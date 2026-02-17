"Входити оновленою": Мозгова заінтригувала святковим іміджем

Олена Мозгова в гонитві за змінами зважилася на експеримент.

Олена Мозгова зараз - музичний продюсер змінила імідж / колаж: Главред, фото: instagram.com/olenamozgova1

Сьогодні настав Новий рік за китайським календарем. На честь свята музичний продюсер Олена Мозгова зважилася на оновлення.

У своєму блозі в Instagram вона опублікувала фото з салону краси в абсолютно новому образі. Продюсерка змінила колір волосся і зробила кокетливу укладку.

Шанувальники звикли бачити Мозгову палкою брюнеткою - свій натуральний відтінок вона змінювала вкрай рідко. Ймовірно, Олена вирішила додати в життя трохи вогника - на честь Вогняної Конячки, господині цього року. Тепер вона має каштанове волосся з теплим рудим підтоном. "В Новий рік треба входити оновленою", - поділилася вона.

Експерименти музичного продюсера із зовнішністю оцінили шанувальники.

Олена Мозгова зараз - музичний продюсер змінила імідж / фото: instagram.com/olenamozgova1

Про персону: Олена Мозгова Олена Мозгова - український музичний продюсер. Донька Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проєктах та шоу, в тому числі в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проєктів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" та ін.).

