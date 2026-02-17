РФ планує "захопити" низку населених пунктів до 24 лютого: у ЗСУ розкрили назви

Російським підрозділам поставили завдання зайти до низки сіл до 24 лютого 2026 року.

Військові РФ планують інформаційні акції на стику трьох областей / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Які населені пункти у списку РФ

Де вже фіксували триколори

Чому тактику назвали "прапоровтики"

Російське військове командування поставило перед своїми підрозділами завдання до 24 лютого 2026 року — у річницю початку повномасштабного вторгнення — продемонструвати нібито "захоплення" понад десяти українських населених пунктів.

Про це розповів "Телеграфу" речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин. За його словами, за даними української розвідки, російським військовим наказано зайти до визначених сіл, встановити там прапори РФ, зафіксувати це на фото або відео, а після цього залишити територію.

Список населених пунктів

До переліку, за інформацією Сил оборони, входять:

Новоселівка,

Олексіївка,

Олександроград,

Новоолександрівка,

Воскресенка,

Орестопіль,

Тернове,

Зелений Гай,

Андріївка,

Клевцове,

Відрадне та Братське.

Також у списку фігурують Тернувате і Придорожнє, де спроби встановлення російських триколорів уже фіксувалися.

Йдеться про населені пункти на стику Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Мета дій

Як наголошує речник Сил оборони півдня, мета таких дій — не закріплення позицій, а створення інформаційного ефекту. За його словами, російська сторона намагається продемонструвати контроль над територіями, щоб посилити власні аргументи на можливих переговорах щодо завершення війни.

Таку тактику вже неофіційно назвали "прапоровтики". Ворожі групи заходять у населений пункт, оперативно знімають відео з триколором і залишають його. У низці випадків, за даними українських військових, такі групи були знищені.

Таким чином, йдеться про спробу сформувати медійну "картинку" без фактичного утримання територій.

Яка зараз ситуація на фронті - думка військового

На думку військового експерта, російські війська наразі значно знизили темп наступальних операцій на фронті. Бригадний генерал, командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький, пояснює це тим, що українські підрозділи свідомо створюють умови, в яких атаки противника стають малоефективними.

"Мета України — позбавити Росію можливості вести успішний наступ і отримати переваги в переговорах", — зазначає Білецький.

За його словами, російське командування сподівається на зимовий період для відновлення темпів атак.

"Зараз їхнє просування на більшості ділянок фронту — найповільніше з 2022 року. Водночас вони розраховують, що зима дозволить відновити тактику інфільтрації", — додає командир.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що після відключення терміналів Starlink у росіян Україна відвоювала 201 квадратний кілометр площі територій у проміжку з 11 по 15 лютого.

Крім того, за другий тиждень лютого армія країни-агресорки Росії втратила на фронті на 40-50% особового складу більше, ніж раніше. Про це в етері телеканалу FREEДOM розповів речник Української добровольчої армії (УДА) Сергій Братчук.

Раніше повідомлялося, що російські війська продовжують наступальні дії на Донеччині, посилюючи тиск на українських захисників у районі Мирнограда. Після захоплення села Рівне, окупанти дотискають сусіднє село Світле.

Про персону: Владислав Волошин Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України. Регулярно інформує про ситуацію на Херсонському, Запорізькому та Дніпропетровському напрямках фронту. У червні 2025 року увійшов до десятки найкращих військових комунікаційників за версією конкурсу "Війна в об’єктиві" від ТРО Медіа

