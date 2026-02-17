Відомий футболіст побив співробітника ТЦК: головні деталі скандалу з Колесником

Напередодні футболіст Данило Колесник розмістив відео в Instagram, на якому він вдарив військовослужбовця ТЦК.

Данило Колесник потрапив у гучний скандал

Головне:

Колос відсторонив нападника другої команди Данила Колесника від тренувального процесу

Раніше футболіст розмістив відео в Instagram, на якому він вдарив військовослужбовця ТЦК

Футбольний клуб Колос з Ковалівки Київської області відсторонив нападника другої команди Данила Колесника від тренувального процесу.

Причина - інцидент футболіста з військовослужбовцем ТЦК. Про це йдеться в заяві клубу.

"Футбольний клуб Колос і особисто президент клубу Андрій Засуха приносить вибачення перед українською спільнотою і, зокрема, нашими військовими, через інцидент за участю гравця команди Колос-2 Данила Колесника і співробітника ТЦК.

Колос принципово засуджує будь-які прояви насильства і протиправної поведінки, незалежно проти кого воно спрямовано, а тим більше проти українських військових", - йдеться в заяві клубу.

У чому причина скандалу

Напередодні футболіст розмістив відео в Instagram, на якому він вдарив військовослужбовця ТЦК.

Зараз гравець відсторонений від участі в тренувальному процесі і буде відсторонений від тренувань з Колосом-2.

Відзначимо, що відео широко розлетілося в Мережі і отримало великий резонанс у суспільстві.

Що відомо про футболіста Колесника

24-річний Колесник є вихованцем столичного Арсеналу. Грав за Ворсклу, ВПК-Агро, Минай, Дружбу Мирівка, Лівий Берег, а в 2025 приєднався до Колосу.

Зазначимо, що під час виступів за Минай гравець став учасником бійки проти футболістів російського Шинника. Подія сталася в січні 2023-го на зборах у Туреччині.

Позиція ТЦК і СП

Київський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки відреагував на інцидент Колесника і військовослужбовця ТЦК, зазначивши неприпустимість насильства щодо військових, які виконують службові обов'язки із забезпечення комплектування підрозділів Сил оборони України.

У повідомленні ТЦК та СП наголошується, що зрив мобілізаційних заходів є однією з цілей РФ, а подібні дії грають на руку ворогу.

Також у ТЦК звернули увагу, що в умовах повномасштабної війни військовослужбовці виконують завдання з доукомплектування підрозділів, щоб забезпечити стабільність оборони та уникнути дефіциту особового складу на фронті.

Раніше повідомлялося про те, що в Дніпрі чоловік підрізав ножем ТЦК-шників. Для затримання нападника один з військовослужбовців зробив кілька пострілів у повітря.

Як повідомляв Главред, в Одесі працівники ТЦК побили і намагалися мобілізувати морпіха 36-ї бригади і колишнього полоненого Романа Покидька, який захищав Маріуполь. Його викинули з авто під час нападу, завдавши тілесних ушкоджень.

