"Входити оновленою": Мозгова заінтригувала святковим іміджем

Стисло:
- Олена Мозгова розповіла про оновлення до свята
- У соціальних мережах вона з'явилася з новою зачіскою
Сьогодні настав Новий рік за китайським календарем. На честь свята музичний продюсер Олена Мозгова зважилася на оновлення.
У своєму блозі в Instagram вона опублікувала фото з салону краси в абсолютно новому образі. Продюсерка змінила колір волосся і зробила кокетливу укладку.
Шанувальники звикли бачити Мозгову палкою брюнеткою - свій натуральний відтінок вона змінювала вкрай рідко. Ймовірно, Олена вирішила додати в життя трохи вогника - на честь Вогняної Конячки, господині цього року. Тепер вона має каштанове волосся з теплим рудим підтоном. "В Новий рік треба входити оновленою", - поділилася вона.
Експерименти музичного продюсера із зовнішністю оцінили шанувальники.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що "заливає" в себе Тарас Цимбалюк перед виступами. Актор зізнався, що опинився під крапельницею під час гастролей.
Також український співак Laud розповів про свою вроджену патологію. Срібний призер Національного відбору-2026 раніше сильно комплексував через це.
Читайте також:
- Учасниця шоу "Супермама" втратила дитину і опинилася в психлікарні
- Після вчинку Гераскевича: Єфросиніна з'явилася в символічній сукні в Берліні
- "Це не Могилевська": співачці висунули звинувачення і змусили пояснити
Про персону: Олена Мозгова
Олена Мозгова - український музичний продюсер. Донька Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проєктах та шоу, в тому числі в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проєктів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" та ін.).
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред