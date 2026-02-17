Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Відключення електроенергії 18 лютого: що відомо про графіки для Києва та області

Олексій Тесля
17 лютого 2026, 23:23
19
У Київській області світло відключатимуть відповідно до заздалегідь затверджених черг.
Світло, Блекаут
Українців попередили про нові відключення / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Головне:

  • У Києві та області заплановано відключення електроенергії
  • З'явилося попередження про індивідуальні графіки

У Києві та населених пунктах Київської області заплановано введення тимчасових відключень електроенергії.

Про обмеження поставок споживачам повідомила компанія-постачальник ДТЕК у своєму офіційному Telegram-каналі.

відео дня

Як підкреслюється, 18 лютого в Київській області світло відключатимуть відповідно до заздалегідь затверджених черг, які застосовуються для рівномірного розподілу навантаження на енергосистему.

скріншот
/ alerts.org.ua

Крім того, в столиці при цьому знову задіють тимчасові індивідуальні графіки, але такий формат не передбачає поділу на загальні підгрупи.

Звертається увага на те, що для кожного будинку або адреси встановлено власний графік подачі електроенергії, який може відрізнятися від сусідніх.

скріншот
/ Facebook/dtekkem

Ситуація з відключеннями: заява Міненерго

Енергосистема України продовжує працювати в напруженому режимі. На об'єктах, які були пошкоджені в результаті обстрілів, ремонтні бригади цілодобово проводять відновлювальні роботи.

У Міністерстві енергетики України повідомили, що після останньої масової атаки РФ і проведення засідання штабу з усунення її наслідків у Києві та області енергомережа зберігає працездатність. Водночас вона функціонує на межі можливостей через значне навантаження.

Відключення електроенергії 18 лютого: що відомо про графіки для Києва та області
/ Главред

Відключення в Києві - новини по темі

Раніше повідомлялося про те, що в Києві ввели обмеження гарячого водопостачання житлового фонду міста, у зв'язку з роботами по відновленню поставок населенню. Обмеження ГВП в Києві стосується тільки тих будинків, де це технічно необхідно для відновлення теплопостачання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Київ отримає нові ресурси для відновлення. До Києва вже направлено більше сотні ремонтних бригад і залучаються додаткові з регіонів для відновлення.

Як раніше писав Главред, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.

Інші новини:

Про джерело: ДТЕК

ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України.

Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва відключення світла електроенергія
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ готує плацдарм для наступу: комбат розкрив, де ворог планує новий прорив

РФ готує плацдарм для наступу: комбат розкрив, де ворог планує новий прорив

22:53Фронт
У Зеленського анонсували потужні пакети військової допомоги: коли чекати на поставки

У Зеленського анонсували потужні пакети військової допомоги: коли чекати на поставки

22:15Україна
Мир в обмін на території: Зеленський дорікнув Трампу і окреслив позицію України

Мир в обмін на території: Зеленський дорікнув Трампу і окреслив позицію України

22:08Війна
Реклама

Популярне

Більше
П’ять знаків зодіаку вступають в еру багатства: кому судилося озолотитися

П’ять знаків зодіаку вступають в еру багатства: кому судилося озолотитися

"Травма на все життя": путініст Кіркоров довів відомого українського ведучого

"Травма на все життя": путініст Кіркоров довів відомого українського ведучого

В Україні - масштабна тривога, РФ атакує ракетами: які міста під загрозою

В Україні - масштабна тривога, РФ атакує ракетами: які міста під загрозою

Китайський гороскоп на завтра 18 лютого: Тиграм - скандали, Півням - неприємності

Китайський гороскоп на завтра 18 лютого: Тиграм - скандали, Півням - неприємності

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні жінки з кішкою за 19 с

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні жінки з кішкою за 19 с

Останні новини

23:35

"Завжди поруч": Альона Омаргалієва вперше показала маму-красуню

23:25

Світло буде по чергах: у Запорізькій області вводять нові обмеження на 18 лютого

23:23

Відключення електроенергії 18 лютого: що відомо про графіки для Києва та області

22:53

РФ готує плацдарм для наступу: комбат розкрив, де ворог планує новий прорив

22:27

Епічність, героїчність, видовищність: найкращі фільми Майкла Бея

Війна може завершитися раптово: Рейтерович - про результати Мюнхенської конференції з безпекиВійна може завершитися раптово: Рейтерович - про результати Мюнхенської конференції з безпеки
22:15

У Зеленського анонсували потужні пакети військової допомоги: коли чекати на поставки

22:08

Мир в обмін на території: Зеленський дорікнув Трампу і окреслив позицію України

21:58

Графіки переписали: коли не буде світла в Дніпрі та області 18 лютого

21:51

Олександра Усика спіймали з новим іміджем на прогулянці з дружиною - деталі

Реклама
21:21

Головна умова припинення війни: гучна заява Зеленського після переговорівВідео

21:14

Нові графіки для Черкаської області - коли не буде світла 18 лютого

20:46

РФ планує "захопити" низку населених пунктів до 24 лютого: у ЗСУ розкрили назви

20:44

У США зі скандалом затримали зірку "Трансформерів": йому висунуто звинувачення

20:26

"Так не працює": у Раді назвали головну умову виборів під час війни

20:06

Суд прийняв рішення у справі ексміністра енергетики Галущенка - що відомоВідео

19:50

Чому Росія та Україна не можуть домовитись про мир - в США назвали причину

19:39

Зима атакує з новою силою: що готує погода для Дніпра у найближчі дні

19:39

2026 рік принесе радикальні зміни для тих, хто народився в 4 особливі дати

19:35

Пил зникне миттєво: один простий трюк — і будинок блищить тижнямиВідео

19:10

У РФ спостерігаються якісь катаклізми: що відбуваєтьсяПогляд

Реклама
19:07

"Входити оновленою": Мозгова заінтригувала святковим іміджем

18:57

Не селище і не смт: як правильно сказати українською, відповідь історикаВідео

18:55

Базова косметичка: 5 засобів, на які не варто витрачатись початківцюВідео

18:53

Енергосистема в дефіциті: українцям розповіли, як вимикатимуть світло 18 лютого

18:40

Відомий футболіст побив співробітника ТЦК: головні деталі скандалу з КолесникомВідео

18:40

Кеті Перрі готова вийти заміж за Джастіна Трюдо, її друзі стурбовані - ЗМІ

18:12

Копив все життя: чоловік викинув 20 золотих злитків у сміття

18:11

Чому є загроза удару "Орєшніком", а пусків не відбувається - що задумали в Кремлі

17:39

Б'юті-уроки від Кейт Міддлтон: які звички принцеси варто взяти до уваги

17:35

IQ-челендж: знайдіть 3 відмінності на зображенні дружної родини за 41 секунду

17:32

Дрони СБУ уразили хімічний завод у РФ, що виробляє компоненти для вибухівки – ЗМІ

16:57

Найбільший прорив фронту за 2,5 роки: ЗСУ перейшли в наступ, РФ загрожує "котел"

16:48

Три знаки зодіаку супроводжуватиме удача весь рік - хто вони

16:32

Кавуни та дині будуть більшими за м'ячі: що посадити поручВідео

16:28

ЗСУ підірвали російський вертоліт Ка-27 і три пункти управління БПЛА РФ

16:15

Долар стрімко полетів вгору: з'явився свіжий курс валют на 18 лютого

16:12

Помер автор хітів Вітні Г'юстон, Селін Діон і Мадонни

16:11

Причину вбивства Івасюка через 47 років назвав відомий композитор — деталі

16:00

Чоловік впізнав себе на картині в секонд-хенді: як таке можливо

15:57

"Для поповнення сім'ї": співачка Анна Asti терміново покинула Росію

Реклама
15:38

Рівненщину накриє негода: коли вдарять сильні морози до -15 градусів

15:35

В НАБУ назвали побутовою кримінальну справу проти директора Бюро Кривоноса і відмовилися розкривати подробиці, – ЗМІ

15:28

Кім: Пріоритет державного фінансування повинен надаватися безпеці й соціальним програмам

15:21

Крутий ситний сніданок за 10 хвилин: рецепт оригінальних сирників

15:15

Великдень 2026 року буде раннім: коли відзначаємо за новим календарем

15:07

Бібліотека відкрила капсулу часу 1925 року - ніхто не був готовий до знахідки

15:00

Райська насолода: рецепт рулету-млинця "Баунті" на Масляну 2026Відео

14:52

"Це не Могилевська": співачці висунули звинувачення і змусили пояснитиВідео

14:31

Найдовший у світі концерт триває вже 24 роки: як таке можливо та коли він завершиться

14:28

Мрія кожного: жінка кинула все заради дивного заняття

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт Міддлтон
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження подруги

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти