Українські міста можуть залишитися без опалення: громадянам радять мати план "Б"

Дар'я Пшеничник
5 листопада 2025, 12:34
Як пояснив представник однієї з енергокомпаній Києва, обстріли роблять сценарій з аваріями на ТЕЦ цілком реальним.

Нет отопления, удары по энергетике
У великих містах України може зникнути опалення / Колаж: Главред, фото: Freepik, ДСНС

Головне з новини:

  • У разі критичного ураження ТЕЦ частина великих міст може залишитися без тепла на кілька днів або тижнів
  • Обстріли роблять аварії на ТЕЦ реальним сценарієм
  • Локальні котельні здатні частково компенсувати втрати

У разі критичного ураження ключових теплоелектроцентралей внаслідок російських атак, великі міста України можуть частково залишитися без опалення на кілька днів або навіть тижнів. Про це попереджає уряд, закликаючи громадян заздалегідь продумати альтернативні варіанти тимчасового проживання, пише ЕП.

"У випадку критичного ураження ключових ТЕЦ частина міста може кілька днів або тижнів залишатися без тепла. Сценарій залежатиме від масштабу руйнувань та погоди. Українцям варто вже зараз подумати про запасний варіант, де вони могли б перечекати такий сценарій, якщо він справдиться", – зазначив представник уряду.

За словами представника однієї з енергетичних компаній Києва, ризик аварій на ТЕЦ через обстріли є цілком реальним. Він уточнює, що:

"Удар по великих джерелах тепла – це загроза для низки районів, але не для всього міста".

Відновлення теплопостачання залежатиме від масштабів пошкоджень та швидкості ремонтних робіт. Енергетик пояснює:

"З тепловим обладнанням усе непросто, але полагодити його можна трохи швидше, ніж теплові електростанції".

У містах також функціонують локальні котельні та теплові пункти, що обслуговують лікарні, підприємства та соціальні заклади. Хоча вони не здатні повністю замінити великі ТЕЦ, певну частину теплових втрат можуть компенсувати.

"Це не врятує повністю місто, можливі перебої з теплом в окремих районах чи житлових комплексах, але апокаліпсису, коли все повністю замерзне, точно не буде", – запевняє представник енергетичної компанії.

Ситуація з газом та опаленням взимку - думка експерта

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук не виключає, що на українців можуть чекати відключення газу.

За його словами, теплокомуненерго також будуть обмежувати теплопостачання багатоквартирних будинків до мінімуму.

"І людям доведеться не просто вдягати светр, як радили, а, можливо, ще й шубу вдома", - наголосив він.

Опалення - останні новини України

Раніше очільник Укренерго Віталій Зайченко сказав, наскільки зараз важливо українцям ощадливо споживати електроенергію та назвав пікові години споживання.

З настанням холодної пори року багато українців повертаються до старих добрих способів обігріву - розпалюють печі, каміни або буржуйки. Тепло живого вогню створює особливу атмосферу затишку, але не всі дрова однаково корисні.

Також зазначалося, що в Україні поступово скорочується кількість міст із централізованим опаленням, оскільки все більше громад переходять на індивідуальні системи теплопостачання.

