Відомий футболіст побив співробітника ТЦК: головні деталі скандалу з Колесником

Головне:
- Колос відсторонив нападника другої команди Данила Колесника від тренувального процесу
- Раніше футболіст розмістив відео в Instagram, на якому він вдарив військовослужбовця ТЦК
Футбольний клуб Колос з Ковалівки Київської області відсторонив нападника другої команди Данила Колесника від тренувального процесу.
Причина - інцидент футболіста з військовослужбовцем ТЦК. Про це йдеться в заяві клубу.
"Футбольний клуб Колос і особисто президент клубу Андрій Засуха приносить вибачення перед українською спільнотою і, зокрема, нашими військовими, через інцидент за участю гравця команди Колос-2 Данила Колесника і співробітника ТЦК.
Колос принципово засуджує будь-які прояви насильства і протиправної поведінки, незалежно проти кого воно спрямовано, а тим більше проти українських військових", - йдеться в заяві клубу.
У чому причина скандалу
Напередодні футболіст розмістив відео в Instagram, на якому він вдарив військовослужбовця ТЦК.
Зараз гравець відсторонений від участі в тренувальному процесі і буде відсторонений від тренувань з Колосом-2.
Відзначимо, що відео широко розлетілося в Мережі і отримало великий резонанс у суспільстві.
Що відомо про футболіста Колесника
24-річний Колесник є вихованцем столичного Арсеналу. Грав за Ворсклу, ВПК-Агро, Минай, Дружбу Мирівка, Лівий Берег, а в 2025 приєднався до Колосу.
Зазначимо, що під час виступів за Минай гравець став учасником бійки проти футболістів російського Шинника. Подія сталася в січні 2023-го на зборах у Туреччині.
Позиція ТЦК і СП
Київський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки відреагував на інцидент Колесника і військовослужбовця ТЦК, зазначивши неприпустимість насильства щодо військових, які виконують службові обов'язки із забезпечення комплектування підрозділів Сил оборони України.
У повідомленні ТЦК та СП наголошується, що зрив мобілізаційних заходів є однією з цілей РФ, а подібні дії грають на руку ворогу.
Також у ТЦК звернули увагу, що в умовах повномасштабної війни військовослужбовці виконують завдання з доукомплектування підрозділів, щоб забезпечити стабільність оборони та уникнути дефіциту особового складу на фронті.
Дивіться відео - скандал з футболістом Колесником:
Раніше повідомлялося про те, що в Дніпрі чоловік підрізав ножем ТЦК-шників. Для затримання нападника один з військовослужбовців зробив кілька пострілів у повітря.
Як повідомляв Главред, в Одесі працівники ТЦК побили і намагалися мобілізувати морпіха 36-ї бригади і колишнього полоненого Романа Покидька, який захищав Маріуполь. Його викинули з авто під час нападу, завдавши тілесних ушкоджень.
Читайте також:
- Смертельно поранив ножем і втік: у Львові чоловік вбив військовослужбовця ТЦК
- Захищав Маріуполь і пережив полон: в Одесі розгорівся скандал з нападом ТЦК на військового
- В Одесі співробітники ТЦК побили поліцейського, який доставив порушника
Про джерело: ТЦК та СП
Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред