Шпигунський скандал у Німеччині: AfD підозрюють у передачі військових таємниць Кремлю

Парламентські запити партії Альтернатива для Німеччини схожі на цілеспрямований збір розвідданих для іноземної держави.

У Німеччині чекають публічного пояснення від лідерки AfD Аліси Вайдель / Колаж: Главред, фото: facebook.com/aliceweidel, pixabay.com, сайт Кремля

Головні тези:

AfD може збирає чутливу для оборони Німеччини інформацію

У влади є підозра, що дані могли передаватися Росії

Коаліційні партії відкрито говорять про зв'язки AfD з російським посольством і з Китаєм

Високопоставлені німецькі чиновники звинувачують праворадикальну партію Альтернатива для Німеччини (AfD) у систематичному зборі та передачі Росії секретних даних про військову і критичну інфраструктуру країни.

Як пише Der Spiegel, депутати AfD систематично надсилали уряду Німеччини численні парламентські запити, що стосуються деталей військових перевезень, протидії дронам, кіберзахисту і вразливості критичної інфраструктури.

AfD виявляє особливий інтерес до тем дронів, кіберзахисту та готовності державних датацентрів до кризових ситуацій. Партія ставила запитання, які могли розкрити потенційно конфіденційну інформацію, зокрема: скільки центрів обробки даних має Міністерство внутрішніх справ, які з них забезпечені резервним живленням і наскільки ефективно вони захищені від кібератак.

"Детальні відповіді на такі запитання можуть бути надзвичайно корисними для російських хакерів і військових аналітиків Кремля", - зазначає Der Spiegel.

Міністр внутрішніх справ Тюрінгії Георг Маєр заявив, що AfD "зловживає парламентським правом на запити, щоб цілеспрямовано досліджувати критичну інфраструктуру країни". За його словами, у цих діях простежується "виконання завдань, поставлених Кремлем". Маєр прямо звинуватив партію в тому, що вона діє в інтересах Кремля.

В інтерв'ю Der Spiegel голова комітету Бундестагу з питань оборони Томас Ревекамп зазначив, що AfD "цілеспрямовано та систематично ставить надзвичайно докладні запитання про військовий потенціал Бундесверу та його слабкі місця". За його словами, такий рівень деталізації "не можна пояснити звичайним парламентським контролем" і "може свідчити про збір чутливої інформації, цінної для іноземних держав, насамперед для Росії".

Джерела Der Spiegel у Федеральному міністерстві оборони повідомляють, що і міністр оборони Борис Пісторіус поділяє ці підозри. Відомство вважає, що запити AfD можуть бути скоординованими, а їхня мета - виявити прогалини в оборонних системах Німеччини.

Партії коаліції в Бундестазі вже заявили про наявність "очевидних зв'язків" між AfD і російським посольством у Берліні. Міністр Маєр також згадав про "тісні контакти" цієї партії не тільки з Росією, а й із Китаєм.

Голова фракції ХДС/ХСС Єнс Шпан наголосив: якщо лідерка AfD Аліса Вайдель не надасть переконливих пояснень, вона може стати "співучасницею можливої державної зради".

Що відомо про партію Альтернатива для Німеччини

Партія Альтернатива для Німеччини була заснована в лютому 2013 року як євроскептичний рух і набула репутації прихильників проросійських поглядів як у німецькій політиці, так і в суспільстві.

У грудні 2024 року співголова партії Аліса Вайдель закликала Німеччину вийти з Європейського союзу, звинувативши блок у знищенні німецької автомобільної промисловості. Два місяці потому, балотуючись на пост канцлера, вона заявила про бажання відновити дружні відносини з Росією і зняти санкції з Москви.

24 вересня 2025 року Вайдель публічно розкритикувала російського диктатора Володимира Путіна під час дебатів у Бундестазі. Як пише Bild, цей крок приголомшив навіть членів її власної фракції.

"Я вважаю, що Росія також повинна рухатися до деескалації. У якийсь момент Путін повинен почати рухатися в якомусь напрямку", - сказав Вайдель.

Вона також застерегла від того, щоб випробовувати терпіння президента США Дональда Трампа і "змушувати його втратити обличчя в його миротворчих зусиллях".

В АдН заявили, що висловлювання Вайдель не були узгоджені з парламентським керівництвом партії. Проте деякі члени політсили підтримали її позицію.

Професор Хемницького технічного університету, політолог Беньямін Хене заявив Bild, що в Альтернативи для Німеччини немає єдиної зовнішньополітичної позиції. За його словами, співголова партії Тіно Хрупалла значною мірою схиляється до проросійської лінії, в той час як Вайдель прагне до тіснішого зближення з правоцентристським блоком Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС).

Що говорять у Німеччині про можливу агресію з боку РФ

Як писав Главред, у жовтні президент Федеральної служби зовнішньої розвідки Німеччини Мартін Єгер заявив, що глава Росії Володимир Путін готовий перевірити кордони Європи і влаштувати "гаряче протистояння" в будь-який момент. Росіяни тепер скрізь використовують інструменти гібридної війни та вважають європейців противником і воюючою стороною. Не можна сидіти склавши руки і думати, що Путін не нападе раніше 2029 року.

Влітку 2025 року керівник Федерального управління цивільного захисту Ральф Тіслер заявив, що уряд Німеччини планує масштабне розширення системи бомбосховищ на тлі зростаючих побоювань щодо потенційного збройного конфлікту з Росією в найближчі роки. За його словами, країна зараз недостатньо готова до надзвичайних ситуацій військового характеру.

На сьогодні в Німеччині залишилося близько 2000 бункерів з періоду холодної війни, з яких тільки 580 технічно придатні до використання. Однак і вони потребують серйозної реконструкції, яка обійдеться державі в мільйони євро. Загальна місткість цих укриттів - менше 500 тисяч осіб, що критично мало для країни з населенням понад 80 мільйонів.

Інші новини:

