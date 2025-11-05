Уперше за 70 років: велика країна планує дебютувати на Євробаченні-2026

Список країн-учасниць Євробачення значно розшириться в прийдешньому році.

https://glavred.net/stars/vpervye-za-70-let-krupnaya-strana-planiruet-debyutirovat-na-evrovidenii-2026-10712753.html Посилання скопійоване

Євробачення-2026 список країн - нова країна може приєднатися до конкурсу / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

Читайте більше:

Яка країна може вперше з'явитися на Євробаченні-2026

У зв'язку з чим ухвалено таке рішення

У 2026 році музичному конкурсу Євробачення виповниться 70 років. І ювілей змагання, схоже, готує єврофанам безліч сюрпризів.

Наприклад, уже відомо, що три країни, які в минулі роки відмовлялися від участі, повернуться на конкурс. Також на Євробаченні-2026 може з'явитися країна-дебютант.

відео дня

Ідеться про Канаду, яка хоч і не є членом Європейської мовної спілки (EBU), все ж перебуває у статусі "асоційованого учасника". У бюджетному звіті Канади за 2025-2026 роки зазначено, що на розвиток міжнародного співробітництва уряд виділяє 150 млн доларів - одним із методів розширення свого впливу Канада розглядає участь у міжнародному пісенному конкурсі.

Однак офіційних заяв про Канаду на Євробаченні-2026 представники країни поки що не роблять.

Фрагмент бюджетного звіту Канади за 2025-2026 роки / фото: budget.canada.ca

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні зіркові новини:

Раніше Главред розповідав, що Міс Україна Всесвіт-2025 прибула на конкурс, який цього року відбудеться в Бангкоку, Таїланд. Вбрання української красуні активно обговорюють у Мережі.

Також українська співачка і музичний продюсер Наталія Могилевська вперше розповіла про минуле свого чоловіка. З Валентином, який вважає за краще триматися в тіні, артистка у стосунках з початку повномасштабної війни.

Читайте також:

Євробачення-2026 Євробачення-2026 - 70-ий щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні у 2025-му.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред