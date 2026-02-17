Мир в обмін на території: Зеленський дорікнув Трампу і окреслив позицію України

Зеленський наголошує, що будь-яка угода щодо Донбасу має поважати суверенітет України.

Зеленський заявив, що українці не підуть на одностороннє виведення військ з Донбасу / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео, kremlin.ru

Україна не піде на виведення військ з Донбасу без аналогічних кроків з боку РФ

Трамп має тиснути на Росію

Вибори президента в Україні та референдум можуть відбутись в один день

Українці не підтримають мирну угоду, яка передбачатиме односторонній вихід України з Донбасу та фактичну здачу регіону Росії. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Axios.

За словами глави держави, американські посередники Стів Віткофф і Джаред Кушнер запевняли його, що Росія нібито щиро прагне завершення війни, і радили узгодити це питання зі своєю переговорною командою перед початком перемовин.

Водночас Зеленський дав зрозуміти, що оцінює ситуацію значно стриманіше. Він також застеріг співрозмовників від спроб переконати його підтримати таке бачення миру, яке українське суспільство сприйме як провальне.

Київ та Вашингтон узгодили, що будь-яка угода має бути винесена на референдум українського народу. Він вважає, що якщо угода передбачатиме одностороннє виведення українських військ з Донбасу, жертвуючи суверенітетом і правами мешканців, вона буде відхилена.

"Емоційно люди ніколи цього не пробачать. Ніколи. Вони не пробачать... мене, вони не пробачать. Українці не можуть зрозуміти, чому їх просять відмовитися від територій. Це частина нашої країни, всі ці громадяни, прапор, земля", — сказав Зеленський.

Водночас, якщо домовленість лише заморозить нинішні лінії фронту в Донбасі, подібно до двох інших регіонів, де Росія контролює території, Зеленський вважає, що українці її підтримають.

"Я думаю, що якщо ми внесемо в документ... що ми залишаємося там, де ми є на лінії зіткнення, я думаю, що люди підтримають це [на, - ред.] референдумі. Це моя думка", - вказав він.

Незважаючи на це, Росія наполягає на захопленні всього Донбасу будь-яким способом — через переговори або силою. Головним завданням Віткоффа та Кушнера на переговорах цього тижня є знайти рішення, прийнятне для обох сторін.

Трамп має тиснути на Росію, а не на Україну

Президент зазначив, що вважає несправедливим те, що Дональд Трамп публічно закликає до поступок саме Україну, а не Росію. На його думку, хоча чинити тиск на Україну може бути простіше, ніж на значно більшу Росію, досягнення стійкого миру не може базуватися на фактичному наданні переваги у питанні переговорів диктатору та воєнному злочинцю Володимиру Путіну.

"Трамп двічі за останні дні заявив, що обов'язок піти на поступки лежить на Зеленському. Я сподіваюся, що це лише його тактика, а не рішення", – сказав Зеленський

Водночас Зеленський подякував Трампу за зусилля, спрямовані на мирне врегулювання, і наголосив, що його особисті розмови з Кушнером і Віткоффом проходять без того публічного тиску, який лунає у заявах Трампа. Він додав, що між ними зберігається взаємна повага, а сам він не з тих, хто легко піддається зовнішньому впливу.

Який найкращий сценарій досягнення миру

Зеленський підкреслив, що для досягнення прориву в питанні територій найефективнішим буде його особиста зустріч із воєнним злочинцем Путіним, і доручив українській делегації організувати переговори на рівні лідерів у Женеві. Він додав, що готовий обговорювати виведення військ, проте закликав Москву відвести свої війська на аналогічну відстань і відкинув претензії Москви на суверенітет над цією територією.

Зеленський повідомив, що під час другого раунду переговорів російські представники пообіцяли узгодити позицію з Москвою та повернутися з конкретними пропозиціями щодо територіального питання. Водночас він висловив побоювання, що через зміну керівництва російської делегації переговори можуть перетворитися на формальну зустріч-привітання або повернутися до початкових позицій, щоб виграти час на полі бою.

Крім того, Зеленський зазначив, що Мединський, як і Путін, любить філософствувати про "історичні першопричини" війни.

"У нас немає часу на все це лайно. Тому ми маємо прийняти рішення і закінчити війну", – сказав Зеленський.

Коли можуть відбутись вибори в Україні

Зеленський заявив, що остаточних рішень ще немає, але можливе проведення нових президентських виборів одночасно з референдумом. Він зазначив, що вибори, ймовірно, доведеться проводити за умов нестійкого перемир’я, і в такому випадку він розглядає можливість висунути свою кандидатуру.

"Це залежатиме від народу. Побачимо, чого вони хочуть", - наголосив він.

Він також повідомив, що наразі Росія погодилася лише на одноденне перемир’я для організації національного голосування, а не на 60 днів, які, на його думку, були б необхідні. Зеленський вважає таку позицію Росії абсурдною та свідченням того, що Москва не готова до справжнього миру.

Проєкт мирного плану США з 20-ти пунктів / Інфографіка: Главред

Коли може закінчитись війна - думка експерта

Як раніше писав Главред, керівник політико-правових програм Український Центр громадського розвитку Ігор Рейтерович зазначив, що наразі говорити про швидке завершення війни в Україні або можливість досягнення перемир’я з Росією передчасно.

За його словами, основні принципові питання досі залишаються неврегульованими, тому процес може тривати ще довгий час. В

"Я не думаю, що це обов'язково весь 2026 рік, сподіваюся, що ні. Але найближчі місяці — точно", - наголосив він.

Він також додав, що озвучені раніше президентом України Володимир Зеленський терміни завершення війни загалом відповідають поточним реаліям.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, посол США при НАТО Метью Вітакер зазначив, що українська та російська сторони в рамках мирних переговорів не можуть вирішити питання територій. За його словами це найскладніша проблема.

Водночас, президент США Дональд Трамп заявив, що Україні варто якнайшвидше розпочати переговори з Росією.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Politico наголосив, що українське суспільство очікує чітких і реальних гарантій безпеки, адже попередні міжнародні домовленості не змогли запобігти російській агресії. Він підкреслив, що Україна свого часу відмовилася від ядерного арсеналу та значної частини авіації, спираючись на обіцяні гарантії. Однак із початком війни ці запевнення не забезпечили країні захисту, на який вона розраховувала.

