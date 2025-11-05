Українські міста можуть залишитися без опалення: громадянам радять мати план "Б"

Як пояснив представник однієї з енергокомпаній Києва, обстріли роблять сценарій з аваріями на ТЕЦ цілком реальним.

У великих містах України може зникнути опалення / Колаж: Главред, фото: Freepik, ДСНС

У разі критичного ураження ключових теплоелектроцентралей внаслідок російських атак, великі міста України можуть частково залишитися без опалення на кілька днів або навіть тижнів. Про це попереджає уряд, закликаючи громадян заздалегідь продумати альтернативні варіанти тимчасового проживання, пише ЕП.

"У випадку критичного ураження ключових ТЕЦ частина міста може кілька днів або тижнів залишатися без тепла. Сценарій залежатиме від масштабу руйнувань та погоди. Українцям варто вже зараз подумати про запасний варіант, де вони могли б перечекати такий сценарій, якщо він справдиться", – зазначив представник уряду.

За словами представника однієї з енергетичних компаній Києва, ризик аварій на ТЕЦ через обстріли є цілком реальним. Він уточнює, що:

"Удар по великих джерелах тепла – це загроза для низки районів, але не для всього міста".

Відновлення теплопостачання залежатиме від масштабів пошкоджень та швидкості ремонтних робіт. Енергетик пояснює:

"З тепловим обладнанням усе непросто, але полагодити його можна трохи швидше, ніж теплові електростанції".

У містах також функціонують локальні котельні та теплові пункти, що обслуговують лікарні, підприємства та соціальні заклади. Хоча вони не здатні повністю замінити великі ТЕЦ, певну частину теплових втрат можуть компенсувати.

"Це не врятує повністю місто, можливі перебої з теплом в окремих районах чи житлових комплексах, але апокаліпсису, коли все повністю замерзне, точно не буде", – запевняє представник енергетичної компанії.

Ситуація з газом та опаленням взимку - думка експерта

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук не виключає, що на українців можуть чекати відключення газу.

За його словами, теплокомуненерго також будуть обмежувати теплопостачання багатоквартирних будинків до мінімуму.

"І людям доведеться не просто вдягати светр, як радили, а, можливо, ще й шубу вдома", - наголосив він.

