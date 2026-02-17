Рус
Нові графіки для Черкаської області - коли не буде світла 18 лютого

Юрій Берендій
17 лютого 2026, 21:14
Нові графіки для Черкаської області - коли не буде світла 18 лютого
Відключення світла Черкаська область - графіки відключень на 18 лютого / Колаж: Главред, фото: УНІАН

18 лютого відповідно до команди НЕК "Укренерго" у всіх областях України будуть діяти графіки погодинних відключень світла. Про те, коли не буде світла в Черкаській області повідомило "Черкасиобленерго", опублікувавши відповідні графіки.

У "Черкасиобленерго" повідомили, що обмеження запроваджуються через постійні ворожі обстріли та наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак Росії.

Нові графіки для Черкаської області - коли не буде світла 18 лютого
Графіки відключення світла в Черкаській області 18 лютого / Скріншот

Відключення світла 18 лютого Черкаська область черга 1.1

1.1: 01:30 – 03:30, 07:00 – 09:30, 12:30 – 15:30, 18:30 – 21:30

Відключення світла 18 лютого Черкаська область черга 1.2

1.2: 02:00 – 04:30, 08:00 – 10:30, 13:30 – 16:30, 19:30 – 22:30

Відключення світла 18 лютого Черкаська область черга 2.1

2.1: 04:00 – 06:00, 09:00 – 12:00, 15:00 – 18:00, 21:00 – 24:00

Відключення світла 18 лютого Черкаська область черга 2.2

2.2: 05:00 – 07:00, 10:00 – 13:00, 16:00 – 19:00, 22:30 – 24:00

Відключення світла 18 лютого Черкаська область черга 3.1

3.1: 00:00 – 01:30, 06:00 – 08:00, 11:00 – 14:00, 17:00 – 20:00, 23:30 – 24:00

Відключення світла 18 лютого Черкаська область черга 3.2

3.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 06:30, 09:30 – 12:30, 15:30 – 18:30, 21:30 – 24:00

Відключення світла 18 лютого Черкаська область черга 4.1

4.1: 03:30 – 05:30, 08:30 – 11:30, 14:30 – 17:30, 20:30 – 23:30

Відключення світла 18 лютого Черкаська область черга 4.2

4.2: 00:30 – 02:30, 06:00 – 08:30, 11:30 – 14:30, 17:30 – 20:30

Відключення світла 18 лютого Черкаська область черга 5.1

5.1: 00:00 – 01:30, 05:30 – 07:30, 10:30 – 13:30, 16:30 – 19:30, 23:00 – 24:00

Відключення світла 18 лютого Черкаська область черга 5.2

5.2: 02:30 – 05:00, 08:00 – 11:00, 14:00 – 17:00, 20:00 – 23:00

Відключення світла 18 лютого Черкаська область черга 6.1

6.1: 01:30 – 04:00, 07:30 – 10:00, 13:00 – 16:00, 19:00 – 22:00

Відключення світла 18 лютого Черкаська область черга 6.2

6.2: 00:00 – 02:00, 06:30 – 09:00, 12:00 – 15:00, 18:00 – 21:00

Згідно з розпорядженням НЕК "Укренерго", 18 лютого з 00:00 до 24:00 для промислових підприємств і бізнесу Черкаської області діятимуть графіки обмеження потужності.

Нові графіки для Черкаської області - коли не буде світла 18 лютого
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Як знайти свою групу відключення світла

Знайти свою групу графіків відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись графіки відключення світла за адресою

Знайти свій графік відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись графіки відключення світла за особовим рахунком

Знайти свій графік відключення світла за особовим рахунком у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись свою чергу аварійних відключень

Дізнатись свою чергу аварійних відключень світла в Черкаській області можна за посиланням.

Пункти незламності в Черкасах - де знайти пункти незламності в Черкаській області

Перелік адрес пунктів незламності в Черкасах та області можна знайти за посиланням.

Новина доповнюється...

Мир в обмін на території: Зеленський дорікнув Трампу і окреслив позицію України

22:08Війна
Головна умова припинення війни: гучна заява Зеленського після переговорів

21:21Україна
"Так не працює": у Раді назвали головну умову виборів під час війни

20:26Україна
