Головна умова припинення війни: гучна заява Зеленського після переговорів

Володимир Зеленський зазначив, що росіяни день почали масовим ударом по Україні.

Володимир Зеленський прокоментував хід переговорів / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОП

Головне:

Зеленський анонсував доповідь делегації після першого раунду переговорів

Умеров подякував американським партнерам за "конструктивну взаємодію"

Президент України Володимир Зеленський анонсував доповідь делегації після першого раунду переговорів у Женеві.

Президент зазначив, що навіть день старту чергового формату переговорів Росія зустрічає масовим ударом безпілотниками і ракетами по Україні.

"Ще сьогодні буде доповідь делегації - після першого раунду переговорів у Женеві. Хлопці точно повинні поставити питання про ці удари - питання насамперед американській стороні, яка і нам, і Росії пропонувала утриматися від ударів", - сказав він у відеозверненні.

Зеленський зазначив, що росіяни день початку переговорів розпочали масовим ударом по Україні. "Двадцять дев'ять ракет різних типів було, і 25 вдалося збити. (...) Навіть день старту чергових форматів у Женеві - тристоронніх, двосторонніх, з Америкою, - Росія зустрічає ударом. Це дуже чітко демонструє, чого Росія хоче і на що вони налаштовані. Було ще майже 400 дронів", - сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна готова утриматися від ударів. "Україна - готова. Нам війна не потрібна. І ми діємо завжди дзеркально: ми захищаємо свою державу, свою незалежність. Так само ми готові швидко рухатися до гідної угоди про завершення війни", - сказав він.

"Питання тільки до росіян: чого вони хочуть. І також чи будуть наслідки для Росії за те, що "Шахеди", ракети і фентезійні розмови на історичну тематику для них мають більше значення, ніж реальна дипломатія і тривалий мир", - зазначив Зеленський.

Крім цього, глава Української держави звернув увагу на те, що у всіх російських ракетах і дронах, "які були застосовані сьогодні, - тисячі компонентів, які Росія сама не виробляє".

За його словами, п'ять "Іскандерів-М" - це як мінімум 75 критичних компонентів не російського виробництва. Три ракети Х-101 - це майже 160 компонентів, які Росія не може сама замінити. "Кожен "Шахед" - це сотні таких компонентів, які завозяться в Росію з інших країн, і не тільки від китайських компаній, до речі. Ще Європа, Америка, Японія".

Зеленський підкреслив важливість не тільки для України, але і в цілому для глобальної безпеки, щоб партнери реально блокували ланцюжки поставок до Росії критичних компонентів для виробництва зброї.

"А також щоб самі компанії краще стежили, куди потрапляють їхні компоненти. Росія без таких зв'язків зі світом нічого не може: вони не здатні бути сильними в повній ізоляції. Саме тому блокування і тиск дійсно можуть спонукати агресора до зміни політики. Але це залежить від рішучості світу", - сказав Зеленський.

Умеров розкрив подробиці переговорів

У Женеві завершили перший день тристоронніх переговорів Україна, США і РФ, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умеров.

"Після спільної частини продовжили роботу в групах за напрямками. Обговорення були зосереджені на практичних питаннях і механіці можливих рішень. На сьогодні і політичний, і військовий блоки завершили роботу", - написав він.

Умеров подякував американським партнерам за "конструктивну взаємодію і готовність працювати в робочому темпі".

Він також повідомив, що про результати першого дня переговорів у Женеві сьогодні буде доповідь президенту України.

"Завтра вранці політична і військова групи продовжать роботу", - зазначив Умеров, який очолює українську переговорну групу.

Переговори про припинення вогню - новини по темі

Раніше повідомлялося про те, що Дональд Трамп зробив важливу заяву про переговори щодо України. Президент США закликав Україну прискорити діалог з Росією.

Як писав Главред, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Росія не обмежиться тільки територіальними вимогами в рамках переговорів про завершення війни з Україною.

Президент США Дональд Трамп найближчим часом може вийти з мирних переговорів щодо України. Рішення може бути прийнято в найближчі тижні, коли увага Трампа переключиться на передвиборчу кампанію в Конгрес.

Інші новини:

Про персону: Рустем Умєров Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Секретар РНБО. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Колишный голова Фонду державного майна України. Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим". У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.

