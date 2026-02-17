Три знаки зодіаку супроводжуватиме удача весь рік - хто вони

Астрологи вважають, що рік Вогняного Коня принесе чимало несподіваних поворотів, свіжих шансів і значущих технологічних досягнень.

Трьом знакам зодіаку супроводжуватиме удача весь рік / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

У 2026 році, який пройде під впливом Вогняного Коня, представникам трьох знаків зодіаку особливо пощастить. Їхні вроджені риси виявляться співзвучними енергійному, рішучому і стрімкому характеру цього періоду. Про це пише Главред з посиланням на YourTango.

Астрологи вважають, що рік Вогняного Коня принесе чимало несподіваних поворотів, свіжих шансів і значущих технологічних досягнень. Це буде час, що вимагає швидкої реакції і готовності до змін. Фахівці зі східної астрології впевнені: одні знаки зуміють органічно вбудуватися в цей прискорений ритм і отримати відчутні переваги, тоді як іншим доведеться проявити більше наполегливості, щоб зберегти стабільність.

За словами експертів, обраним знакам буде супроводжувати не тільки вдалий збіг обставин, але і внутрішня готовність діяти. В умовах загальної напруги і високої швидкості подій саме вони зможуть обернути динаміку року собі на користь. Астрологи радять не втрачати з виду стратегічні цілі: як фінансові плани, так і особисті мрії здатні реалізуватися за умови активних дій.

Козеріг

Для Козерогів 2026-й стане часом заслужених плодів. Вогняна енергія року гармонійно доповнює їх практичну натуру і допомагає вивести колишні зусилля на більш високий рівень. Особливо помітні зміни очікуються у сфері фінансів і кар'єри.

За прогнозами, праці минулих років почнуть приносити відчутну віддачу. Навіть ті починання, які здавалися буденними і малоперспективними, здатні несподівано перетворитися на джерело стабільного доходу і професійного зростання.

Однак зміни торкнуться не тільки матеріальної сторони. Астрологи підкреслюють необхідність відновити рівновагу між роботою і особистим життям. Турбота про сім'ю і внутрішній комфорт стане важливою складовою загального успіху.

Телець

Для Тельців 2026 рік обіцяє бути не менш вдалим. Головний акцент періоду - фінансове зміцнення. Вогняна стихія додасть імпульсу їх земній стабільності, посиливши практичність і вміння перетворювати зусилля в реальні результати.

Експерти відзначають, що раніше Тельці могли сумніватися у власних можливостях або діяти надто обережно. У новому році впевненість зросте, а разом з нею розшириться і спектр перспектив. Багато представників знака зможуть реалізувати давні фінансові цілі і створити солідну подушку безпеки.

Терези

Терезам у 2026 році також буде супроводжувати сприятлива тенденція. Принцип рівноваги, що лежить в основі китайської астрології, особливо близький цьому знаку. Хоча вогняна стихія не вважається повністю сумісною з їх природою, в даному випадку вона зіграє роль очищаючої і зміцнюючої сили.

Протягом року з оточення Терезів поступово зникнуть поверхневі контакти і сумнівні зв'язки. На їх місці з'являться люди, які поділяють погляди і готові до конструктивної співпраці. Це може виразитися в поліпшенні робочих умов, збільшенні доходу або формуванні глибоких, щирих відносин. Природна дипломатичність і привабливість допоможуть Терезам впевнено вийти на новий етап життя.

