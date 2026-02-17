Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Так не працює": у Раді назвали головну умову виборів під час війни

Олексій Тесля
17 лютого 2026, 20:26
23
Робоча група розробляє пропозиції щодо правового регулювання виборів в особливий період і в післявоєнний час.
Післявоєнні вибори в Україні обійдуться в 6 млрд гривень
Названо умову проведення виборів в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне із заяв Корнієнка:

  • Робоча група зараз розробляє пропозиції щодо правового регулювання виборів
  • 60 днів - мінімальний термін, який може бути, який повинен бути в повній "тиші"

Україні буде потрібен стабільний і тривалий період безпеки, щоб підготувати зміни до виборчого законодавства та організувати сам процес голосування - як в умовах воєнного стану, так і після його скасування.

Мінімально необхідний термін повного припинення вогню становить 60 днів, заявив у коментарі Укрінформу перший віце-спікер Верховної Ради України Олександр Корнієнко.

відео дня

За його словами, робоча група зараз розробляє пропозиції щодо правового регулювання виборів в особливий період і в післявоєнний час. Ключове питання — терміни.

"Перше - це дійсно терміни. На сьогоднішній день в нашому законодавстві існує два добре опрацьованих види термінів. Це 90 днів - звичайні вибори. І 60 днів - дострокові вибори. Тому 60 днів, про які говорить президент, це дуже правильний термін, мінімальний, який може бути, який дійсно повинен бути в повній "тиші". Не може бути мови про якісь півзаходи, що Путін говорить про "один день" і ще про щось. Це так не працює", - підкреслив Корнієнко.

Він уточнив, що весь виборчий процес - від офіційного старту кампанії до голосування і підрахунку результатів - повинен проходити без погроз і обстрілів.

"Під "Шахедами", під гарматами вибори не проводяться. Це всі розуміють, і в парламенті, і наша переговорна група", - додав він.

Крім того, буде потрібен додатковий час для підготовки відповідного закону, оскільки на роботу парламенту також впливають фактори безпеки.

"Тому ми і говоримо, що краще довше, тому що на парламент фактори безпеки теж впливають", - заявив Корнієнко.

Він також зазначив, що в разі можливого референдуму ситуація схожа: формально можна вкластися в 60 днів, однак необхідно передбачити час для збору підписів.

"Друга проблема, яку повинна вирішити Верховна Рада, - це можливість, неможливість проведення виборів під час дії воєнного стану", - нагадав Корнієнко.

При цьому він підкреслив, що чинний правовий режим воєнного стану не передбачає проведення виборів.

Чи можливі вибори під час війни - позиція експерта

Як повідомляв Главред, голова Комітету виборців України Олексій Кошель зазначив, що з формальної точки зору проведення виборів в умовах війни можливе. Однак вирішальними залишаються питання суспільного визнання їх результатів, безпеки громадян і здатності держави гарантувати чесну і повноцінну процедуру голосування.

Він також підкреслив, що українське законодавство не передбачає обов'язкового мінімального рівня явки. Теоретично вибори можуть вважатися такими, що відбулися і легітимними, навіть при вкрай низькій участі виборців.

Вибори в Україні - новини за темою

Раніше Зеленський дав остаточну відповідь щодо виборів в Україні. Президент заявив, що Україна готова до будь-яких графіків референдуму або виборів за умови забезпечення безпеки.

Нагадаємо, Главред писав, що у Верховній Раді формують робочу групу, яка повинна оперативно опрацювати питання проведення можливих виборів президента України під час воєнного стану.

Напередодні стало відомо, що члени ЦВК підготують оглядову презентацію, в якій торкнуться всіх проблем, які є і у виборах під час воєнного стану, і в післявоєнних виборах.

Читайте також:

Про персону: Олександр Корнієнко

Олександр Сергійович Корнієнко (нар. 12 травня 1984, Київ) — український політик від партії "Слуга Народу", громадський діяч з неформальної освіти. Перший заступник голови Верховної Ради України з 19 жовтня 2021 року. 17 грудня 2025 року призначений новим головою партії "Слуга народу".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

вибори в Раду Олександр Корнієнко війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Так не працює": у Раді назвали головну умову виборів під час війни

"Так не працює": у Раді назвали головну умову виборів під час війни

20:26Україна
Суд прийняв рішення у справі ексміністра енергетики Галущенка - що відомо

Суд прийняв рішення у справі ексміністра енергетики Галущенка - що відомо

20:06Політика
Чому Росія та Україна не можуть домовитись про мир - в США назвали причину

Чому Росія та Україна не можуть домовитись про мир - в США назвали причину

19:50Війна
Реклама

Популярне

Більше
П’ять знаків зодіаку вступають в еру багатства: кому судилося озолотитися

П’ять знаків зодіаку вступають в еру багатства: кому судилося озолотитися

В Україні - масштабна тривога, РФ атакує ракетами: які міста під загрозою

В Україні - масштабна тривога, РФ атакує ракетами: які міста під загрозою

"Травма на все життя": путініст Кіркоров довів відомого українського ведучого

"Травма на все життя": путініст Кіркоров довів відомого українського ведучого

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні жінки з кішкою за 19 с

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні жінки з кішкою за 19 с

Китайський гороскоп на завтра 18 лютого: Тиграм - скандали, Півням - неприємності

Китайський гороскоп на завтра 18 лютого: Тиграм - скандали, Півням - неприємності

Останні новини

20:26

"Так не працює": у Раді назвали головну умову виборів під час війни

20:06

Суд прийняв рішення у справі ексміністра енергетики Галущенка - що відомоВідео

19:50

Чому Росія та Україна не можуть домовитись про мир - в США назвали причину

19:39

Зима атакує з новою силою: що готує погода для Дніпра у найближчі дні

19:39

2026 рік принесе радикальні зміни для тих, хто народився в 4 особливі дати

Війна може завершитися раптово: Рейтерович - про результати Мюнхенської конференції з безпекиВійна може завершитися раптово: Рейтерович - про результати Мюнхенської конференції з безпеки
19:35

Пил зникне миттєво: один простий трюк — і будинок блищить тижнямиВідео

19:10

У РФ спостерігаються якісь катаклізми: що відбуваєтьсяПогляд

19:07

"Входити оновленою": Мозгова заінтригувала святковим іміджем

18:57

"Не селище і не смт": як правильно сказати українською, відкповідь історикаВідео

Реклама
18:55

Базова косметичка: 5 засобів, на які не варто витрачатись початківцюВідео

18:53

Енергосистема в дефіциті: українцям розповіли, як вимикатимуть світло 18 лютого

18:40

Відомий футболіст побив співробітника ТЦК: головні деталі скандалу з КолесникомВідео

18:40

Кеті Перрі готова вийти заміж за Джастіна Трюдо, її друзі стурбовані - ЗМІ

18:12

Копив все життя: чоловік викинув 20 золотих злитків у сміття

18:11

Чому є загроза удару "Орєшніком", а пусків не відбувається - що задумали в Кремлі

17:39

Б'юті-уроки від Кейт Міддлтон: які звички принцеси варто взяти до уваги

17:35

IQ-челендж: знайдіть 3 відмінності на зображенні дружної родини за 41 секунду

17:32

Дрони СБУ уразили хімічний завод у РФ, що виробляє компоненти для вибухівки – ЗМІ

16:57

Найбільший прорив фронту за 2,5 роки: ЗСУ перейшли в наступ, РФ загрожує "котел"

16:48

Три знаки зодіаку супроводжуватиме удача весь рік - хто вони

Реклама
16:32

Кавуни та дині будуть більшими за м'ячі: що посадити поручВідео

16:28

ЗСУ підірвали російський вертоліт Ка-27 і три пункти управління БПЛА РФ

16:15

Долар стрімко полетів вгору: з'явився свіжий курс валют на 18 лютого

16:12

Помер автор хітів Вітні Г'юстон, Селін Діон і Мадонни

16:11

Причину вбивства Івасюка через 47 років назвав відомий композитор — деталі

16:00

Чоловік впізнав себе на картині в секонд-хенді: як таке можливо

15:57

"Для поповнення сім'ї": співачка Анна Asti терміново покинула Росію

15:38

Рівненщину накриє негода: коли вдарять сильні морози до -15 градусів

15:35

В НАБУ назвали побутовою кримінальну справу проти директора Бюро Кривоноса і відмовилися розкривати подробиці, – ЗМІ

15:28

Кім: Пріоритет державного фінансування повинен надаватися безпеці й соціальним програмам

15:21

Крутий ситний сніданок за 10 хвилин: рецепт оригінальних сирників

15:15

Великдень 2026 року буде раннім: коли відзначаємо за новим календарем

15:07

Бібліотека відкрила капсулу часу 1925 року - ніхто не був готовий до знахідки

15:00

Райська насолода: рецепт рулету-млинця "Баунті" на Масляну 2026Відео

14:52

"Це не Могилевська": співачці висунули звинувачення і змусили пояснитиВідео

14:31

Найдовший у світі концерт триває вже 24 роки: як таке можливо та коли він завершиться

14:28

Мрія кожного: жінка кинула все заради дивного заняття

14:23

Після вчинку Гераскевича: Єфросиніна з'явилася в символічній сукні в Берліні

14:09

Пориви вітру і опади: на Полтавщині різко зіпсується погода, дата відома

14:00

Учасниця шоу "Супермама" втратила дитину і опинилася в психіатричній лікарніВідео

Реклама
13:49

Чому 18 лютого не можна сумувати і лінуватися: яке церковне свято

13:46

Чому юдеї та мусульмани не їдять свинину: давнє табу, яке досі викликає суперечки

13:44

Чи можна хрестити дитину в піст і свята: священик дав несподівану відповідь

13:35

ССО рознесли склад зберігання "Іскандерів" у Криму: подробиці нищівної атаки

13:29

Посоромилася б: Джанабаєва показала, як вони змінилися з Меладзе

13:24

Переможниця Нацвідбору зірвала голос під час виступу — що сталосяВідео

13:16

Зрадницю Тодоренко "прибрали" з росТБВ після гучного скандалу - деталі

13:07

Цибульська зі сцени заговорила про нову вагітність: "Я пообіцяла"

13:00

"Тиха Нава": актори серіалу зустрілися з прихильниками наживо

12:45

Росіяни атакували дроном енергетиків Слов'янської ТЕС, є загиблі - деталіФото

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти