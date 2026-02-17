Енергосистема в дефіциті: українцям розповіли, як вимикатимуть світло 18 лютого

Через ракетно-дронові атаки енергосистема країни працює під високим навантаженням і потребує ощадливого споживання.

Перевіряйте час відключень на сайтах обленерго / Колаж: Главред, фото: ДСНС України, Міненерго, УНІАН

Коротко:

18 лютого по всій Україні діятимуть погодинні відключення

Обмеження потужності стосуються і промислових споживачів

Причина — наслідки ракетно-дронових атак РФ на енергооб’єкти

Завтра, у середу, 18 лютого, у всіх регіонах України протягом усієї доби діятимуть графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".

Причиною запровадження обмежень стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. У компанії наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися.

Точний час та обсяг відключень за конкретною адресою можна перевіряти на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Зміни у споживанні електроенергії

За даними "Укренерго", споживання електроенергії у вівторок, 17 лютого, станом на 9:30 було на 5,9% нижчим, ніж у цей же час попереднього дня. Це пояснюється більшою кількістю знеструмлених споживачів після масованої атаки на енергетичні об’єкти.

Водночас у понеділок, 16 лютого, добовий максимум споживання зафіксували вранці – він перевищив показник попереднього робочого дня, 13 лютого, на 7,1%. Таке збільшення пояснюють суттєвим похолоданням у більшості регіонів.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

НЕК "Укренерго" закликає громадян економно користуватися електроенергією: обмежувати використання потужних приладів та переносити енергоємні процеси на нічні години – після 23:00. Появу електроенергії за графіком також радять використовувати ощадливо.

Як уникнути відключень світла наступної зими - думка експерта

На думку директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, щоб скоротити тривалість відключень світла для населення у наступному опалювальному сезоні, слід зосередитися на трьох ключових напрямах.

Перш за все, потрібно відновити пошкоджені енергетичні потужності, які реально можна повернути в роботу протягом шести–семи місяців.

По-друге, експерт радить оцінити та встановити максимально можливий обсяг додаткових розподілених потужностей, особливо у великих містах — таких як Київ, Харків, Дніпро, Кривий Ріг та Одеса.

І нарешті, Харченко наголошує на важливості розвитку та зміцнення систем захисту енергетичної інфраструктури.

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, ситуація в енергосистемі України залишається складною. Про це в етері Київ24 розповів народний депутат Сергій Нагорняк. За його словами, попри це, у найближчий час графіки відключень світла можуть послабити.

Крім того, графіки погодинних відключень світла для населення можуть стати комфортнішими після того, як покращаться погодні умови та почнеться очікуване потепління.

Напередодні стало відомо, що для того, щоб зменшити тривалість відключень світла для населення під час наступного опалювального сезону Україна має зосередитись на трьох ключових напрямках.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

