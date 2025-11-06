Рус
Сонце знищить Землю: розкрито сценарій загибелі людства, що лякає

Олексій Тесля
6 листопада 2025, 02:15
Головна причина майбутньої катастрофи - так звані приливні сили.
Сонце, магнітна буря
Як Сонце може знищити Землю / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, фото, згенероване ШІ

Ви дізнаєтеся:

  • Земля неминуче буде знищена Сонцем
  • Головна причина майбутньої катастрофи - приливні сили

Вчені представили тривожний прогноз майбутнього нашої планети, згідно з яким Земля неминуче буде знищена Сонцем.

Фахівці з Університетського коледжу Лондона та Університету Ворика попереджають: приблизно через п'ять мільярдів років наше Сонце вичерпає запаси водню, почне стрімко роздуватися і перетвориться на гігантську червону зірку, пише Daily Mail.

Коли це станеться, Земля або буде втягнута в сонячну масу, або розірвана колосальними гравітаційними силами.

Як Сонце знищить Землю

Головна причина майбутньої катастрофи - так звані приливні сили, пояснює провідний автор дослідження доктор Едвард Брайант. "Точно так само, як Місяць притягує земні океани, створюючи припливи, планета впливає на зірку. Але коли зірка розростається, це тяжіння стає куди сильнішим", - зазначає він.

Дослідження ґрунтується на аналізі майже півмільйона зірок, що перебувають на пізній стадії свого життєвого циклу. Вчені спостерігали, як змінюється їхня яскравість, щоб виявити присутність планет, що обертаються навколо таких зірок.

Що відбувається, коли зірка старіє

Поки в надрах зірки тривають реакції термоядерного синтезу, вона залишається стабільною: внутрішній тиск урівноважує силу гравітації. Але коли паливо - водень - вичерпується, баланс порушується.

Зірка стискається, її ядро розігрівається, і починається новий етап - перетворення гелію на вуглець. При цьому зовнішні шари розширюються і остигають, а сама зірка стає в сотні разів більшою, перетворюючись на червоного гіганта.

Використовуючи комп'ютерне моделювання, команда доктора Брайанта вивчила тисячі змін яскравості зірок і виявила 130 великих планет, що обертаються на небезпечно близьких орбітах - 33 з них раніше не були відомі. Аналіз показав, що у зірок, які вже перейшли в стадію червоного гіганта, майже не залишається планет поблизу орбіти - вони, ймовірно, були знищені.

Що чекає на Сонячну систему

Учені прогнозують, що Сонце почне свій перехід до червоного гіганта приблизно через п'ять мільярдів років. Коли це станеться, Меркурій і Венера будуть поглинені першими. Доля Землі залишається під питанням - можливо, вона виживе фізично, але стане повністю непридатною для життя.

Доктор Вінсент Ван Ейлен, співавтор роботи, зазначає: "Ми бачимо, що в деяких випадках планети не переживають цей етап. Сонце стане настільки гарячим і великим, що зруйнує атмосферу Землі, випарує океани і зробить поверхню мертвою пустелею".

Навіть якщо наша планета якимось дивом не буде поглинена Сонцем, людство все одно не зможе пережити цю космічну трансформацію. Рівень радіації зросте багаторазово, температура підніметься до критичних значень, а життя на поверхні зникне задовго до фінального акту - коли Сонце остаточно поглине внутрішні планети.

Іншими словами, кінець світу дійсно настане - просто через п'ять мільярдів років, коли Сонце, колись джерело життя, стане його безжальним руйнівником.

Прогноз кінця світу: що говорять учені

Нове моделювання, проведене вченими, показало тривожний сценарій поведінки людства в момент глобального краху. Результати дослідження свідчать: коли цивілізація стоїть на межі зникнення, у людях можуть прокинутися найтемніші та руйнівні інстинкти.

Як зазначають автори, усвідомлення неминучого кінця позбавляє сенсу саму ідею покарання - якщо майбутнього більше не існує, страх перед наслідками зникає. Саме це, на думку дослідників, здатне штовхнути частину людей на прояви насильства і хаосу.

Раніше повідомлялося про "провісника" кінця світу. У Бразилії в Ріо-де-Жанейро блискавка вдарила прямо в статую Христа-Спасителя.

Раніше Главред писав про пророцтво щодо кінця світу після смерті Папи. Є свідчення, які вважають Франциска останнім Папою.

Більше новин:

Про джерело: Daily Mail

Daily Mail - британська щоденна таблоїдна газета середнього сегменту, заснована в 1896 році, а також новинний веб-сайт, що видається в Лондоні. Станом на 2020 рік це була найбільш високооплачувана газета у Великій Британії. Її сестринська газета The Mail on Sunday була заснована в 1982 році, шотландське видання було засноване в 1947 році, а ірландське - в 2006 році. Контент з газети з'являється на веб-сайті MailOnline, хоча веб-сайт управляється окремо і має власного редактора, повідомляє Вікіпедія.

Непомітно "з’їдають" електроенергію: які прилади слід обов'язково вимикати з розетки

