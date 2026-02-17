У Зеленського анонсували потужні пакети військової допомоги: коли чекати на поставки

Нові пакети оборонної підтримки формуються на основі чітко визначених Україною потреб.

https://glavred.net/ukraine/u-zelenskogo-anonsirovali-moshchnye-pakety-voennoy-pomoshchi-kogda-zhdat-postavok-10741685.html Посилання скопійоване

Україні нададуть нові пакети допомоги / колаж: Главред, фото: Командування ОС, ua.depositphotos.com

Головне:

Україна розраховує на нові пакети оборонної підтримки

Чергові поставки можуть відбутися до 24 лютого

Україна розраховує, що нові пакети оборонної підтримки на основі чітко визначених Києвом потреб почнуть надходити до 24 лютого.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква на зустрічі з помічником генерального секретаря НАТО з політичних питань і політики безпеки Борисом Рюге.

відео дня

"Важливо формувати нові пакети оборонної підтримки на основі чітко визначених Україною потреб. Розраховуємо, що такі пакети почнуть надходити вже до 24 лютого", - цитує Жовкву прес-служба президента України.

Жовква подякував за всю допомогу, яку країни - члени НАТО надають Україні з самого початку повномасштабного російського вторгнення.

/ Главред

"Показово, що понад 80% всієї військової підтримки для України координується і поставляється сьогодні через НАТО. Важливо, щоб цей показник продовжував зростати", - підкреслив він.

Заступник керівника Офісу президента відзначив продуктивність засідання у форматі "Рамштайн", яке відбулося 12 лютого в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Серед його головних результатів – оголошення про нові внески в програму PURL на суму понад 500 млн дол. і зобов'язання надати Україні підтримку на 38 млрд дол. цього року.

Також сторони обговорили енергетичну ситуацію в Україні, наслідки російських атак на об'єкти енергетичної інфраструктури та необхідність зміцнення ППО. Борис Рюге зазначив, що важливо разом протидіяти можливим спробам Росії посилити атаки на українську енергетику.

Українська ППО під загрозою: можливий дефіцит ракет

Україна ризикує зіткнутися з нестачею засобів протиповітряної оборони, пише Financial Times. Ситуація може загостритися, якщо Росія збереже поточний темп або посилить ракетні та дронові удари — в такому випадку запаси перехоплювачів будуть вичерпуватися швидше.

Додатковий тиск створює уповільнення поставок із США: ракети, що купуються безпосередньо у виробників, надходять нерегулярно і не в повному обсязі.

Раніше повідомлялося про те, що Держдеп США схвалив продаж Patriot для України. Держдеп повідомляє, що угода з Україною поліпшить здатність протистояти сучасним і майбутнім загрозам.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що для посилення протиповітряної оборони Президент України Володимир Зеленський планує замовити у США додаткові 25 систем протиповітряної Patriot.

Як повідомляв Главред, Німеччина і НАТО готують план підтримки України на зиму. Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав західних союзників рішуче підтримати Україну перед холодами.

Читайте також:

Про джерело: що відомо про НАТО НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949. Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія. 7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред