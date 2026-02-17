Рус
Чому є загроза удару "Орєшніком", а пусків не відбувається - що задумали в Кремлі

Юрій Берендій
17 лютого 2026, 18:11
Можливе застосування ракети "Орєшнік" та активність на полігоні є елементом психологічного тиску Росії й спробою підвищити ставки, вказав Мусієнко.
Чому є загроза удару "Орєшніком", а пусків не відбувається / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Міноборони Франції

За кілька годин до старту перемовин у Женеві Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння по всій території України. Моніторингові канали уточнювали, що йдеться про можливий удар балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік". У коментарі 24 каналу військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко пояснив, чому пуски так і не відбулися.

За його словами, подібні ситуації вже траплялися раніше і мають комплексний характер.

"Минулого тижня теж була загроза застосування "Орешника", теж оголошувалася тривога по всій території України. І цього разу пуску не відбулося. Це форма своєрідного тиску, тому що в будь-якому разі повітряна тривога і активність противника на полігоні – це вже фактор впливу", - вказав він.

Мусієнко додав, що навіть без фактичного запуску ракет сама поява такої загрози змушує реагувати та створює напруження. Таким чином Кремль намагається сформувати атмосферу невизначеності й продемонструвати готовність до подальшої ескалації. Водночас відсутність реальних ударів свідчить про те, що Росія наразі обмежується демонстративними сигналами, не переходячи до практичних дій.

Мусієнко нагадав, що раніше Сили оборони України вже завдавали ударів по району полігону "Капустин Яр". Це відбулося після отримання розвідувальних даних про можливу підготовку до застосування відповідної ракети під час масованих атак. Тоді, за його словами, були здійснені превентивні кроки, щоб зірвати ці наміри. Після ударів по об’єктах полігону Росія зазнала відчутних репутаційних втрат, які тепер намагається компенсувати показовою активністю та інформаційним супроводом.

На його думку, Москві було важливо продемонструвати, що на полігоні все працює у штатному режимі та перебуває під контролем.

Крім того, на тлі повідомлень про "Орєшнік" з’явилася інформація про випробування системи ППО С-500. Мусієнко вважає, що поєднання цих тем напередодні міжнародних переговорів виглядає як спроба підвищити ставки. Демонстрація новітніх розробок і активності на полігоні покликана створити відчуття загрози та вплинути на загальний переговорний контекст.

РС-26 "Рубіж" ("Орєшнік) / Інфографіка: Главред

Чи може РФ з Білорусі бити "Орєшніком" по Києву - думка експерта

Як писав Главред, авіаційний експерт Костянтин Криволап заявив, що ракета "Орєшнік", яку Росія розмістила на території Білорусі, не здатна уразити Київ.

Він пояснив, що ця ракета має обмеження щодо мінімальної дальності польоту, яка становить приблизно 700 кілометрів. Тому у разі запуску з північної частини Білорусі вона теоретично може досягати Херсона або Запоріжжя, але не столиці.

Водночас, за оцінкою експерта, при запуску з полігону Капустін Яр на території Росія ракета "Орєшнік" здатна досягати як Києва, так і будь-яких інших регіонів України.

"Військової загрози "Орєшнік" не несе. "Іскандер" - значно потужніша ракета, незалежно від модифікації: "Іскандер-К", "Іскандер-М" або "Кинжал". Це дійсно серйозна зброя. Ракета Х-101 - також серйозна. Х-22 - взагалі монстр, хоча і дуже неточний", - пояснив він.

Загроза застосування ракет "Орєшнік" - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 12 лютого о 12:24 по всій території України було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичної зброї. Повітряні сили ЗСУ попередили про можливість удару ракетою типу "Орєшнік".

Водночас Росія застосовує новітні ракети "Циркон" і "Орєшнік" поодинці. За словами представника командування Повітряних сил, такі удари мають не стільки військову, скільки політичну мету — вони спрямовані на тиск і залякування, а не на здобуття переваги на полі бою.

Крім того, у січні 2026 року Сили оборони України провели низку результативних атак по стратегічному полігону "Капустин Яр" в Астраханській області Росії. Ціллю став ангарний комплекс, де здійснюється підготовка до запусків міжконтинентальних балістичних ракет середньої дальності, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Про персону: Олександр Мусієнко

Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Ракета Орешник
Чому є загроза удару "Орєшніком", а пусків не відбувається - що задумали в Кремлі



Останні новини




Вимовить далеко не кожен: які слова найдовші в українській мові

12:17

"Він рятував мене": Аліна Гросу показала таємного чоловіка-росіянина

12:02

Відкрилася правда про війну між Ротару і Пугачовою: "Твердо стояла"

