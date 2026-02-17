Рус
Три знаки зодіаку супроводжуватиме удача весь рік - хто вони

Віталій Кірсанов
17 лютого 2026, 16:48
Астрологи вважають, що рік Вогняного Коня принесе чимало несподіваних поворотів, свіжих шансів і значущих технологічних досягнень.
Трьом знакам зодіаку супроводжуватиме удача весь рік / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

У 2026 році, який пройде під впливом Вогняного Коня, представникам трьох знаків зодіаку особливо пощастить. Їхні вроджені риси виявляться співзвучними енергійному, рішучому і стрімкому характеру цього періоду. Про це пише Главред з посиланням на YourTango.

Астрологи вважають, що рік Вогняного Коня принесе чимало несподіваних поворотів, свіжих шансів і значущих технологічних досягнень. Це буде час, що вимагає швидкої реакції і готовності до змін. Фахівці зі східної астрології впевнені: одні знаки зуміють органічно вбудуватися в цей прискорений ритм і отримати відчутні переваги, тоді як іншим доведеться проявити більше наполегливості, щоб зберегти стабільність.

За словами експертів, обраним знакам буде супроводжувати не тільки вдалий збіг обставин, але і внутрішня готовність діяти. В умовах загальної напруги і високої швидкості подій саме вони зможуть обернути динаміку року собі на користь. Астрологи радять не втрачати з виду стратегічні цілі: як фінансові плани, так і особисті мрії здатні реалізуватися за умови активних дій.

Козеріг

Для Козерогів 2026-й стане часом заслужених плодів. Вогняна енергія року гармонійно доповнює їх практичну натуру і допомагає вивести колишні зусилля на більш високий рівень. Особливо помітні зміни очікуються у сфері фінансів і кар'єри.

За прогнозами, праці минулих років почнуть приносити відчутну віддачу. Навіть ті починання, які здавалися буденними і малоперспективними, здатні несподівано перетворитися на джерело стабільного доходу і професійного зростання.

Однак зміни торкнуться не тільки матеріальної сторони. Астрологи підкреслюють необхідність відновити рівновагу між роботою і особистим життям. Турбота про сім'ю і внутрішній комфорт стане важливою складовою загального успіху.

Телець

Для Тельців 2026 рік обіцяє бути не менш вдалим. Головний акцент періоду - фінансове зміцнення. Вогняна стихія додасть імпульсу їх земній стабільності, посиливши практичність і вміння перетворювати зусилля в реальні результати.

Експерти відзначають, що раніше Тельці могли сумніватися у власних можливостях або діяти надто обережно. У новому році впевненість зросте, а разом з нею розшириться і спектр перспектив. Багато представників знака зможуть реалізувати давні фінансові цілі і створити солідну подушку безпеки.

Терези

Терезам у 2026 році також буде супроводжувати сприятлива тенденція. Принцип рівноваги, що лежить в основі китайської астрології, особливо близький цьому знаку. Хоча вогняна стихія не вважається повністю сумісною з їх природою, в даному випадку вона зіграє роль очищаючої і зміцнюючої сили.

Протягом року з оточення Терезів поступово зникнуть поверхневі контакти і сумнівні зв'язки. На їх місці з'являться люди, які поділяють погляди і готові до конструктивної співпраці. Це може виразитися в поліпшенні робочих умов, збільшенні доходу або формуванні глибоких, щирих відносин. Природна дипломатичність і привабливість допоможуть Терезам впевнено вийти на новий етап життя.

Що варто враховувати читачеві

Цей матеріал має ознайомлювальний характер, його не слід сприймати як вказівку до дії або абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй і нумерологія не є академічними науками, їх положення і твердження не можна перевірити або підтвердити науковими методами. Це ж стосується різних тестів, характеристики людини за ім'ям і подібного. Крім того, прогнози і гороскопи не завжди збуваються, а збіги можуть бути випадковими.

