Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Життя

IQ-челендж: знайдіть 3 відмінності на зображенні дружної родини за 41 секунду

Віталій Кірсанов
17 лютого 2026, 17:35оновлено 17 лютого, 18:14
311
Хочете перевірити гостроту зору і прокачати мозок одночасно? Головоломки відмінно тренують увагу, пам'ять і розумові здібності.

головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Сьогодні у нас завдання, яке люблять всі фанати головоломок "Знайдіть відмінності": дві майже ідентичні картинки дружної родини у вітальні. На перший погляд вони однакові, але придивіться уважніше - між ними заховані 3 маленькі, але важливі відмінності, пише Jagranjosh.

Готові? Таймер на 41 секунду пішов! Уважно огляньте кольори, форми, розташування предметів - відмінності можуть бути де завгодно.

відео дня

головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Знайшли всі три? Якщо так - вітаємо! Ви справжній майстер спостережливості.

Не вдалося помітити всі відмінності? Не турбуйтеся - нижче ви знайдете рішення і зможете перевірити себе знову.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете розгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадати оптичну ілюзію не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, в якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, всі судді на зображенні - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще у нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на зображенні є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

оптична ілюзія головоломки задача на логіку
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Енергосистема в дефіциті: українцям розповіли, як вимикатимуть світло 18 лютого

Енергосистема в дефіциті: українцям розповіли, як вимикатимуть світло 18 лютого

18:53Енергетика
Чому є загроза удару "Орєшніком", а пусків не відбувається - що задумали в Кремлі

Чому є загроза удару "Орєшніком", а пусків не відбувається - що задумали в Кремлі

18:11Війна
Дрони СБУ уразили хімічний завод у РФ, що виробляє компоненти для вибухівки – ЗМІ

Дрони СБУ уразили хімічний завод у РФ, що виробляє компоненти для вибухівки – ЗМІ

17:32Україна
Реклама

Популярне

Більше
П’ять знаків зодіаку вступають в еру багатства: кому судилося озолотитися

П’ять знаків зодіаку вступають в еру багатства: кому судилося озолотитися

Ситуація змінилася: в Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 17 лютого

Ситуація змінилася: в Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 17 лютого

В Україні - масштабна тривога, РФ атакує ракетами: які міста під загрозою

В Україні - масштабна тривога, РФ атакує ракетами: які міста під загрозою

"Травма на все життя": путініст Кіркоров довів відомого українського ведучого

"Травма на все життя": путініст Кіркоров довів відомого українського ведучого

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні жінки з кішкою за 19 с

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні жінки з кішкою за 19 с

Останні новини

19:07

"Входити оновленою": Мозгова заінтригувала святковим іміджем

18:57

"Не селище і не смт": як правильно сказати українською, відкповідь історикаВідео

18:55

Базова косметичка: 5 засобів, на які не варто витрачатись початківцюВідео

18:53

Енергосистема в дефіциті: українцям розповіли, як вимикатимуть світло 18 лютого

18:40

Відомий футболіст побив співробітника ТЦК: головні деталі скандалу з КолесникомВідео

Війна може завершитися раптово: Рейтерович - про результати Мюнхенської конференції з безпекиВійна може завершитися раптово: Рейтерович - про результати Мюнхенської конференції з безпеки
18:40

Кеті Перрі готова вийти заміж за Джастіна Трюдо, її друзі стурбовані - ЗМІ

18:12

Копив все життя: чоловік викинув 20 золотих злитків у сміття

18:11

Чому є загроза удару "Орєшніком", а пусків не відбувається - що задумали в Кремлі

17:39

Б'юті-уроки від Кейт Міддлтон: які звички принцеси варто взяти до уваги

Реклама
17:35

IQ-челендж: знайдіть 3 відмінності на зображенні дружної родини за 41 секунду

17:32

Дрони СБУ уразили хімічний завод у РФ, що виробляє компоненти для вибухівки – ЗМІ

16:57

Найбільший прорив фронту за 2,5 роки: ЗСУ перейшли в наступ, РФ загрожує "котел"

16:48

Три знаки зодіаку супроводжуватиме удача весь рік - хто вони

16:32

Кавуни та дині будуть більшими за м'ячі: що посадити поручВідео

16:28

ЗСУ підірвали російський вертоліт Ка-27 і три пункти управління БПЛА РФ

16:15

Долар стрімко полетів вгору: з'явився свіжий курс валют на 18 лютого

16:12

Помер автор хітів Вітні Г'юстон, Селін Діон і Мадонни

16:11

Причину вбивства Івасюка через 47 років назвав відомий композитор — деталі

16:00

Чоловік впізнав себе на картині в секонд-хенді: як таке можливо

15:57

"Для поповнення сім'ї": співачка Анна Asti терміново покинула Росію

Реклама
15:38

Рівненщину накриє негода: коли вдарять сильні морози до -15 градусів

15:35

В НАБУ назвали побутовою кримінальну справу проти директора Бюро Кривоноса і відмовилися розкривати подробиці, – ЗМІ

15:28

Кім: Пріоритет державного фінансування повинен надаватися безпеці й соціальним програмам

15:21

Крутий ситний сніданок за 10 хвилин: рецепт оригінальних сирників

15:15

Великдень 2026 року буде раннім: коли відзначаємо за новим календарем

15:07

Бібліотека відкрила капсулу часу 1925 року - ніхто не був готовий до знахідки

15:00

Райська насолода: рецепт рулету-млинця "Баунті" на Масляну 2026Відео

14:52

"Це не Могилевська": співачці висунули звинувачення і змусили пояснитиВідео

14:31

Найдовший у світі концерт триває вже 24 роки: як таке можливо та коли він завершиться

14:28

Мрія кожного: жінка кинула все заради дивного заняття

14:23

Після вчинку Гераскевича: Єфросиніна з'явилася в символічній сукні в Берліні

14:09

Пориви вітру і опади: на Полтавщині різко зіпсується погода, дата відома

14:00

Учасниця шоу "Супермама" втратила дитину і опинилася в психіатричній лікарніВідео

13:49

Чому 18 лютого не можна сумувати і лінуватися: яке церковне свято

13:46

Чому юдеї та мусульмани не їдять свинину: давнє табу, яке досі викликає суперечки

13:44

Чи можна хрестити дитину в піст і свята: священик дав несподівану відповідь

13:35

ССО рознесли склад зберігання "Іскандерів" у Криму: подробиці нищівної атаки

13:29

Посоромилася б: Джанабаєва показала, як вони змінилися з Меладзе

13:24

Переможниця Нацвідбору зірвала голос під час виступу — що сталосяВідео

13:16

Зрадницю Тодоренко "прибрали" з росТБВ після гучного скандалу - деталі

Реклама
13:07

Цибульська зі сцени заговорила про нову вагітність: "Я пообіцяла"

13:00

"Тиха Нава": актори серіалу зустрілися з прихильниками наживо

12:45

Росіяни атакували дроном енергетиків Слов'янської ТЕС, є загиблі - деталіФото

12:38

Він тероризує: дружина Ігоря Ніколаєва поскаржилася на кошмари в особистому житті

12:23

Чорні кола, запалі щоки: залежний чоловік Тодоренко потрапив у поле зору нарколога

12:23

Колишня стюардеса назвала найгірші місця в літаку: що з ними не так

12:19

Томати витягуються ще до висадки: названо помилку, яку роблять майже всі

12:18

Вимовить далеко не кожен: які слова найдовші в українській мові

12:17

"Він рятував мене": Аліна Гросу показала таємного чоловіка-росіянина

12:02

Відкрилася правда про війну між Ротару і Пугачовою: "Твердо стояла"

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини Черкаси
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти