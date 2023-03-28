Приїхав вбивати українців: на Миколаївщині ЗСУ ліквідували Шойгу із Хакасії

Ліквідованому російському окупанту було 22 роки. Він виявився тезкою російського міністра оборони.

ЗСУ ліквідували російського окупанта Шойгу / Колаж фото 93-я ОМБр Холодний Яр, Telegram

Українські військові в Миколаївській області ліквідували російського окупанта з прізвищем Шойгу. Про це повідомили у Telegram-каналі "Николаевский Ванек".

"На Миколаївщині застрелили Шойгу. Подробиці пізніше", - йшлося у повідомленні.

Згодом стало відомо, що українські захисники застрелили солдата країни-агресорки Росії Шойгу Емера-Ооловича Сата. Окупанту було 22 роки і свій день народження він святкував би лише у листопаді. Цей солдат родом з Хакасії. Він виявився тезкою російського міністра оборони Сергія Шойгу.

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У Мережі опублікували документи ліквідованого окупанта. Виявилося, що Сат - це прізвище окупанта, Емер-Оолович - його по батькові.

ЗСУ ліквідували російського окупанта Шойгу / Telegram

Раніше повідомлялося, що ЗСУ ліквідували майора з пункту управління бригади та розрахунку комплексу БПЛА "Орлан-10". У селі Банникове Тюменської області поховали ліквідованого в Україні 33-річного майора Володимира Ковальова.

Нагадаємо, українські партизани ліквідували 19 "вагнерівців" у Ростовській області. Партизанський рух АТЕШ, створений українцями та кримськими татарами, заявив, що успішно "денацифікував" найманців приватної військової компанії "Вагнер" на території РФ. В одному з тренувальних таборів Ростовської області 19 "вагнерівців" задихнулися від чадного газу в наметі.

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