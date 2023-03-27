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В Україні триває мобілізація, ніяких хвиль немає - Міноборони

27 березня 2023, 19:12
Агресорка Росія зазнає військових поразок на полі бою, проте, як і раніше, прагне захопити Україну, сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Маляр, мобілізація в Україні
Мобілізація в Україні йде в плановому порядку, хвиль немає -Маляр / Колаж Міноборони, УНІАН

Загальна військова мобілізація на території України триває. Призивають до війська залежно від ситуації на фронті. Жодних хвиль мобілізації немає. Окупант Росія зазнає поразки, несе великі втрати, але не відмовляється від своїх планів щодо захоплення української держави. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

У своєму Telegram-каналі вона розповіла про те, що мобілізація в Україні триває з 24 лютого 2022 року, коли повномасштабно напала Росія, і триває до сьогодні. Закликають до ЗСУ залежно від ситуації на фронті. Хвиль мобілізації немає.

"Якщо ви бачите заголовки про мобілізацію - це буденна реальність війни, а не новина. Але для спокійного сприйняття реалій треба знати, що ніяких хвиль мобілізації немає. Все йде в плановому порядку. Потреби в мобілізації залежать від розвитку ситуації на фронті - це очевидні речі, це не новина", - зазначила Маляр, розмірковуючи про заголовки в новинах.

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Також вона додала, що незважаючи на великі втрати і військові поразки, країна-окупант Росія не відмовилася від планів захопити Україну. Слід бути готовими до будь-яких розвитку подій.

"Будь-які заголовки з припущенням розвитку подій - це не новина, а тільки припущення. Всі припущення мають право на життя, але об'єктивно існує лише те, що зараз відбувається на фронті і те, що вже відбулося. З усіх прогнозів цієї війни точний тільки один - ми в ній переможемо", - сказала заступниця міністра оборони.

Крім того, вона закликала українців пыд час читання заголовків з прогнозами про ймовірність ракетних атак, розуміти, що на 100% ніхто не знає, якою буде ситуація. Слід в обов'язковому порядку дотримуватися правил безпеки під час оголошеної повітряної тривоги і розуміти, що Повітряні сили ЗСУ збивають більшість ракет російських загарбників.

Мобілізація в Україні

Країна-агресорка Росія 24 лютого минулого року здійснила повномасштабне військове вторгнення на територію України.

Наступного дня президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну військову мобілізацію в країні. Закликають до ЗСУ чоловіків від 18 до 60 років. Пізніше за проведення мобілізації проголосувала Верховна Рада.

Верховна Рада України 7 лютого підтримала укази президента Зеленського про продовження мобілізації та воєнного стану в країні на 90 днів. Мобілізація триватиме до 20 травня 2023 року.

Начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Роман Горбач говорив, що в першу чергу до ЗСУ призивають осіб, які брали участь у війні Росії проти України на Донбасі в рамках АТО/ООС. Підлягають призову і особи, які раніше не служили у військах. Вони повинні пройти обов'язкове навчання терміном мінімум місяць.

Дивіться відео ТСН - як підготуватися до мобілізації та фронту

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мобілізація в армію Ганна Маляр війна Росії та України
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