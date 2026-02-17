Суд прийняв рішення у справі ексміністра енергетики Галущенка - що відомо

Колишній міністр повідомив, що оскаржуватиме рішення суду про заставу.

Суд прийняв рішення у справі ексміністра енергетики / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

ВАКС присудив Герману Галущенкові тримання під вартою з альтернативою застави 200 мільйонів

Ексчиновник заявив про намір подавати апеляцію

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексміністру енергетики та юстиції. Суд постановив взяти його під варту на 60 діб із можливістю внесення застави у 200 мільйонів гривень. Про це повідомило Суспільне.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотала про арешт із визначенням застави в розмірі 425 мільйонів гривень. У відомстві зазначили, що згодом визначаться, чи оскаржуватимуть рішення.

Сам колишній міністр раніше заявляв, що така сума застави є для нього фактично вироком.

"Не знаю, я думаю, що мільйонів 30 знайшов би, 20", — відповів Галущенко з посмішкою.

У разі внесення застави Галущенко зобов’язаний буде здати закордонний паспорт, носити електронний браслет, не залишати межі Києва та Київської області, повідомляти про зміну місця проживання, а також утримуватися від спілкування з Міндічем, Цукерманом, Миронюком, Басовим та іншими фігурантами справи "Мідас".

Колишній міністр заявив, що не погоджується з визначеним розміром застави та має намір оскаржити рішення суду в апеляційному порядку.

Під час судового засідання прокурор САП Іван Дячук повідомив, що частину коштів, які, за версією слідства, були отримані злочинною організацією, Галущенко витратив на навчання дітей. Водночас сам ексміністр перед засіданням стверджував, що навчання його сина в престижному коледжі оплатив хрещений батько, який є заможною людиною.

Обґрунтовуючи необхідність тримання під вартою, прокурор також вказав на ризик можливого впливу ексміністра на свідків через спілкування з ними, а також на ймовірність його переховування від слідства з огляду на серйозність можливого покарання.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 15 лютого під час спроби перетнути державний кордон детективи НАБУ разом із прокурорами САП затримали колишнього міністра енергетики Герман Галущенко.

Правоохоронці розширили перелік підозрюваних у справі "Мідас". Колишнього очільника енергетичного відомства, який обіймав посаду у 2021–2025 роках, викрили у причетності до відмивання коштів та участі в злочинній організації й оголосили йому підозру. Офіційно ім’я підозрюваного не називали, однак за даними ЗМІ ідеться саме про Галущенка.

Також зазначається, що 19 листопада 2025 року його остаточно звільнили з посади міністра юстиції.

