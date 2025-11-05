Промоутер розкрив умови бою Усика з Вордлі: подробиці

Усик готується до захисту титулу WBO, але можливість бою з Вордлі залишається під сумнівом.

Хірн розкрив умови поєдинку Усика з Вордлі / Колаж: Главред, фото: facebook.com/Alexanderusyk, скріншот

Коротко:

Усик вдруге став абсолютним чемпіоном у надважкій вазі

Обов’язковим претендентом на пояс WBO став Фабіо Вордлі

Усик може відмовитися від бою та втратити пояс

Олександр Усик у липні вдруге в кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі. Після перемоги над Даніелем Дюбуа українцю доведеться захищати пояс WBO проти обов’язкового претендента. Ним став Фабіо Вордлі, проте, за інформацією інсайдерів, Усика цей бій не надто цікавить.

Хірн розкрив умови бою з Вордлі

Своєю думкою щодо організації очного поєдинку поділився промоутер Едді Хірн, повідомляє iFL TV. Він прокоментував бажання британського боксера провести бій у рідному Іпсвічі, але вважає, що цього навряд чи станеться. За його словами, Усик погодиться на поєдинок лише за умови високого гонорару.

"Ви повинні дати йому 10 – 15 мільйонів фунтів стерлінгів. Ви не можете згенерувати це на арені в Іпсвічі. Це має бути Лондон – 'Вемблі' або стадіон 'Тоттенгем Готспур'", – зазначив Хірн.

Вордлі може стати повноцінним чемпіоном

Якщо Усик відмовиться від бою, його позбавлять пояса WBO, а Вордлі підвищать із статусу тимчасового чемпіона до повноцінного, повідомив президент організації Густаво Олів’єрі в коментарі для The Ring.

Олександр Усик / інфографіка: Главред

У такому випадку 30-річний британський боксер, ймовірно, захищатиме титул проти перспективного земляка Мозеса Ітауми.

"У нас є право призначити бій за титул між тимчасовим чемпіоном Вордлі та обов'язковим претендентом Ітаумою. Якщо Олександр Усик з будь-якої причини не вийде на бій з Вордлі, то ми призначаємо його самостійно", – заявив Олів’єрі.

Як повідомляв Главред, тимчасовий чемпіон WBO та WBA у надважкій вазі Фабіо Вордлі став наступним суперником абсолютного чемпіона світу Олександра Усика. Британець сенсаційно переміг Джозефа Паркера достроково, чим привернув до себе увагу всього боксерського світу.

Нагадаємо, що у команді абсолютного чемпіона світу з боксу Олександра Усика розкрили деталі щодо його майбутніх виступів. За інформацією директора спортсмена Сергія Лапіна, українець планує повернутися на ринг у першій половині 2026 року.

Крім того, абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик відкрито заявив, що не планує пов’язувати своє життя з політикою. Український спортсмен вирішив поставити крапку на чутках про можливий перехід на політичну арену та пояснив свої мотиви.

Про джерело: The Ring The Ring (або Ring Magazine) — американський щомісячний журнал, присвячений професійному боксу. Видання вважається одним із найстаріших і найавторитетніших у світі боксу. Журнал веде офіційні рейтинги спортсменів і присвоює звання чемпіона світу в різних вагових категоріях. Видання було засноване в 1922 році в Нью-Йорку журналістом Натом Флейшером, який очолював його протягом півстоліття — до своєї смерті у 1972 році. Перше число "The Ring" вийшло 22 лютого 1922 року. Спочатку журнал висвітлював як бокс, так і боротьбу, однак згодом зосередився виключно на боксі. Wikipedia

