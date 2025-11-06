Поставила крапку: чим закінчився скандал з Okay Eva і брендом Bazhane

Єва Коршик розкрила суму нарахувань.

Єва Коршик Bazhane - що сталося після скандалу через минуле блогерки / колаж: Главред, фото: instagram.com/eva.korshik

У чому суть скандалу з Євою Коршик і Bazhane

Як блогерка відреагувала на осуд у Мережі

Що вона робить зараз

Українська блогерка Єва Коршик (Okay Eva) потрапила в скандал пов'язаний з українським брендом одягу Bazhane. Компанія обрала інфлюенсерку для створення осінньої колекції, що, на думку блогерки Олени Мандзюк, було недоречним: вона дорікнула бренду за співпрацю з Коршик, яку внесено до бази "Миротворець" за "поширення російської пропаганди". До того ж Єва, родом із Луганської області, у підлітковому віці опублікувала фото на тлі прапора невизнаної "ЛНР" і в толстовці з написом "Я русский".

Багато хто в Мережі підтримав думку Мандзюк і засудив Bazhane за невдалий вибір. Бренд відреагував на суспільне обурення, і зняв колекцію з продажу.

Втім, знайшлися й ті, хто заступився за Коршик, мовляв, у 14 років не варто очікувати від підлітка свідомої громадської позиції. Сама Єва в соціальних мережах заявила, що їй соромно за це фото і сьогодні, але зазначила, що зростала в русифікованому суспільстві під впливом пропаганди. Що ж стосується її позиції зараз, то свою популярність, за словами блогерки, вона використовує на благо рідній країні. "Я українська блогерка, створюю контент українською мовою, плачу податки в Україні, і постійно доначу, відкриваю збори, допомагаю закривати збори своїм друзям і колегам, і працюю над тим, щоб розвивати український публічний простір і поширювати правильні цінності. А також я відповідально ставлюсь до всього, що я транслюю", - розповіла вона.

Єва Коршик пообіцяла, що кошти, які вона отримає за співпрацю з Bazhane, вона в повному обсязі передасть на потреби ЗСУ.

Єва Коршик про скандал із Bazhane / фото: instagram.com/eva.korshik

Тепер у соціальних мережах інфлюенсерки з'явилася інформація, що весь свій гонорар у розмірі 420 тис. грн вона вже перерахувала армії. "Це збір для 2 механізованого батальйону 125 окремої важкомеханізованої бригади. Ми збираємо на РЕБ, старлінки та авто для медпункту. Вони зараз знаходяться на Купʼянському напрямку і їм необхідна наша підтримка", - поділилася Коршик.

Єва Коршик Bazhane - що сталося після скандалу через минуле блогерки / фото: instagram.com/eva.korshik

Єва Коршик Bazhane - що сталося після скандалу через минуле блогерки / фото: threads.com/@eva.korshik

