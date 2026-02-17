"Так не працює": у Раді назвали головну умову виборів під час війни

Робоча група розробляє пропозиції щодо правового регулювання виборів в особливий період і в післявоєнний час.

Названо умову проведення виборів в Україні

Головне із заяв Корнієнка:

Робоча група зараз розробляє пропозиції щодо правового регулювання виборів

60 днів - мінімальний термін, який може бути, який повинен бути в повній "тиші"

Україні буде потрібен стабільний і тривалий період безпеки, щоб підготувати зміни до виборчого законодавства та організувати сам процес голосування - як в умовах воєнного стану, так і після його скасування.

Мінімально необхідний термін повного припинення вогню становить 60 днів, заявив у коментарі Укрінформу перший віце-спікер Верховної Ради України Олександр Корнієнко.

За його словами, робоча група зараз розробляє пропозиції щодо правового регулювання виборів в особливий період і в післявоєнний час. Ключове питання — терміни.

"Перше - це дійсно терміни. На сьогоднішній день в нашому законодавстві існує два добре опрацьованих види термінів. Це 90 днів - звичайні вибори. І 60 днів - дострокові вибори. Тому 60 днів, про які говорить президент, це дуже правильний термін, мінімальний, який може бути, який дійсно повинен бути в повній "тиші". Не може бути мови про якісь півзаходи, що Путін говорить про "один день" і ще про щось. Це так не працює", - підкреслив Корнієнко.

Він уточнив, що весь виборчий процес - від офіційного старту кампанії до голосування і підрахунку результатів - повинен проходити без погроз і обстрілів.

"Під "Шахедами", під гарматами вибори не проводяться. Це всі розуміють, і в парламенті, і наша переговорна група", - додав він.

Крім того, буде потрібен додатковий час для підготовки відповідного закону, оскільки на роботу парламенту також впливають фактори безпеки.

"Тому ми і говоримо, що краще довше, тому що на парламент фактори безпеки теж впливають", - заявив Корнієнко.

Він також зазначив, що в разі можливого референдуму ситуація схожа: формально можна вкластися в 60 днів, однак необхідно передбачити час для збору підписів.

"Друга проблема, яку повинна вирішити Верховна Рада, - це можливість, неможливість проведення виборів під час дії воєнного стану", - нагадав Корнієнко.

При цьому він підкреслив, що чинний правовий режим воєнного стану не передбачає проведення виборів.

Чи можливі вибори під час війни - позиція експерта

Як повідомляв Главред, голова Комітету виборців України Олексій Кошель зазначив, що з формальної точки зору проведення виборів в умовах війни можливе. Однак вирішальними залишаються питання суспільного визнання їх результатів, безпеки громадян і здатності держави гарантувати чесну і повноцінну процедуру голосування.

Він також підкреслив, що українське законодавство не передбачає обов'язкового мінімального рівня явки. Теоретично вибори можуть вважатися такими, що відбулися і легітимними, навіть при вкрай низькій участі виборців.

Раніше Зеленський дав остаточну відповідь щодо виборів в Україні. Президент заявив, що Україна готова до будь-яких графіків референдуму або виборів за умови забезпечення безпеки.

Нагадаємо, Главред писав, що у Верховній Раді формують робочу групу, яка повинна оперативно опрацювати питання проведення можливих виборів президента України під час воєнного стану.

Напередодні стало відомо, що члени ЦВК підготують оглядову презентацію, в якій торкнуться всіх проблем, які є і у виборах під час воєнного стану, і в післявоєнних виборах.

Про персону: Олександр Корнієнко Олександр Сергійович Корнієнко (нар. 12 травня 1984, Київ) — український політик від партії "Слуга Народу", громадський діяч з неформальної освіти. Перший заступник голови Верховної Ради України з 19 жовтня 2021 року. 17 грудня 2025 року призначений новим головою партії "Слуга народу".

