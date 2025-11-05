ТЦК 'затримали' охоронця Анджеліни Джолі - з'явилась реакція військових

Інцидент із нібито затриманням охоронця Анджеліни Джолі працівниками ТЦК на Миколаївщині спричинив широкий резонанс серед українських військових.

Як відреагували військові на затримання ТЦК охоронця Джолі / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

В Мережі шириться інформація про те, що кортеж відомої голлівудської зірки Анджеліни Джолі, яка прибула до України з гуманітарним візитом нібито зупинили працівники ТЦК на Миколаївщині та затримали одного з її охоронців.На цей інцидент вже відреагували українські військові.

Український військовий Станіслав Бунятов із позивним "Осман", автор телеграм-каналу "Говорить снайпер", зазначив, що йому соромно за ситуацію, що склалась.

"І смішно і грішно. Уявіть обличчя ТЦК, коли Анжеліна Джолі прийшла забирати з "прийомки" свого охоронця. Соромно за нас…", - написав військовий.

Згодом Бунятов видалив цей допис та опублікував новий, зазначивши, що був впевнений у тому, що мобілізували іноземця.

"Короче, я закинув пост про "охоронця" Джолі, бо думав спочатку, що мобнули (мобілізували, - ред.) іноземця. Для мене ТЦК яке бере бабло, щоб хтось не воював, по закону необліковані і корупціонери-депутати десь на одному рівні. Сорян, що не розібрався і закинув той пост… тільки ввечері до новин добрався не встиг вивчити реальну картину", - повідомив він.

Старший лейтенант Сил оборони України з позивним "Алекс" у відповідь на допис Бунятова висловив сумнів у тому, що працівники ТЦК та СП були в принципі знайомі з творчістю акторки Анджеліни Джолі.

"Я думаю вони навіть не зрозуміли що то за жінка", - іронізує військовий.

Водночас відомий моніторинговий канал "Миколаївський Ваньок" повідомив деталі інциденту з відомою акторкою.

"ТЦК мені повідомляють, що громадянин України, якого вони відправили на ВЛК, не є ні її охоронцем, ні водієм. Поїхав на ВЛК він добровільно. Вірити в цю версію чи ні - це вже залишаю вам. У списку конвою Джолі його дійсно чомусь немає. з ТЦК його ніхто не забирав - він все ще проходить ВЛК і чекає своєї особистої справи (по суті знаходиться в ТЦК)", - зазначив він.

Моніторинговий канал "Миколаївський Ваньок" повідомив, що наразі невідомо, як саме затриманий чоловік опинився в цьому конвої, і зазначив, що по лінії ТЦК та ДПСУ, ймовірно, не було своєчасного інформування вищих інстанцій про прибуття настільки важливої особи на територію України.

"Що саме робила Джолі в ТЦК мені невідомо - версію ТЦК, яку я почув (а ви вже прочитали про туалети), публікувати не буду. Якщо ця їхня версія буде (вже) опублікована - то можете пакувати валізи на вихід з посад, тому що в цю маячню божевільного ніхто не повірить", - вказує автор.

Замість того, щоб оперативно відреагувати, офіційні структури почали щось повідомляти лише після появи широкого медійного резонансу. Візит акторки на півдні країни триває.

Канал також звернув увагу на абсурдність заяв російських пропагандистів про нібито "прибуття за гроші", зауваживши, що навіть у межах цієї вигаданої версії вони не змогли "прикрити" власного охоронця.

Окремо підкреслено, що злив відеозаписів із камер спостереження є порушенням — наразі з цим питанням працюють компетентні органи, і винні понесуть відповідальність.

Главред звернувся за коментарем до ТЦК та СП Миколаєва, однак в установі відмовились надавати офіційні заяви щодо ситуації.

Нагадаємо, як раніше повідомомляв Главред, відома голлівудська акторка Анджеліна Джолі відвідала Херсон із гуманітарною місією, під час якої побувала в місцевих медичних закладах. Зірка, яка є послом доброї волі ЮНІСЕФ і активно займається благодійністю, прибула до України, щоб підтримати постраждалих від війни.

Згодом у Telegram з’явилося відео, на якому Джолі разом із чоловіком заходить до Південноукраїнського ТЦК. Як повідомляє джерело ТСН, дорогою до Херсона її кортеж зупинили на блокпості в Миколаївській області. Один із охоронців акторки мав проблеми з обліковими документами, тож його направили до місцевого ТЦК. У результаті весь супровід Джолі, разом із нею самою, вирушив туди ж.

До цього, 30 квітня 2022 року відома акторка Анджеліна Джолі несподівано приїхала до України. Її помітили спочатку на львівському вокзалі. Відвідувачі спершу не могли повірити своїм очам, але згодом переконалися, що перед ними справді Джолі.Згодом акторка зустрілася з переселенцями. Як посол доброї волі ООН, вона прибула до України з гуманітарною місією, щоб підтримати людей, які постраждали від війни.

Про персону: Станіслав Бунятов Бунятов Станіслав Станіславович - український військовий, молодший сержант. Нині він командир відділення 24 ОШБ "Айдар" ЗСУ, має позивний "Осман". Про це повідомляє Вікіпедія. На початку повномасштабного вторгнення РФ Бунятов став волонтером у Мелітополі, підтримував ЗСУ та дитячі будинки. 5 березня 2022 року виїхав з окупованого міста у Запоріжжя та вступив добровольцем до лав ЗСУ. Згодом він був розподілений до штату 24 Окремого Штурмового Батальйону "Айдар" на посаду "навідник", згодом стрілець-снайпер (марксмен), наразі займає посаду "командир машини/командир відділення". У квітні-липні 2022 року "Осман" брав участь у звільненні смт Павлівка та обороні рубежів Вугледарського напрямку на Донеччині. Бунятов став автором Telegram каналу "Говорять Снайпер", у якому розповідає про справжню ситуацію на українському фронті. Telegram канал налічує понад 200 тисяч підписників.

