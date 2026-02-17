ЗСУ підірвали російський вертоліт Ка-27 і три пункти управління БПЛА РФ

Українські воїни вразили ворожий корабельний багатофункціональний вертоліт Ка-27.

Знищено російський вертоліт Ка-27 / УНІАН, Wikimedia Commons

Головне:

Знищено відразу кілька важливих військових цілей армії країни-агресора РФ

Збито ворожий корабельний багатофункціональний вертоліт Ка-27

Підрозділи Сил оборони України вразили відразу кілька важливих військових цілей армії країни-агресора РФ.

Як повідомляє прес-центр Генштабу, в ніч на 17 лютого в районі н.п. Камишли (ОТО Автономної Республіки Крим) українськими воїнами уражений ворожий корабельний багатофункціональний вертоліт Ка-27.

Уточнюється, що в результаті удару українських захисників зафіксовано влучання в ціль.

Крім того, 16 лютого 2026 року уражені три пункти управління БПЛА ворога:

в районі Гуляйполя (ВОТ Запорізької області);

в районі Анатолівки (Курська область, РФ);

в районі н.п. Затишшя (ВОТ Запорізької області).

Втрати противника і остаточні масштаби пошкоджень уточнюються.

"Сили оборони України і надалі будуть систематично наносити удари по об'єктах, що забезпечують управління військами, авіацією і безпілотними підрозділами російського агресора", - додали в Генштабі.

Аналітики оцінили наслідки ударів по об'єктах в РФ

Фахівці Інституту вивчення війни повідомляють, що атаки українських безпілотників по російських НПЗ порушили логістику поставок палива і викликали подорожчання бензину на внутрішньому ринку.

За їхньою оцінкою, виниклий дефіцит пального збільшить витрати для бізнесу і населення, а в перспективі може посилити інфляційний тиск в Росії.

Раніше повідомлялося про те, що підрозділи Сил оборони України вразили пункт базування кораблів Новоросійськ у Краснодарському краї в ніч на 14 листопада Росії. Під час атаки застосовувалося українське озброєння, зокрема, ракети "Нептун" і ударні БПЛА різних типів.

Нагадаємо, раніше в ISW розкрили наслідки ударів по НПЗ РФ. Уряд РФ вже оголосив про продовження заборони на експорт бензину.

Як повідомляв Главред, раніше в Росії зафіксували масштабні пожежі на стратегічних нафтопереробних заводах. Вогонь охопив одні з найбільших НПЗ Росії - Афіпський і Новокуйбишевський.

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

