Уперше за 70 років: велика країна планує дебютувати на Євробаченні-2026

У 2026 році музичному конкурсу Євробачення виповниться 70 років. І ювілей змагання, схоже, готує єврофанам безліч сюрпризів.
Наприклад, уже відомо, що три країни, які в минулі роки відмовлялися від участі, повернуться на конкурс. Також на Євробаченні-2026 може з'явитися країна-дебютант.
Ідеться про Канаду, яка хоч і не є членом Європейської мовної спілки (EBU), все ж перебуває у статусі "асоційованого учасника". У бюджетному звіті Канади за 2025-2026 роки зазначено, що на розвиток міжнародного співробітництва уряд виділяє 150 млн доларів - одним із методів розширення свого впливу Канада розглядає участь у міжнародному пісенному конкурсі.
Однак офіційних заяв про Канаду на Євробаченні-2026 представники країни поки що не роблять.
Євробачення-2026
Євробачення-2026 - 70-ий щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні у 2025-му.
