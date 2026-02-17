Рус
Чому Росія та Україна не можуть домовитись про мир - в США назвали причину

Юрій Берендій
17 лютого 2026, 19:50
В США наголосили, що ключовим і найскладнішим питанням на переговорах залишаються території.
Чому Росія та Україна не можуть домовитись про мир - в США назвали найскладніше питання на переговорах

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що найскладнішим питанням у переговорах між Україною та Росією залишається тема територій, адже саме щодо них сторонам поки не вдається досягти згоди. Про це він повідомив в ефірі Fox News.

За його словами, обидві сторони мають знайти механізм, який дозволить домовитися про завершення війни. Він наголосив, що бойові дії повинні припинитися, а кровопролиття — бути зупиненим, про що неодноразово заявляв президент Трамп.

"Водночас це дуже складні, заплутані питання. Як сказав Стів Віткофф кілька тижнів тому, все зводиться до одного питання, а саме до територій. Але це буде найскладніша і найважча проблема. Тому ми продовжимо працювати над цим", - вказав він.

Вітакер також зазначив, що саме президенту США Трампу вдалося посадити обидві сторони за стіл переговорів і продовжувати роботу над можливою угодою.

Мирний план США з 20-ти пунктів

Чи реальне завершення війни РФ проти України у 2026 році - думка експерта

Як писав Главред, колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес висловив переконання, що завершення війни Росії проти України у 2026 році є малоймовірним, оскільки, на його думку, Кремль не зацікавлений у досягненні миру. Він вважає, що російська сторона не піде на припинення вогню чи інші компромісні домовленості без зовнішнього примусу.

Також Годжес зазначив, що нинішня адміністрація президента США Дональда Трампа, на його погляд, не чинить достатнього тиску на Москву, тоді як позицію європейських країн російське керівництво не сприймає як таку, до якої варто дослухатися.

"Поки немає тиску на російський уряд, вони будуть продовжувати робити те, що роблять...", — сказав він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що Україні варто якнайшвидше розпочати переговори з Росією. Таку позицію він озвучив напередодні тристоронньої зустрічі в Женеві.

Президент Чехії Петр Павел своєю чергою висловив думку, що розраховувати на швидке укладення мирної угоди між Україною та Росією досить наївно.

Тим часом війна Росії проти України перейшла у фазу стратегічної витривалості. Йдеться вже не про швидкі контрнаступальні операції, а про здатність держави зберігати стійкість довше, ніж агресор може витримувати наслідки власної політики. Про це написав керівник Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко.

Про джерело: Fox News

Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США

