурсів Росії вистачить, щоб воювати приблизно до літа 2026-го.

"Я вважаю, що активні бойові дії можуть завершитися в середині наступного року. Водночас існує невелика ймовірність, що перемир’я буде досягнуто вже цього року", - припустив Гетьман в коментарі Главреду.

Завершення війни в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, на саміті АТЕС Трамп заявив, що війна між Україною та Росією неминуче буде завершена. Також він вважав, що зможе зробити це легко завдяки своїм "теплим стосункам" із Путіним.

Раніше РФ назвала три умови для початку переговорів: гарантії безпеки для України, вирішення питання "російськомовних регіонів" та нейтральний статус України. Представник Кремля Кирило Дмитрієв заявив, що, на думку Москви, цих умов достатньо для швидкого завершення війни.

Крім цього, член оборонного комітету Верховної Ради Федір Веніславський вважає, що шанс на завершення бойових дій до кінця року або до лютого 2026-го існує, однак прогнозувати результат наразі складно.

Читайте також:

Про джерело: Білий дім

Білий дім — офіційна резиденція та місце роботи президента США. Розташований у Вашингтоні, округ Колумбія, він служив резиденцією кожного президента США з часів Джона Адамса в 1800 році, коли національна столиця була перенесена з Філадельфії. Термін "Білий дім" часто використовується як фігура мови для президента та його радників, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

трамвай війна на Донбасі Трамп новини Путін новини війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В Україні можуть скасувати графіки відключень світла: експерт пояснив, що зміниться

В Україні можуть скасувати графіки відключень світла: експерт пояснив, що зміниться

09:53Україна
За посилки до 150 євро доведеться платити: що пропонує НБУ і як це вдарить по гаманцю українців

За посилки до 150 євро доведеться платити: що пропонує НБУ і як це вдарить по гаманцю українців

09:00Аналітика
Трамп заявив, що розмовляв з Путіним і той просив його завершити війну в Україні

Трамп заявив, що розмовляв з Путіним і той просив його завершити війну в Україні

08:33Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 6 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 6 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Українські міста можуть залишитися без опалення: громадянам радять мати план "Б"

Українські міста можуть залишитися без опалення: громадянам радять мати план "Б"

Китайський гороскоп на сьогодні 6 листопада: Коням - зриви, Півням - втрати

Китайський гороскоп на сьогодні 6 листопада: Коням - зриви, Півням - втрати

Долар раптово полетів вниз, євро дорожчає: новий курс валют на 6 листопада

Долар раптово полетів вниз, євро дорожчає: новий курс валют на 6 листопада

Гороскоп на сьогодні 6 листопада: Стрільці зірвуть куш, Водоліям - великий успіх

Гороскоп на сьогодні 6 листопада: Стрільці зірвуть куш, Водоліям - великий успіх

Останні новини

09:53

В Україні можуть скасувати графіки відключень світла: експерт пояснив, що зміниться

09:30

Відмовилася від коси заради нового іміджу: Юлія Тимошенко змінила зачіску

09:29

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 6 листопада (оновлюється)

09:25

"Сім'я": Володимир Ярославський зробив публічне зізнання

09:24

Скандал у Фінляндії: 11-річну українку змусили співати найпопулярнішу у світі російську піснюВідео

Запоріжжя, Дніпро чи Добропілля: Коваленко – про те, куди російські війська попруть після ПокровськаЗапоріжжя, Дніпро чи Добропілля: Коваленко – про те, куди російські війська попруть після Покровська
09:20

Гороскоп на завтра 7 листопада: Овнам - компліменти, Тельцям - розчарування

09:00

За посилки до 150 євро доведеться платити: що пропонує НБУ і як це вдарить по гаманцю українців

08:46

Чому Україні дуже потрібні Томагавки?Погляд

08:33

Трамп заявив, що розмовляв з Путіним і той просив його завершити війну в УкраїніВідео

Реклама
08:26

Карта Deep State онлайн за 6 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:25

Шпигунський скандал у Німеччині: AfD підозрюють у передачі військових таємниць Кремлю

07:35

Масована атака дронів по Росії: горять ГРЕС і нафтозавод, закрито аеропорти

06:52

Заграву видно здалеку: у Криму після атаки дронів спалахнула пожежа на нафтобазі

06:11

Притягують блискавку та біду: які дерева не варто садити біля будинку

06:10

Чому Трамп програв вибори у Нью-ЙоркуПогляд

05:26

Як протирати листя кімнатних рослин, щоб воно блистіло: бабусин метод

05:00

Втекти не вдасться: доля підготувала сюрприз для трьох знаків зодіаку

04:47

Найбільше місто в світі знаходилось в Україні - як воно називається теперВідео

04:19

Популярний лайфхак виявився шкідливим: названо три речі, які не можна мити оцтомВідео

03:34

Власників автомобілів зі США почали масово штрафувати - в чому причина

Реклама
02:48

У трьох знаків зодіаку скоро будуть метелики в животі: на кого чекає щастя

02:15

Сонце знищить Землю: розкрито сценарій загибелі людства, що лякає

01:42

Що стоїть за атакою на Покровськ і чому Україна не може відступати — BBC

01:30

Зірка "Людей Ікс" їде розважати росіян - деталі

01:14

Поставила крапку: чим закінчився скандал з Okay Eva і брендом Bazhane

00:52

Дідова хитрість для врожаю: що зробити з кукурудзяним бадиллям восениВідео

05 листопада, середа
23:31

Уперше за 70 років: велика країна планує дебютувати на Євробаченні-2026

23:28

Заправка "під зав’язку": експерт розкрив наслідки популярної звички водіїв

23:25

Як змусити Китай відмовитися від російської нафти: названо головний аргументВідео

23:02

Чому кіт скаженіє, якщо закрити двері — справжня причина здивує багатьохВідео

22:40

Промоутер розкрив умови бою Усика з Вордлі: подробиці

22:28

РФ масовано б'є по Україні: розкрито цілі нових ударів

22:18

ЗСУ підняли український прапор над міськрадою Покровська - яка ситуація в містіВідео

22:04

Кабмін затвердив "Зимову підтримку": Свириденко пояснила, хто отримає 6500 грн

21:50

"З різними цілями": чи отримують учасниці "Холостяка" гонорари

21:31

Китай розглядає заміну Путіну: названо ймовірного наступника

21:10

"Нас хтось злив": військовий розповів правду про атаку РФ по Дніпропетровщині

20:48

Потап взявся за старе і зробив приголомшливе зізнання

20:29

Складається з понад 2 000 унікальних слів: як звучить найдовше імʼя у світі

20:27

Плита більше не потрібна: як приготувати ідеальну яєчню без сковорідки

Реклама
19:54

Завтра світло знову вимикатимуть: Укренерго оприлюднило нові графіки на 6 листопада

19:36

Водіям рекомендують наносити крем для гоління на лобове скло у листопаді: що сталося

19:28

"США готові розіграти ядерний сценарій": Розумний про відповідь Трампа на шантаж РФ

19:25

ТЦК "затримали" охоронця Анджеліни Джолі - з'явилась реакція військових

19:16

10 тисяч військових КНДР перекинуто до РФ: в розвідці назвали їхню головну місію

19:10

Покровськ і Куп'янськ: що потрібно знати про ситуацію на фронтіПогляд

19:04

Російські еліти можуть виступити проти війни лише за однієї умови - Тука

18:49

Ціни на молочку набирають обертів: скільки вже коштують популярні продукти

18:26

"Своє завдання Покровськ виконав": у ЗСУ відповіли на запитання про відступ

18:14

Достатньо одного літра: який антифриз може легко "вбити" двигун автоВідео

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти