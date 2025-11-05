10 тисяч військових КНДР перекинуто до РФ: в розвідці назвали їхню головну місію

Північнокорейська влада активно пропагує "героїзм" своїх військових.

Війська КНДР в Росії / колаж: Главред, фото: KCNA, Yonhap

Головне:

10 тисяч військових із КНДР перебувають поблизу російсько-українського кордону

Вони залучені до робіт із розмінування прикордонних територій

Також їх відправляють на тимчасово окуповані українські території

Близько 10 тисяч військових із Північної Кореї перебувають поблизу російсько-українського кордону. Вони виконують охоронні завдання. Про це пише The Chosun Daily.

За оцінками розвідки Південної Кореї, серед 10 тисяч військових понад 1000 становлять інженери, які залучені до робіт із розмінування прикордонних територій.

Водночас, ще близько 5 тисяч громадян КНДР з вересня прибули до Росії для участі у відновленні інфраструктури на тимчасово окупованих українських землях.

"Північнокорейська влада активно пропагує "героїзм" своїх військових, відправлених до Росії. Кім Чен Ин намагається представити цю місію як історичне досягнення, використовуючи її для створення нового наративу "перемоги" – подібного до культу подій 1950-х років", - йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією, у Пхеньяні вже розпочато підготовку до відкриття двох музеїв, присвячених цій темі.

Участь військ КНДР у війні

У звіті Інституту вивчення війни говорилось про те, що війська КНДР не допомагають армії країни-агресора Росії у бойових діях у Сумській області.

Аналітики наголосили, що північнокорейські війська не допомагають російським військам у бойових діях у Сумській області, а натомість здійснюють операції з розмінування та боротьби з безпілотниками у Курській області.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

КНДР - останні новини

Як повідомляв Главред, після двомісячної перерви країна-агресор Росія може відновити таємне постачання озброєнь із Північної Кореї. На це вказують свіжі супутникові знімки, які зафіксували рух російського судна Lady R, яке раніше пов'язували з незаконними вантажами з КНДР.

Також відомо, що Північна Корея передала Росії щонайменше 4 мільйони артилерійських снарядів, які активно використовуються у війні проти України.

