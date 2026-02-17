Рівненщину накриє негода: коли вдарять сильні морози до -15 градусів

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища.

Прогноз погоди у Рівному та області на 18 лютого/ Колаж: Главред, фото: facebook.com/mykyta.ant.5/

Якою буде погода у Рівному та області 18 лютого

Коли температура опуститься до -15 градусів

У вівторок, 18 січня на Рівненщині очікується хмарна погода з проясненнями.

Місцями можливий невеликий сніг, а на дорогах збережеться ожеледиця, що створюватиме небезпечні умови для руху транспорту та пішоходів. Про це попереджають в Рівненському обласному центрі з гідрометеорології.

У вівторок температура повітря у Рівненській області коливатиметься від -10 до -15 градусів, вдень стовпчики термометрів показуватимуть від 4 до 9 градусів морозу. У Рівному вночі температура становитиме від -12 до -14 градусів. Вдень синоптики прогнозують 6-8 градусів морозу. Вітер очікується північно-східний, 5-10 м/с.

Синоптики попереджають, що протягом доби на території області та міста Рівне збережеться ожеледиця. Оголошено перший рівень небезпечності - жовтий.

Погода в Україні впродовж тижня - прогноз

Синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що в Україні найближчими днями пануватиме нестійка та волога погода з відчутними коливаннями температури та атмосферного тиску.

За його словами, очікується розвиток циклонічної діяльності та стійкі повітряні потоки південно-західного напрямку.

"У зв'язку з цим, в нашій країні встановиться відносно тепла та водночас нестійка погода. Пройдуть опади різної інтенсивності у вигляді снігу та дощу, атмосферний тиск і температурний фон проявлятимуть відчутні коливання", - зауважив він.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за прогнозом синоптиків, у Житомирській області з 17 по 20 лютого регіон очікують морози від 0° до –18° та складні умови на дорогах.

Раніше повідомлялося, що у найближчі чотири дні, до 20 лютого, в Одеській області очікується погіршення погодних умов. Синоптики не прогнозують теплу та сонячну погоду.

Напередодні синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища у Тернопільській області. В області та місті 17 та 18 лютого на дорогах буде ожеледиця.

Укргідрометцентр - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України.

