Долар стрімко полетів вгору: з'явився свіжий курс валют на 18 лютого

Інна Ковенько
17 лютого 2026, 16:15
НБУ опублікував офіційний курс валют на середу, 18 лютого
На середу, 18 лютого, Національний банк України оновив офіційні курси валют. Долар подорожчав, а євро та злотий залишилися без змін. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України

Курс долара на 18 лютого

Зазначається, що на середу офіційний курс долара США до гривні встановлено на рівні 43,25 гривень за долар. Таким чином американська валюта зміцнилася на 8 копійок, порівняно з вівторком, 17 лютого.

Курс євро на 18 лютого

Курс євро залишився стабільним. Офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,16 гривень, без змін порівняно з попереднім днем.

Курс злотого на 18 лютого

Польський злотий також не зазнав коливань. За даними НБУ, офіційний курс злотого на 18 лютого складає 12,14 гривні за злотий, що відповідає показникам вівторка.

Що буде з курсом валют впродовж тижня

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий говорив, що у середині лютого навряд чи будуть різкі курсові рухи.

За його словами, валютний ринок переходить до фази відносної рівноваги.

Він вважає, що впродовж тижня долар коливатиметься у межах 42,75-43,25 гривень на міжбанку та 42,5-43,5 гривень на готівковому ринку. Водночас євро коштуватиме від 50 до 52 гривень як і на міжбанку, так і на готівковому ринку.

Як повідомляв Главред, економіст Олександр Хмелевський заявляв, що попит на валюту в Україні в лютому не очікується високим. За його словами, курс гривні до іноземних валют у лютому 2026 року буде відносно стабільним.

Президент Асоціації українських банків Андрій Дубас говорив, що гривня зберігає відносну стабільність до долара, але слабшає щодо євро через глобальні чинники. У лютому ключову роль на курс валют відіграватимуть дії НБУ та ситуація на світових ринках.

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

НБУ курс валют курс долара курс євро
