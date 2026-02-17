Рус
Суд прийняв рішення у справі ексміністра енергетики Галущенка - що відомо

Юрій Берендій
17 лютого 2026, 20:06
60
Колишній міністр повідомив, що оскаржуватиме рішення суду про заставу.
Суд прийняв рішення у справі ексміністра енергетики Галущенка - що відомо
Суд прийняв рішення у справі ексміністра енергетики / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • ВАКС присудив Герману Галущенкові тримання під вартою з альтернативою застави 200 мільйонів
  • Ексчиновник заявив про намір подавати апеляцію

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексміністру енергетики та юстиції. Суд постановив взяти його під варту на 60 діб із можливістю внесення застави у 200 мільйонів гривень. Про це повідомило Суспільне.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотала про арешт із визначенням застави в розмірі 425 мільйонів гривень. У відомстві зазначили, що згодом визначаться, чи оскаржуватимуть рішення.

відео дня

Сам колишній міністр раніше заявляв, що така сума застави є для нього фактично вироком.

"Не знаю, я думаю, що мільйонів 30 знайшов би, 20", — відповів Галущенко з посмішкою.

Дивіться відео заяви Галущенка щодо застави:

Суд прийняв рішення у справі ексміністра енергетики Галущенка - що відомо
/ Скріншот

У разі внесення застави Галущенко зобов’язаний буде здати закордонний паспорт, носити електронний браслет, не залишати межі Києва та Київської області, повідомляти про зміну місця проживання, а також утримуватися від спілкування з Міндічем, Цукерманом, Миронюком, Басовим та іншими фігурантами справи "Мідас".

Колишній міністр заявив, що не погоджується з визначеним розміром застави та має намір оскаржити рішення суду в апеляційному порядку.

Під час судового засідання прокурор САП Іван Дячук повідомив, що частину коштів, які, за версією слідства, були отримані злочинною організацією, Галущенко витратив на навчання дітей. Водночас сам ексміністр перед засіданням стверджував, що навчання його сина в престижному коледжі оплатив хрещений батько, який є заможною людиною.

Обґрунтовуючи необхідність тримання під вартою, прокурор також вказав на ризик можливого впливу ексміністра на свідків через спілкування з ними, а також на ймовірність його переховування від слідства з огляду на серйозність можливого покарання.

Герман Галущенко - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 15 лютого під час спроби перетнути державний кордон детективи НАБУ разом із прокурорами САП затримали колишнього міністра енергетики Герман Галущенко.

Правоохоронці розширили перелік підозрюваних у справі "Мідас". Колишнього очільника енергетичного відомства, який обіймав посаду у 2021–2025 роках, викрили у причетності до відмивання коштів та участі в злочинній організації й оголосили йому підозру. Офіційно ім’я підозрюваного не називали, однак за даними ЗМІ ідеться саме про Галущенка.

Також зазначається, що 19 листопада 2025 року його остаточно звільнили з посади міністра юстиції.

Інші новини:

Про джерело: Вищий антикорупційний суд (ВАКС)

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) — вищий спеціалізований суд в Україні, утворений відповідно до судової реформи 2016 року.

Робота новоствореного суду розпочалася 5 вересня 2019 року.

Вищий антикорупційний суд є судом зі всеукраїнською юрисдикцією, що створюється з метою розгляду окремих категорій справ. Крім здійснення правосуддя, ВАКС аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює її, а також здійснює інші повноваження відповідно до закону.

Судді цього суду призначаються виключно на підставі результатів відкритого конкурсу, повідомляє Вікіпедія.

антикорупційний суд новини України Герман Галущенко
