Уперше за 70 років: велика країна планує дебютувати на Євробаченні-2026

Анна Підгорна
5 листопада 2025, 23:31оновлено 6 листопада, 00:19
16
Список країн-учасниць Євробачення значно розшириться в прийдешньому році.
Євробачення-2026
Євробачення-2026 список країн - нова країна може приєднатися до конкурсу / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

У 2026 році музичному конкурсу Євробачення виповниться 70 років. І ювілей змагання, схоже, готує єврофанам безліч сюрпризів.

Наприклад, уже відомо, що три країни, які в минулі роки відмовлялися від участі, повернуться на конкурс. Також на Євробаченні-2026 може з'явитися країна-дебютант.

Ідеться про Канаду, яка хоч і не є членом Європейської мовної спілки (EBU), все ж перебуває у статусі "асоційованого учасника". У бюджетному звіті Канади за 2025-2026 роки зазначено, що на розвиток міжнародного співробітництва уряд виділяє 150 млн доларів - одним із методів розширення свого впливу Канада розглядає участь у міжнародному пісенному конкурсі.

Однак офіційних заяв про Канаду на Євробаченні-2026 представники країни поки що не роблять.

Фрагмент бюджетного звіту Канади за 2025-2026 роки
Фрагмент бюджетного звіту Канади за 2025-2026 роки / фото: budget.canada.ca

Євробачення-2026

Євробачення-2026 - 70-ий щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні у 2025-му.

14:57

Рецепт квашеної капусти по-новому: весь секрет в одному інгредієнті

14:54

Путіністи Шаман і Мізуліна одружилися на території України - деталіВідео

14:42

Під Новий рік ціни підскочать: до свят популярний в Україні продукт подорожчає

