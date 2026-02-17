Рус
Дрони СБУ уразили хімічний завод у РФ, що виробляє компоненти для вибухівки – ЗМІ

Олексій Тесля
17 лютого 2026, 17:32
96
Хімзавод є одним з найбільших виробників метанолу в РФ і Європі.
Дрон
Атаковано важливий для РФ завод-виробник вибухівки / Колаж: Главред, фото: Pixabay, скріншот

Головне:

  • СБУ здійснили новий deep strike в глибині РФ
  • Уражено підприємство, що виробляє компоненти для вибухових речовин

Безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ здійснили новий deep strike в глибині РФ і уразили в ніч на вівторок завод "Метафракс Кемікалс".

Підприємство виробляє компоненти для вибухових речовин, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в СБУ.

відео дня

У чому особливість заводу "Метафракс Кемікалс"

За словами співрозмовника агентства, цей хімзавод є одним з найбільших виробників метанолу в РФ і Європі, розташований він в Пермському краї більш ніж в 1600 км від кордону з Україною.

Дрон Лютий инфографика
/ Главред

"Підприємство виробляє метанол, уротропін, карбамід і пентаеритрит - хімічні компоненти для виробництва вибухових речовин та інших матеріалів військового призначення. Завод є об'єктом російського ВПК і знаходиться під міжнародними санкціями", - зазначило джерело в Службі.

скріншот
/ Astra
скріншот
/ Astra
скріншот
/ Astra

Подробиці удару СБУ

Співрозмовник агентства підкреслив, що в місцевих Telegram-каналах повідомляли про щонайменше шість вибухів на території підприємства та евакуацію працівників заводу. "За попередніми даними, удар припав на установку виробництва метанолу", - уточнив він.

"СБУ продовжує системно працювати над підприємствами, які забезпечують російський ВПК сировиною і компонентами для виробництва озброєння. Ураження таких об'єктів знижує темпи виробництва боєприпасів, ускладнює поставки ресурсів для армії і безпосередньо впливає на зниження інтенсивності бойових дій проти України", - резюмувало джерело в СБУ.

Експерт заявив про підготовку потужних ударів по РФ

Як повідомляв Главред, керівник Українського центру безпеки і співробітництва Сергій Кузан відзначив посилення операцій України на території Росії. За його словами, до ударів вглиб РФ (deep strike) залучені СБС, Служба безпеки України та Головне управління розвідки.

Він також додав, що після переходу колишнього керівника ГУР МО Кирила Буданова на посаду глави Офісу президента у України з'явилися додаткові можливості. За оцінкою експерта, це може підвищити ефективність ударів по об'єктах на території РФ і привести до більш відчутних результатів.

Раніше повідомлялося про те, що Росію потужно атакували ракети і дрони. Поки частина росіян сиділа без світла, інші чули гучні вибухи.

Нагадаємо, Главред писав, що СБУ завдала удару по виробничих корпусах заводу "Атлант Аеро". В результаті влучень на об'єкті спостерігалися серія гучних вибухів і пожежа.

Нагадаємо, що раніше під удар потрапила нафтобаза "Жутовська" в Жовтневому районі Волгоградської області РФ. Цей об'єкт залучений до забезпечення паливом підрозділів окупаційних військ.

Про джерело: СБУ

Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

вибух у Росії війна Росії та України Удари вглиб РФ
