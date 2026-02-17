Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

ЗСУ підірвали російський вертоліт Ка-27 і три пункти управління БПЛА РФ

Олексій Тесля
17 лютого 2026, 16:28
70
Українські воїни вразили ворожий корабельний багатофункціональний вертоліт Ка-27.
Вибух, російський вертоліт Ка-27
Знищено російський вертоліт Ка-27 / УНІАН, Wikimedia Commons

Головне:

  • Знищено відразу кілька важливих військових цілей армії країни-агресора РФ
  • Збито ворожий корабельний багатофункціональний вертоліт Ка-27

Підрозділи Сил оборони України вразили відразу кілька важливих військових цілей армії країни-агресора РФ.

Як повідомляє прес-центр Генштабу, в ніч на 17 лютого в районі н.п. Камишли (ОТО Автономної Республіки Крим) українськими воїнами уражений ворожий корабельний багатофункціональний вертоліт Ка-27.

відео дня

Уточнюється, що в результаті удару українських захисників зафіксовано влучання в ціль.

Крім того, 16 лютого 2026 року уражені три пункти управління БПЛА ворога:

  • в районі Гуляйполя (ВОТ Запорізької області);
  • в районі Анатолівки (Курська область, РФ);
  • в районі н.п. Затишшя (ВОТ Запорізької області).

Втрати противника і остаточні масштаби пошкоджень уточнюються.

"Сили оборони України і надалі будуть систематично наносити удари по об'єктах, що забезпечують управління військами, авіацією і безпілотними підрозділами російського агресора", - додали в Генштабі.

ЗСУ підірвали російський вертоліт Ка-27 і три пункти управління БПЛА РФ
/ Генштаб ЗСУ

Аналітики оцінили наслідки ударів по об'єктах в РФ

Фахівці Інституту вивчення війни повідомляють, що атаки українських безпілотників по російських НПЗ порушили логістику поставок палива і викликали подорожчання бензину на внутрішньому ринку.

За їхньою оцінкою, виниклий дефіцит пального збільшить витрати для бізнесу і населення, а в перспективі може посилити інфляційний тиск в Росії.

Удари по цілях РФ - новини по темі

Раніше повідомлялося про те, що підрозділи Сил оборони України вразили пункт базування кораблів Новоросійськ у Краснодарському краї в ніч на 14 листопада Росії. Під час атаки застосовувалося українське озброєння, зокрема, ракети "Нептун" і ударні БПЛА різних типів.

Нагадаємо, раніше в ISW розкрили наслідки ударів по НПЗ РФ. Уряд РФ вже оголосив про продовження заборони на експорт бензину.

Як повідомляв Главред, раніше в Росії зафіксували масштабні пожежі на стратегічних нафтопереробних заводах. Вогонь охопив одні з найбільших НПЗ Росії - Афіпський і Новокуйбишевський.

Інші новини:

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Генштаб ЗСУ війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Дрони СБУ уразили хімічний завод у РФ, що виробляє компоненти для вибухівки – ЗМІ

Дрони СБУ уразили хімічний завод у РФ, що виробляє компоненти для вибухівки – ЗМІ

17:32Україна
Найбільший прорив фронту за 2,5 роки: ЗСУ перейшли в наступ, РФ загрожує "котел"

Найбільший прорив фронту за 2,5 роки: ЗСУ перейшли в наступ, РФ загрожує "котел"

16:57Фронт
Долар стрімко полетів вгору: з'явився свіжий курс валют на 18 лютого

Долар стрімко полетів вгору: з'явився свіжий курс валют на 18 лютого

16:15Економіка
Реклама

Популярне

Більше
П’ять знаків зодіаку вступають в еру багатства: кому судилося озолотитися

П’ять знаків зодіаку вступають в еру багатства: кому судилося озолотитися

Ситуація змінилася: в Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 17 лютого

Ситуація змінилася: в Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 17 лютого

В Україні - масштабна тривога, РФ атакує ракетами: які міста під загрозою

В Україні - масштабна тривога, РФ атакує ракетами: які міста під загрозою

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні жінки з кішкою за 19 с

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні жінки з кішкою за 19 с

"Травма на все життя": путініст Кіркоров довів відомого українського ведучого

"Травма на все життя": путініст Кіркоров довів відомого українського ведучого

Останні новини

17:35

IQ-челендж: знайдіть 3 відмінності на зображенні дружної родини за 41 секунду

17:32

Дрони СБУ уразили хімічний завод у РФ, що виробляє компоненти для вибухівки – ЗМІ

16:57

Найбільший прорив фронту за 2,5 роки: ЗСУ перейшли в наступ, РФ загрожує "котел"

16:48

Три знаки зодіаку супроводжуватиме удача весь рік - хто вони

16:32

Кавуни та дині будуть більшими за м'ячі: що посадити поручВідео

Війна може завершитися раптово: Рейтерович - про результати Мюнхенської конференції з безпекиВійна може завершитися раптово: Рейтерович - про результати Мюнхенської конференції з безпеки
16:28

ЗСУ підірвали російський вертоліт Ка-27 і три пункти управління БПЛА РФ

16:15

Долар стрімко полетів вгору: з'явився свіжий курс валют на 18 лютого

16:12

Помер автор хітів Вітні Г'юстон, Селін Діон і Мадонни

16:11

Причину вбивства Івасюка через 47 років назвав відомий композитор — деталі

Реклама
16:00

Чоловік впізнав себе на картині в секонд-хенді: як таке можливо

15:57

"Для поповнення сім'ї": співачка Анна Asti терміново покинула Росію

15:38

Рівненщину накриє негода: коли вдарять сильні морози до -15 градусів

15:35

В НАБУ назвали побутовою кримінальну справу проти директора Бюро Кривоноса і відмовилися розкривати подробиці, – ЗМІ

15:28

Кім: Пріоритет державного фінансування повинен надаватися безпеці й соціальним програмам

15:21

Крутий ситний сніданок за 10 хвилин: рецепт оригінальних сирників

15:15

Великдень 2026 року буде раннім: коли відзначаємо за новим календарем

15:07

Бібліотека відкрила капсулу часу 1925 року - ніхто не був готовий до знахідки

15:00

Райська насолода: рецепт рулету-млинця "Баунті" на Масляну 2026Відео

14:52

"Це не Могилевська": співачці висунули звинувачення і змусили пояснитиВідео

14:31

Найдовший у світі концерт триває вже 24 роки: як таке можливо та коли він завершиться

Реклама
14:28

Мрія кожного: жінка кинула все заради дивного заняття

14:23

Після вчинку Гераскевича: Єфросиніна з'явилася в символічній сукні в Берліні

14:09

Пориви вітру і опади: на Полтавщині різко зіпсується погода, дата відома

14:00

Учасниця шоу "Супермама" втратила дитину і опинилася в психіатричній лікарніВідео

13:49

Чому 18 лютого не можна сумувати і лінуватися: яке церковне свято

13:46

Чому юдеї та мусульмани не їдять свинину: давнє табу, яке досі викликає суперечки

13:44

Чи можна хрестити дитину в піст і свята: священик дав несподівану відповідь

13:35

ССО рознесли склад зберігання "Іскандерів" у Криму: подробиці нищівної атаки

13:29

Посоромилася б: Джанабаєва показала, як вони змінилися з Меладзе

13:24

Переможниця Нацвідбору зірвала голос під час виступу — що сталосяВідео

13:16

Зрадницю Тодоренко "прибрали" з росТБВ після гучного скандалу - деталі

13:07

Цибульська зі сцени заговорила про нову вагітність: "Я пообіцяла"

13:00

"Тиха Нава": актори серіалу зустрілися з прихильниками наживо

12:45

Росіяни атакували дроном енергетиків Слов'янської ТЕС, є загиблі - деталіФото

12:38

Він тероризує: дружина Ігоря Ніколаєва поскаржилася на кошмари в особистому житті

12:23

Чорні кола, запалі щоки: залежний чоловік Тодоренко потрапив у поле зору нарколога

12:23

Колишня стюардеса назвала найгірші місця в літаку: що з ними не так

12:19

Томати витягуються ще до висадки: названо помилку, яку роблять майже всі

12:18

Вимовить далеко не кожен: які слова найдовші в українській мові

12:17

"Він рятував мене": Аліна Гросу показала таємного чоловіка-росіянина

Реклама
12:02

Відкрилася правда про війну між Ротару і Пугачовою: "Твердо стояла"

12:02

Орхідея скинула квіти: що робити далі та як змусити її зацвісти знову

11:57

Гороскоп Таро на завтра, 18 лютого: Овнам - слухати інтуїцію, Тельцям - рішення

11:46

В армії РФ проблеми на фронті, втрати різко зросли на 50% - що сталося

11:38

На Україну насувається новий циклон: де вируватимуть снігопади та сильний вітер

11:05

Чому очі кішок світяться в темряві, а у людей ні: що їм це дає

11:04

Старша дочка Єфросиніної стала її копією: ведуча поділилася рідкісним фото

11:00

Де зараз Галина Безрук: як живе зрадниця України і зірка "Будиночка на щастя"

10:57

Графіки відключень світла зміняться в кращу сторону: обнадійливий прогноз

10:48

Китайський гороскоп на завтра 18 лютого: Тиграм - скандали, Півням - неприємності

Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження, кумЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочки
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти