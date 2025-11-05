Рус
Як змусити Китай відмовитися від російської нафти: названо головний аргумент

Олексій Тесля
5 листопада 2025, 23:25
У питанні поставок з Росії Китай керується не тільки економічними міркуваннями, вважає Максим Гардус.
Названо умови тиску на Китай

Важливе із заяв Гардуса:

  • У питанні поставок із РФ Китай керується не тільки економічними міркуваннями
  • Деякі шляхи поставок уразливі через потенційні геополітичні конфлікти

Аналітик і експерт з енергетичної політики аналітичного центру Razom We Stand Максим Гардус заявив про те, що важелі економічного тиску на Пекін вкрай обмежені.

"А в питанні поставок із Росії Китай керується не тільки економічними міркуваннями - вигодою і низькою ціною, - а й питаннями безпеки", - наголосив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт нагадав про те, що морські шляхи, якими йде значна частина світового експорту нафти - з арабських країн, Індонезії, а також зі Сполучених Штатів, - украй уразливі через потенційні геополітичні конфлікти.

"Китай не хоче опинитися в стані залежності, коли хтось одного ранку перекриє йому всі поставки нафти. Тому він намагатиметься триматися на російських поставках", - пояснив він.

Співрозмовник вважає, що ще один аргумент - логістичне плече між Росією і Китаєм мінімальне: з Далекого Сходу Росії доставити нафту до Китаю дуже близько, і водночас не потрібно проходити через територіальні води безлічі країн.

"Для порівняння: якщо вести нафту з Індії, потрібно проходити через Індонезію, Малаккську протоку, Сінгапур, Філіппіни, уздовж узбережжя В'єтнаму - тобто через країни, які лавірують між США і Китаєм", - додав Гардус.

Хто може вдарити по РФ: думка експерта

Існує думка, що відмова китайських компаній від російської нафти може серйозно вплинути на позицію країни-агресора РФ на ринку. Однак це не зовсім так.

Про це розповів аналітик Максим Гардус. За його словами, головний акцент зараз має бути на Індії.

Дивіться відео - інтерв'ю Максима Гардуса:

Раніше повідомлялося про те, що Китай може піти на поступки Трампу щодо російської нафти. Стратегія Сі Цзіньпіна - роз'єднання США і ЄС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Індія відновила закупівлі російської нафти, незважаючи на санкції США. компанія Indian Oil Corp придбала близько 3,5 млн барелів сорту ESPO за ціною, близькою до котирувань нафти Dubai, з поставкою в грудні в порт на сході Індії.

Нагадаємо, Главред писав, що після того як Сполучені Штати ввели санкції проти російських нафтових корпорацій "Лукойл" і "Роснефть", потоки "чорного золота" з Росії на великі нафтопереробні заводи Індії впадуть практично до нуля.

Про персону: Максим Гардус

Максим Гардус - український аналітик та експерт з енергетичної політики та санкцій. Спеціалізується на питаннях нафтового ринку, міжнародних енергетичних відносин і впливу санкцій на російську економіку. Працює експертом аналітичного центру Razom We Stand, який просуває ідею глобальної відмови від російських енергоносіїв і зміцнення енергетичної стійкості демократичних країн.

Має значний досвід у сфері стратегічних комунікацій та медіа, регулярно коментує енергетичні теми для українських та міжнародних ЗМІ. Відомий як фахівець, здатний доступно пояснювати складні енергетичні та економічні процеси, роблячи акцент на питаннях енергетичної безпеки.

Максим Гардус
