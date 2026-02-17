IQ-челендж: знайдіть 3 відмінності на зображенні дружної родини за 41 секунду

Хочете перевірити гостроту зору і прокачати мозок одночасно? Головоломки відмінно тренують увагу, пам'ять і розумові здібності.

Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Сьогодні у нас завдання, яке люблять всі фанати головоломок "Знайдіть відмінності": дві майже ідентичні картинки дружної родини у вітальні. На перший погляд вони однакові, але придивіться уважніше - між ними заховані 3 маленькі, але важливі відмінності, пише Jagranjosh.

Готові? Таймер на 41 секунду пішов! Уважно огляньте кольори, форми, розташування предметів - відмінності можуть бути де завгодно.

Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Знайшли всі три? Якщо так - вітаємо! Ви справжній майстер спостережливості.

Не вдалося помітити всі відмінності? Не турбуйтеся - нижче ви знайдете рішення і зможете перевірити себе знову.

Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете розгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадати оптичну ілюзію не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, в якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, всі судді на зображенні - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще у нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на зображенні є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

