Кеті Перрі готова вийти заміж за Джастіна Трюдо, її друзі стурбовані - ЗМІ

Кеті Кеті нібито серйозно розглядає можливість шлюбу з новим бойфрендом і навіть мріє про дитину.

Кеті Перрі готова вийти заміж за Джастіна Трюдо / колаж: Главред, фото: instagram.com, Кеті Перрі, Джастін Трюдо

Коротко:

Перрі відразу після розриву з Орландо Блумом почала зустрічатися з Трюдо

Друзі співачки переживають за неї

Близьке оточення популярної американської співачки Кеті Перрі висловило занепокоєння з приводу того, як швидко розвивається її роман з колишнім прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

За інформацією Radar Online, Кеті нібито серйозно розглядає можливість шлюбу з новим бойфрендом і навіть мріє про дитину. При цьому друзі співачки переживають, що вона може поспішати, адже з часу розставання з актором Орландо Блумом минуло відносно небагато часу.

"Вона була з Орландо майже десять років, і відразу після розриву почала зустрічатися з Джастіном, не пропустивши жодного кроку. І раптом він став для неї всім світом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Перрі і Блум розлучилися минулого літа; за роки спільного життя у пари народилася п'ятирічна дочка Дейзі Доу. Через деякий час Кеті і Джастіна помітили разом на яхті біля узбережжя Санта-Барбари, після чого вони перестали приховувати свої стосунки.

"Це трохи тривожно, тому що вона не встигла як слід перетравити минулі стосунки. Але Кеті не хоче про це чути. Вона постійно повторює, що ніколи не була така щаслива", - додав інсайдер.

Про особу: Кеті Перрі Кеті Перрі — американська співачка, композитор, автор пісень, актриса, посол доброї волі ООН. 13 разів номінована на премію "Греммі", має 6 нагород Billboard Music Awards. Жінка року за версією видання Billboard (2012). Входить до списку найбільш високооплачуваних музикантів.

