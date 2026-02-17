Відключення електроенергії 18 лютого: що відомо про графіки для Києва та області

У Київській області світло відключатимуть відповідно до заздалегідь затверджених черг.

Українців попередили про нові відключення / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Головне:

У Києві та області заплановано відключення електроенергії

З'явилося попередження про індивідуальні графіки

У Києві та населених пунктах Київської області заплановано введення тимчасових відключень електроенергії.

Про обмеження поставок споживачам повідомила компанія-постачальник ДТЕК у своєму офіційному Telegram-каналі.

Як підкреслюється, 18 лютого в Київській області світло відключатимуть відповідно до заздалегідь затверджених черг, які застосовуються для рівномірного розподілу навантаження на енергосистему.

/ alerts.org.ua

Крім того, в столиці при цьому знову задіють тимчасові індивідуальні графіки, але такий формат не передбачає поділу на загальні підгрупи.

Звертається увага на те, що для кожного будинку або адреси встановлено власний графік подачі електроенергії, який може відрізнятися від сусідніх.

/ Facebook/dtekkem

Ситуація з відключеннями: заява Міненерго

Енергосистема України продовжує працювати в напруженому режимі. На об'єктах, які були пошкоджені в результаті обстрілів, ремонтні бригади цілодобово проводять відновлювальні роботи.

У Міністерстві енергетики України повідомили, що після останньої масової атаки РФ і проведення засідання штабу з усунення її наслідків у Києві та області енергомережа зберігає працездатність. Водночас вона функціонує на межі можливостей через значне навантаження.

/ Главред

Відключення в Києві - новини по темі

Раніше повідомлялося про те, що в Києві ввели обмеження гарячого водопостачання житлового фонду міста, у зв'язку з роботами по відновленню поставок населенню. Обмеження ГВП в Києві стосується тільки тих будинків, де це технічно необхідно для відновлення теплопостачання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Київ отримає нові ресурси для відновлення. До Києва вже направлено більше сотні ремонтних бригад і залучаються додаткові з регіонів для відновлення.

Як раніше писав Главред, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.

Інші новини:

Про джерело: ДТЕК ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

