Рівненщину накриє негода: коли вдарять сильні морози до -15 градусів

Інна Ковенько
17 лютого 2026, 15:38
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища.
Прогноз погоди у Рівному та області на 18 лютого/ Колаж: Главред, фото: facebook.com/mykyta.ant.5/

Ви дізнаєтесь:

  • Якою буде погода у Рівному та області 18 лютого
  • Коли температура опуститься до -15 градусів

У вівторок, 18 січня на Рівненщині очікується хмарна погода з проясненнями.

Місцями можливий невеликий сніг, а на дорогах збережеться ожеледиця, що створюватиме небезпечні умови для руху транспорту та пішоходів. Про це попереджають в Рівненському обласному центрі з гідрометеорології.

У вівторок температура повітря у Рівненській області коливатиметься від -10 до -15 градусів, вдень стовпчики термометрів показуватимуть від 4 до 9 градусів морозу. У Рівному вночі температура становитиме від -12 до -14 градусів. Вдень синоптики прогнозують 6-8 градусів морозу. Вітер очікується північно-східний, 5-10 м/с.

Синоптики попереджають, що протягом доби на території області та міста Рівне збережеться ожеледиця. Оголошено перший рівень небезпечності - жовтий.

Погода в Україні впродовж тижня - прогноз

Синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що в Україні найближчими днями пануватиме нестійка та волога погода з відчутними коливаннями температури та атмосферного тиску.

За його словами, очікується розвиток циклонічної діяльності та стійкі повітряні потоки південно-західного напрямку.

"У зв'язку з цим, в нашій країні встановиться відносно тепла та водночас нестійка погода. Пройдуть опади різної інтенсивності у вигляді снігу та дощу, атмосферний тиск і температурний фон проявлятимуть відчутні коливання", - зауважив він.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за прогнозом синоптиків, у Житомирській області з 17 по 20 лютого регіон очікують морози від 0° до –18° та складні умови на дорогах.

Раніше повідомлялося, що у найближчі чотири дні, до 20 лютого, в Одеській області очікується погіршення погодних умов. Синоптики не прогнозують теплу та сонячну погоду.

Напередодні синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища у Тернопільській області. В області та місті 17 та 18 лютого на дорогах буде ожеледиця.

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

