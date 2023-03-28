Засипало снігом та вдарив мороз: в Україні температура опустилась до -14 градусів

Температура повітря впала на горі Піп Іван. Там швидкість вітру досягає 8 м/с.

У Карпатах температура повітря впала до -14 і випав сніг / Чорногорського гірського пошуково-рятувального посту

Тепла погода в Україні різко змінилася на зимову. У Карпатах випав сніг, а температура повітря опустилася до -14 градусів. Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Таку температуру зафіксували на горі Піп Іван, яка розташована на кордоні Івано-Франківської та Закарпатської областей. Висота цієї гори досягає 2020,5 метра.

"Станом на 9:00 28:03:2023 на горі Піп Іван Чорногорський хмарно, вітер Північно-західній 8 м/с. Температура повітря -14°С", - йдеться у повідомленні.

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Прогноз погоди в Україні 28 березня

За даними Укргідрометцентру, у вівторок, 28 березня, на заході, півночі та в центральній частині країни буде сніг з дощем. На території південних та східних областей очікується дощ.

На півночі температура повітря вдень 4...10 градусів тепла, а вночі - 8-6 градусів тепла. У центральній частині країни вдень буде +7...+9 градусів, вночі - 7-5 градусів тепла. На території південних областей вдень прогнозують 9-12 градусів тепла, а вночі - 10-7 градусів тепла. На сході очікується вдень 13-15 градусів тепла, а вночі - 9-6 градусів тепла. Найхолодніше буде на території західних областей: +2...+4 градуса - вдень, +2...-2 градуса - вночі.

В Україну повертаються морози / Укргідрометцентр

Снігопади в Україні до кінця березня

Раніше повідомлялося про те, що 28 і 31 березня в Україні знову розбушуються снігопади, які не зачеплять тільки східні і південні регіони.

Також повідомляють, що температура повітря до кінця березня сильно знизиться.

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