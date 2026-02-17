Світло буде по чергах: у Запорізькій області вводять нові обмеження на 18 лютого

18 лютого в Запорізькій області діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії, запроваджені для стабілізації енергосистеми України.

https://glavred.net/energy/svet-budet-po-ocheredi-v-zaporozhskoy-oblasti-vvodyat-novye-ogranicheniya-na-18-fevralya-10741709.html Посилання скопійоване

Графіки відключення світла Запоріжжя - коли не буде світла 18 лютого / Колаж: Главред, фото: УНІАН

18 лютого в Запорізькій області запровадять графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомили в "Запоріжжяобленерго".

Згідно з розпорядженням НЕК "Укренерго", для стабілізації ситуації в об’єднаній енергосистемі цього дня в регіоні діятимуть графіки погодинних відключень із урахуванням 30 хвилин на перемикання між чергами та підчергами.

Графіки відключень світла для Запорізької області на 18 лютого / Скріншот

Відключення світла 18 лютого Запорізька область черга 1.1

1.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

відео дня

Відключення світла 18 лютого Запорізька область черга 1.2

1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Відключення світла 18 лютого Запорізька область черга 2.1

2.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Відключення світла 18 лютого Запорізька область черга 2.2

2.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Відключення світла 18 лютого Запорізька область черга 3.1

3.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Відключення світла 18 лютого Запорізька область черга 3.2

3.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Відключення світла 18 лютого Запорізька область черга 4.1

4.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Відключення світла 18 лютого Запорізька область черга 4.2

4.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Відключення світла 18 лютого Запорізька область черга 5.1

5.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Відключення світла 18 лютого Запорізька область черга 5.2

5.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Відключення світла 18 лютого Запорізька область черга 6.1

6.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Відключення світла 18 лютого Запорізька область черга 6.2

6.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Крім того, з 00:00 до 24:00 в повному обсязі застосовуватимуться графіки обмеження потужності, що охоплюють п’ять черг.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Як знайти свою групу відключень Запорізька область

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запорізькій області можна за посиланням.

Як знайти свою групу відключень місто Запоріжжя

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запоріжжі можна за посиланням.

Як знайти групу відключень Запорізький район

Дізнатись свою групу відключень у Запорізькому районі можна за посиланням.

Чому немає світла Запоріжжя

Дізнатися причину відсутності електропостачання по м. Запоріжжя можна за посиланням.

Пункти незламності в Запоріжжі - де знайти пункти незламності в Запорізькій області

Перелік адрес пунктів незламності в Запоріжжі та області можна знайти за посиланням.

Відключення світла в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ситуація з електропостачанням дещо стабілізувалася. Водночас підстав для надмірного оптимізму поки немає, адже очікується похолодання та зберігається ризик нових атак з боку Росії. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль після засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Тим часом російські війська готують новий масований удар по Україні, і основною ціллю знову може стати енергетична інфраструктура. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Також глава держави повідомив про створення спеціальних груп Державної служби з надзвичайних ситуацій, які оперативно відновлюватимуть мережі після атак, а також про запуск програми "пакети тепла".

Інші новини:

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред