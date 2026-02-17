"Для поповнення сім'ї": співачка Анна Asti терміново покинула Росію

Коротко:
- Анна Asti з дитинства мріяла про власного коня
- Співачка планує побудувати ранчо
Співачка Анна Asti, яка зрадила Україну і втекла до терористичної РФ, вирушила до Іспанії заради "поповнення сім'ї". Відповідний пост вона написала в Instagram.
"Зараз я в Іспанії, шукаю найпрекрасніших андалузьких коней для поповнення нашої сім'ї", - поділилася артистка.відео дня
Вона зізналася, що планує побудувати ранчо "для любителів і професіоналів".
За словами Asti, вона з дитинства мріяла про власного коня, але це бажання здійснилося лише в 2025 році. Тепер у співачки 12 коней і один поні.
Про особу: Анна Асті
Анна Asti (справжнє ім'я Анна Дзюба) - співачка родом з Черкас, колишня солістка групи Artik & Asti, повідомляє Вікіпедія. Артистка стала на бік окупантів, повністю переїхала жити до Росії після 24 лютого 2022 року, де працює, і ні словом не обмовилася про повномасштабне вторгнення РФ на територію України.
