Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

ТЦК "затримали" охоронця Анджеліни Джолі - з'явилась реакція військових

Юрій Берендій
5 листопада 2025, 19:25оновлено 5 листопада, 20:05
224
Інцидент із нібито затриманням охоронця Анджеліни Джолі працівниками ТЦК на Миколаївщині спричинив широкий резонанс серед українських військових.
ТЦК 'затримали' охоронця Анджеліни Джолі - з'явилась реакція військових
Як відреагували військові на затримання ТЦК охоронця Джолі / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • Військові відреагували на затримання охоронця акторки Анджеліни Джолі працівниками ТЦК та СП
  • В ТЦК та СП Миколаєва відмовились коментувати ситуацію

В Мережі шириться інформація про те, що кортеж відомої голлівудської зірки Анджеліни Джолі, яка прибула до України з гуманітарним візитом нібито зупинили працівники ТЦК на Миколаївщині та затримали одного з її охоронців.На цей інцидент вже відреагували українські військові.

Український військовий Станіслав Бунятов із позивним "Осман", автор телеграм-каналу "Говорить снайпер", зазначив, що йому соромно за ситуацію, що склалась.

відео дня

"І смішно і грішно. Уявіть обличчя ТЦК, коли Анжеліна Джолі прийшла забирати з "прийомки" свого охоронця. Соромно за нас…", - написав військовий.

Згодом Бунятов видалив цей допис та опублікував новий, зазначивши, що був впевнений у тому, що мобілізували іноземця.

"Короче, я закинув пост про "охоронця" Джолі, бо думав спочатку, що мобнули (мобілізували, - ред.) іноземця. Для мене ТЦК яке бере бабло, щоб хтось не воював, по закону необліковані і корупціонери-депутати десь на одному рівні. Сорян, що не розібрався і закинув той пост… тільки ввечері до новин добрався не встиг вивчити реальну картину", - повідомив він.

Старший лейтенант Сил оборони України з позивним "Алекс" у відповідь на допис Бунятова висловив сумнів у тому, що працівники ТЦК та СП були в принципі знайомі з творчістю акторки Анджеліни Джолі.

"Я думаю вони навіть не зрозуміли що то за жінка", - іронізує військовий.

Водночас відомий моніторинговий канал "Миколаївський Ваньок" повідомив деталі інциденту з відомою акторкою.

"ТЦК мені повідомляють, що громадянин України, якого вони відправили на ВЛК, не є ні її охоронцем, ні водієм. Поїхав на ВЛК він добровільно. Вірити в цю версію чи ні - це вже залишаю вам. У списку конвою Джолі його дійсно чомусь немає. з ТЦК його ніхто не забирав - він все ще проходить ВЛК і чекає своєї особистої справи (по суті знаходиться в ТЦК)", - зазначив він.

Моніторинговий канал "Миколаївський Ваньок" повідомив, що наразі невідомо, як саме затриманий чоловік опинився в цьому конвої, і зазначив, що по лінії ТЦК та ДПСУ, ймовірно, не було своєчасного інформування вищих інстанцій про прибуття настільки важливої особи на територію України.

"Що саме робила Джолі в ТЦК мені невідомо - версію ТЦК, яку я почув (а ви вже прочитали про туалети), публікувати не буду. Якщо ця їхня версія буде (вже) опублікована - то можете пакувати валізи на вихід з посад, тому що в цю маячню божевільного ніхто не повірить", - вказує автор.

Замість того, щоб оперативно відреагувати, офіційні структури почали щось повідомляти лише після появи широкого медійного резонансу. Візит акторки на півдні країни триває.

Канал також звернув увагу на абсурдність заяв російських пропагандистів про нібито "прибуття за гроші", зауваживши, що навіть у межах цієї вигаданої версії вони не змогли "прикрити" власного охоронця.

Окремо підкреслено, що злив відеозаписів із камер спостереження є порушенням — наразі з цим питанням працюють компетентні органи, і винні понесуть відповідальність.

Главред звернувся за коментарем до ТЦК та СП Миколаєва, однак в установі відмовились надавати офіційні заяви щодо ситуації.

Візит Анджеліни Джолі в Україну - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомомляв Главред, відома голлівудська акторка Анджеліна Джолі відвідала Херсон із гуманітарною місією, під час якої побувала в місцевих медичних закладах. Зірка, яка є послом доброї волі ЮНІСЕФ і активно займається благодійністю, прибула до України, щоб підтримати постраждалих від війни.

Згодом у Telegram з’явилося відео, на якому Джолі разом із чоловіком заходить до Південноукраїнського ТЦК. Як повідомляє джерело ТСН, дорогою до Херсона її кортеж зупинили на блокпості в Миколаївській області. Один із охоронців акторки мав проблеми з обліковими документами, тож його направили до місцевого ТЦК. У результаті весь супровід Джолі, разом із нею самою, вирушив туди ж.

До цього, 30 квітня 2022 року відома акторка Анджеліна Джолі несподівано приїхала до України. Її помітили спочатку на львівському вокзалі. Відвідувачі спершу не могли повірити своїм очам, але згодом переконалися, що перед ними справді Джолі.Згодом акторка зустрілася з переселенцями. Як посол доброї волі ООН, вона прибула до України з гуманітарною місією, щоб підтримати людей, які постраждали від війни.

Інші новини:

Про персону: Станіслав Бунятов

Бунятов Станіслав Станіславович - український військовий, молодший сержант. Нині він командир відділення 24 ОШБ "Айдар" ЗСУ, має позивний "Осман". Про це повідомляє Вікіпедія. На початку повномасштабного вторгнення РФ Бунятов став волонтером у Мелітополі, підтримував ЗСУ та дитячі будинки. 5 березня 2022 року виїхав з окупованого міста у Запоріжжя та вступив добровольцем до лав ЗСУ. Згодом він був розподілений до штату 24 Окремого Штурмового Батальйону "Айдар" на посаду "навідник", згодом стрілець-снайпер (марксмен), наразі займає посаду "командир машини/командир відділення".

У квітні-липні 2022 року "Осман" брав участь у звільненні смт Павлівка та обороні рубежів Вугледарського напрямку на Донеччині. Бунятов став автором Telegram каналу "Говорять Снайпер", у якому розповідає про справжню ситуацію на українському фронті. Telegram канал налічує понад 200 тисяч підписників.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Анджеліна Джолі Анжеліна Джолі
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Завтра світло знову вимикатимуть: Укренерго оприлюднило нові графіки на 6 листопада

Завтра світло знову вимикатимуть: Укренерго оприлюднило нові графіки на 6 листопада

19:54Україна
"Своє завдання Покровськ виконав": у ЗСУ відповіли на запитання про відступ

"Своє завдання Покровськ виконав": у ЗСУ відповіли на запитання про відступ

18:26Україна
Коли Україна перейде з копійок на шаги - в НБУ назвали конкретний термін

Коли Україна перейде з копійок на шаги - в НБУ назвали конкретний термін

18:01Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Гроші самі будуть "йти" в руки: кому зірки обіцяють фінансовий успіх цього тижня

Гроші самі будуть "йти" в руки: кому зірки обіцяють фінансовий успіх цього тижня

Карта Deep State онлайн за 5 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 5 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Я зізнаюся": Олексій Суханов розповів про особисте після поцілунку з чоловіком

"Я зізнаюся": Олексій Суханов розповів про особисте після поцілунку з чоловіком

Тест на IQ: знайдіть 2 відмінності на картинках відьми на мітлі за 11 секунд

Тест на IQ: знайдіть 2 відмінності на картинках відьми на мітлі за 11 секунд

Китайський гороскоп на завтра 6 листопада: Коням - зриви, Півням - втрати

Китайський гороскоп на завтра 6 листопада: Коням - зриви, Півням - втрати

Останні новини

19:54

Завтра світло знову вимикатимуть: Укренерго оприлюднило нові графіки на 6 листопада

19:36

Водіям рекомендують наносити крем для гоління на лобове скло у листопаді: що сталося

19:28

"США готові розіграти ядерний сценарій": Розумний про відповідь Трампа на шантаж РФ

19:25

ТЦК "затримали" охоронця Анджеліни Джолі - з'явилась реакція військових

19:16

10 тисяч військових КНДР перекинуто до РФ: в розвідці назвали їхню головну місію

Запоріжжя, Дніпро чи Добропілля: Коваленко – про те, куди російські війська попруть після ПокровськаЗапоріжжя, Дніпро чи Добропілля: Коваленко – про те, куди російські війська попруть після Покровська
19:10

Покровськ і Куп'янськ: що потрібно знати про ситуацію на фронтіПогляд

19:04

Російські еліти можуть виступити проти війни лише за однієї умови - Тука

18:49

Ціни на молочку набирають обертів: скільки вже коштують популярні продукти

18:26

"Своє завдання Покровськ виконав": у ЗСУ відповіли на запитання про відступ

Реклама
18:14

Достатньо одного літра: який антифриз може легко "вбити" двигун автоВідео

18:10

Без праски, батареї та сушарки: як за 7 хвилин висушити одяг взимку

18:01

Коли Україна перейде з копійок на шаги - в НБУ назвали конкретний термін

17:38

Рішення щодо Покровська прийнято: "Флеш" розкрив позицію керівництва України

17:27

Загроза оточення Покровська: генерал розкрив головне завдання спецзагону ГУР

17:10

Анджеліна Джолі несподівано приїхала у Херсон - що вона робилаВідео

17:03

Ворог просунувся одразу в трьох областях України: DeepState розкрив деталі

17:01

Цікавий тест на IQ: спробуйте знайти три відмінності на фото за 19 секунд

16:51

Чи були ваші предки родом із Греції: прізвище розкриє істинне коріння

16:50

Путін віддав наказ "негайно" готуватись до ядерних випробувань - куди запустять бомбу

16:42

Які дрова можна брати в лісі: що дозволено, а що загрожує штрафом

Реклама
16:34

Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рік: астрологічний прогноз

16:30

Долар раптово полетів вниз, євро дорожчає: новий курс валют на 6 листопада

16:28

На Місяці відбулись два яскраві спалахи - що відбувається і чи є загроза

16:24

Ризик відключення опалення: українців попередили про загрозу евакуації з міст

15:55

Віддають майже даром: в Україні обвалилася ціна на базовий продукт

15:54

Жінка заплатила великий штраф за прогулянку кота в саду: що пішло не так

15:51

"Не потрібна олімпійська медаль, щоб бути кимось": Анна Різатдінова розповіла, чи буде віддавати свого сина у великий спорт

15:47

Результат вже відомий - чим закінчаться переговори Трампа і Орбана в Білому доміВідео

15:43

Непомітно "з’їдають" електроенергію: які прилади слід обов'язково вимикати з розетки

15:22

Виплати зростуть на 50%: ухвалено новий закон для сімей загиблих захисників

15:07

Оточення ЗСУ в Покровську: в Генштабі зробили важливу заяву про ситуацію

15:03

Економіст Михайло Кухар назвав ініціативу Гетьманцева щодо оподаткування банків економічною диверсією

14:57

Рецепт квашеної капусти по-новому: весь секрет в одному інгредієнті

14:54

Путіністи Шаман і Мізуліна одружилися на території України - деталіВідео

14:42

Під Новий рік ціни підскочать: до свят популярний в Україні продукт подорожчає

14:19

Зовнішність Дмитра Комарова несподівано змінилася – ведучий пояснив причини

14:09

На фоні важких боїв за Покровськ депутати "Євросолідарності" вимагають від Кабіну випустити їх з країни на свята, - експерт

14:06

Виплати за народження дитини значно підвищать: Рада ухвалила законопроєкт

14:04

У жодному разі не "з прошедшим"​​ - як правильно вітати з днем народженняВідео

14:04

Голова ВККС порушив процедуру відбору суддів, відкрито кримінальне провадження, - нардеп Власенко

Реклама
14:03

Як відрізнити зимову гуму від літньої: один секретний символ все "розкаже"

14:02

"Алла великодушна": Пугачова висловилася про смерть путініста Ніколаєва

13:39

Серйозні збитки для РФ: нові дані про наслідки атаки на порт у Туапсе

13:38

Долар готує сюрприз до новорічних свят: коли українцям варто міняти валюту

13:31

Танкісти знищили групу ворога, яка готувала штурм на українські позиції: ексклюзивне відео

13:27

Погода зміниться кардинально: що чекає на українців найближчим часом

13:23

Перевозив "шахед" на даху авто: поліція затримала киянинаФото

13:14

"Світла пам'ять": зрадниця Ані Лорак розповіла про трагедію

13:07

"Втратили 80% міста": військові розповіли Bild про критичну ситуацію в Покровську

12:55

Крутіше сніданку не придумати: рецепт божественних на смак сирників за 10 хвилин

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти