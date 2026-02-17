Рус
Бібліотека відкрила капсулу часу 1925 року - ніхто не був готовий до знахідки

Віталій Кірсанов
17 лютого 2026, 15:07
За словами представника бібліотеки, коли капсулу закладали в травні 1925 року, чиновники ретельно задокументували її вміст.
Бібліотека відкрила капсулу часу 1925 року
Бібліотека відкрила капсулу часу 1925 року / колаж: Главред, фото: Los Angeles Public Library

Коротко:

  • Дістатися до капсули часу виявилося непросто
  • Що Лос-Анджелес залишив нащадкам у 1925 році

Одна з бібліотек Лос-Анджелеса відкрила капсулу часу, закладену сто років тому, проте знахідка піднесла несподіваний сюрприз. Про це повідомляє видання Newsweek.

Урочисте відкриття відбулося 29 січня 2026 року в рамках святкування сторіччя Los Angeles Central Library. Під час ювілейного заходу представники бібліотеки презентували вміст мідної капсули часу, яка була замурована в наріжний камінь будівлі під час її будівництва в 1925 році.

"Головним сюрпризом стала друга, повністю збережена капсула часу, що знаходилася всередині коробки 1925 року. З протоколів Ради бібліотеки ми знали, що в капсулі 1925 року знаходяться деякі предмети з капсули державної школи 1881 року, вилучені з будівлі, знесеної заради будівництва Центральної бібліотеки. Однак ми не припускали, що вся капсула 1881 року - менша за розміром - була заново запечатана і поміщена всередину бібліотечної капсули", - повідомив представник бібліотеки.

Захід поклав початок річній програмі святкувань під назвою "Central 100". До неї увійшли нові виставки, спеціальні програми у всіх 72 філіях публічної бібліотеки Лос-Анджелеса, випуск лімітованого читацького квитка і навіть святковий торт для гостей.

"Для нас велика честь відзначати сторіччя в цій чудовій будівлі. За минуле століття Центральна бібліотека росла і змінювалася разом з містом, якому служить, але наші основні цінності - служити і розповідати історії всіх жителів Лос-Анджелеса - залишаються незмінними", - заявив міський бібліотекар Джон Сабо.

Доступ до капсули - через туалет

Дістатися до капсули часу виявилося непросто.

За словами представника бібліотеки, коли капсулу закладали в травні 1925 року, чиновники ретельно задокументували її вміст, але не залишили інструкцій про те, як її згодом витягти. Історичні фотографії показали, що наріжний камінь біля входу з боку П'ятої вулиці був спроектований з порожниною, що дозволяє опустити його поверх капсули.

Оскільки Центральна бібліотека є охоронюваною пам'яткою як на місцевому, так і на національному рівні, витягувати капсулу потрібно було без пошкодження історичної конструкції. Фахівці акуратно просвердлили шви кладки, встановили невелику камеру, щоб підтвердити точне розташування капсули і переконатися, що навколишня теракотова стіна не є несучою. В результаті стало ясно, що єдина можлива точка доступу знаходиться всередині будівлі.

І цією точкою виявився чоловічий громадський туалет.

Процес зайняв більше року і вимагав координації з міськими службами та залучення підрядників.

"У цьому туалеті відбулося чимало нарад", - зазначив представник бібліотеки.

Що Лос-Анджелес залишив нащадкам у 1925 році

Всередині капсули 1925 року знаходилася ретельно підібрана колекція муніципальних документів: звіти Публічної бібліотеки Лос-Анджелеса та інших міських відомств, матеріали про співробітників бібліотеки та Раду комісарів, щорічники місцевих громадських клубів, а також примірники всіх великих щоденних газет міста того часу.

Ці предмети малювали образ стрімко зростаючого мегаполісу. Однак найбільший сюрприз чекав попереду.

Всередині капсули 1925 року виявилася друга, менша за розміром, повністю збережена капсула часу 1881 року.

У ній також знаходилися муніципальні звіти і газети, матеріали, пов'язані зі школою, а крім того - вельми незвичайний набір предметів: пам'ятні матеріали з похорону недавно вбитого президента Джеймса Гарфілда, монети з різних країн світу і різдвяні вітальні листівки, які одночасно служили рекламою місцевого бізнесу.

Зв'язок через століття

Для команди, яка працювала над проектом, відкриття капсули стало не тільки професійним досягненням, але й глибоко особистим переживанням.

"Відкрити коробку після більш ніж року роботи над проектом - це було неймовірне відчуття. Багато разів здавалося, що завдання нездійсненне. Я також відчув сильний зв'язок з тими, хто сто років тому подолав безліч труднощів, щоб втілити в життя проект Центральної бібліотеки", - зазначив представник.

Особливо виділявся один предмет - портретна фотографія Еверетта Перрі, міського бібліотекаря, який зіграв ключову роль у створенні Центральної бібліотеки.

"Він заслуговував на те, щоб його фотографія опинилася в капсулі. Я радий, що він її туди помістив", - сказав представник.

Новини про несподівані знахідки

Пара з США переїхала в новий будинок і вирішила поцікавитися його історією та дізнатися, які спогади зберігають його стіни. Знайдена в будинку знахідка викликала у пари та користувачів Мережі здивування. Відзначається, що під час ремонту підвального санвузла подружжя знайшло капсулу часу, яка була захована в стіні ще в 1997 році.

Завершення покупки будинку - це зазвичай радісний момент, але для однієї пари цей досвід став неймовірно заплутаним і навіть тривожним. Коли вони увійшли в новий будинок, вони були вражені тим, що попередні власники залишили все - меблі, кухонне приладдя, особисті речі, навіть їжу на кухні.

Раніше ми писали, що чоловік і дружина вирішили зробити ремонт у своєму будинку, проте будівельники виявили знахідку, від якої нові власники будинку були шоковані.

Про джерело: Newsweek

Newsweek - щотижневий американський журнал з ліберальним ухилом, один з трьох найбільших щотижневих журналів країни. Друкувався в Нью-Йорку з 1933 по 2012 рік. Виходив англійською мовою в США, Європі, Близькому Сході, Африці та Азії. В інших країнах світу виходив 12 різними мовами. За поширенням і тиражем був другим найбільшим виданням серед щотижневиків новин у США після журналу "Time". Починаючи з 2012 року журнал доступний тільки онлайн, для всіх платформ і пристроїв. Newsweek дає детальний аналіз, новини та думки з міжнародних питань, технологій, бізнесу, культури та політики, пише Вікіпедія.

