"Для поповнення сім'ї": співачка Анна Asti терміново покинула Росію

Співачка Анна Asti поїхала до Іспанії заради андалузьких коней.

Співачка Анна Asti поїхала до Іспанії заради коней / колаж: Главред, фото: instagram.com/asti

Коротко:

Анна Asti з дитинства мріяла про власного коня

Співачка планує побудувати ранчо

Співачка Анна Asti, яка зрадила Україну і втекла до терористичної РФ, вирушила до Іспанії заради "поповнення сім'ї". Відповідний пост вона написала в Instagram.

"Зараз я в Іспанії, шукаю найпрекрасніших андалузьких коней для поповнення нашої сім'ї", - поділилася артистка.

Вона зізналася, що планує побудувати ранчо "для любителів і професіоналів".

За словами Asti, вона з дитинства мріяла про власного коня, але це бажання здійснилося лише в 2025 році. Тепер у співачки 12 коней і один поні.

Про особу: Анна Асті Анна Asti (справжнє ім'я Анна Дзюба) - співачка родом з Черкас, колишня солістка групи Artik & Asti, повідомляє Вікіпедія. Артистка стала на бік окупантів, повністю переїхала жити до Росії після 24 лютого 2022 року, де працює, і ні словом не обмовилася про повномасштабне вторгнення РФ на територію України.

