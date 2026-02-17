"Завжди поруч": Альона Омаргалієва вперше показала маму-красуню

Омаргалієва також розкрила її таємний талант.

Альона Омаргалієва новини - який вигляд має мама Альони Омаргалієвої / колаж: Главред, фото: instagram.com/omargalieva.alena

Альона Омаргалієва показала, який вигляд має її мама

Співачка поділилася їхнім улюбленим вечірнім ритуалом

Українська співачка Альона Омаргалієва успадкувала красу і голос від своєї матері. Вперше артистка показала її у своєму блозі в Instagram.

На відео мама зірки співає пісню, яку склала разом з донькою. Альона зізнається: такі вечори, коли можна зайнятися творчістю в затишній атмосфері з близькою людиною, для неї - найулюбленіші.

"Сьогодні хочу поділитися з вами найціннішим і найулюбленішим вечірнім моментом… співати з мамою. Мамуля — людина, яка щоб не сталося, завжди була поряд. Моя підтримка, приклад та натхнення. Ви знали, що моя мама співає? Наша експромтом створена пісня. Дякую, мамо, що ти є. За все, що ти робиш, і за те, ким ти є для мене!" - підписала ролик Омаргалієва.

У коментарях співачку та її маму засипали компліментами. Також шанувальники вимагають, щоб Альона Омаргалієва записала разом з мамою дует.

Дивіться відео, як виглядає мама Альони Омаргалієвої:

Альона Омаргалієва новини - який вигляд має мама Альони Омаргалієвої / фото: instagram.com/omargalieva.alena

Про персону: Альона Омаргалієва Альона Омаргалієва - українська співачка, авторка пісень і колишня учасниця співочого дуету TamerlanAlena. У червні 2020 року представила сольний проєкт Alena Omargalieva, повідомляє Вікіпедія.

