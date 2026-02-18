Шахтар готовий розщедритися: "гірники" націлилися на трансфер бразильського таланта

Шахтар відновлює інтерес до бразильського хавбека та готує покращену пропозицію клубу.

Шахтар намагається домовитися з бразильським клубом / колаж: Главред, фото: facebook.com/fcshakhtar

Коротко:

Шахтар відновив інтерес до 17-річного хавбека Греміо Габріеля Мека

Гравець виступає за молодіжну збірну Бразилії

Попередня спроба трансферу минулого літа не увінчалася успіхом

Український футбольний клуб Шахтар відновив інтерес до 17-річного атакувального півзахисника бразильського Греміо та молодіжної збірної Бразилії Габріеля Мека, повідомляє видання Bolavip Brasil.

Покращена пропозиція

За інформацією джерела, минулого літа "гірники" не змогли домовитися з бразильським клубом щодо трансферу Мека. Цього разу Шахтар планує запропонувати покращені умови угоди, щоб залучити перспективного хавбека.

Керівництво Греміо не заперечує проти продажу Мека та вважає, що оптимальний час для трансферу настане влітку. Раніше клуб відхилив пропозицію Шахтаря у 16 мільйонів євро, розраховуючи отримати щонайменше 19 мільйонів.

Термін можливого переходу

Навіть у разі досягнення домовленості, трансфер Габріеля Мека в Україну можливий лише після того, як футболіст відсвяткує 18-річчя влітку 2026 року.

ФК "Шахтар" – найуспішніший футбольний клуб України ФК "Шахтар" — провідний український професійний футбольний клуб, заснований у 1936 році під назвою "Стахановець". Клуб є одним із найуспішніших в Україні і традиційно виступає в українській Прем’єр-лізі. Після здобуття незалежності України "Шахтар" багаторазово ставав чемпіоном і володарем національного Кубка та Суперкубка, а також виборов європейський трофей — Кубок УЄФА у 2009 році. Через війну з РФ клуб змушений виступати не в своєму рідному Донбасі, грає домашні матчі в інших містах України чи за кордоном, але зберігає вірність своїм традиціям і продовжує виступати у європейських турнірах.

