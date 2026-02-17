Причину вбивства Івасюка через 47 років назвав відомий композитор — деталі

Олександр Злотник висловив свою версію смерті відомого співака.

Володимир Івасюк біографія / колаж: Главред, скрін з відео

Ви дізнаєтеся:

Як загинув Володимир Івасюк

У якому стані був співак

Що думає про загибель артиста Олександр Злотник

Відомий український композитор Олександр Злотник обговорив в інтерв'ю Дмитру Гордону різні версії смерті легендарного співака Володимира Івасюка. Злотник виклав свої думки про загибель зірки української сцени.

Тіло Володимира Івасюка знайшли в Брюховецькому лісі під Львовом 18 травня 1979 року. Радянська влада наполягала на тому, що співак наклав на себе руки і страждав від психічних відхилень. Злотник вважає, що проблеми артиста були пов'язані з хронічною втомою, проте він ніколи не зміг би вчинити самогубство.

"Моє переконання, що завдати такого удару своїм рідним він не міг. Він трохи плутав день-ніч, іноді він міг заробити... По-різному буває, іноді так перепрацюєш, що йдеш до вікна, а думаєш, що йдеш до дверей. Перенапруження може бути", — зізнався композитор.

Володимир Івасюк — причина смерті / скрін з відео

За словами Злотника, причиною смерті знаменитого артиста стало вбивство. Він також назвав можливий мотив злочинців — вимагання грошей. Дмитро Гордон зауважив, що композитори в радянський час отримували великі гонорари: в Україні заробіток міг досягати 10 тисяч рублів на місяць, тоді як звичайні громадяни в кращому випадку отримували 150 рублів. Злотник підтвердив, що дохід Івасюка був на такому ж високому рівні.

"Я прихильник того, що все-таки на нього наїхали і вимагали гроші. Мені навіть сон такий наснився, я був упевнений, що з нього вимагали гроші і, мабуть, він не дав. Ми навіть домовилися з ним зустрітися 1 травня", — згадав Олександр Йосипович.

Володимир Івасюк — як помер / скрін з відео

Композитор розповів, що вони з Івасюком домовилися в ті дні поїхати в подорож Карпатами, однак, коли він приїхав до Львова, зв'язку з співаком вже не було. Описуючи, що робив Володимир в останні дні життя, він дійшов висновку, що радянській владі було невигідно вбивати артиста. Олександр Йосипович звернув увагу на те, що Івасюк не виступав проти лінії партії.

"Він обрав такий музичний напрямок. У нього були пісні і російською мовою, останньою його роботою був вокальний цикл на вірші Андрія Дементьєва про брянських партизанів. Тому думаю, що так, шантаж і вимагання", — висловився Злотник.

Про особу: Володимир Івасюк Володимир Михайлович Івасюк - один із засновників української естрадної музики, повідомляє Вікіпедія. Автор 107 пісень, 53 інструментальних творів, музики до кількох вистав. Професійний лікар, скрипаль, грав на фортепіано, віолончелі, гітарі, виконавець пісень, живописець. 18 травня 1979 року він знайдений повішеним у Брюховицькому лісі під Львовом. Версія про самогубство була піддана сумніву і додатково розслідувана вже в роки незалежності.

