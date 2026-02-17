Світло буде по чергах: у Запорізькій області вводять нові обмеження на 18 лютого

18 лютого в Запорізькій області запровадять графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомили в "Запоріжжяобленерго".
Згідно з розпорядженням НЕК "Укренерго", для стабілізації ситуації в об’єднаній енергосистемі цього дня в регіоні діятимуть графіки погодинних відключень із урахуванням 30 хвилин на перемикання між чергами та підчергами.
Відключення світла 18 лютого Запорізька область черга 1.1
1.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
Відключення світла 18 лютого Запорізька область черга 1.2
1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
Відключення світла 18 лютого Запорізька область черга 2.1
2.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
Відключення світла 18 лютого Запорізька область черга 2.2
2.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
Відключення світла 18 лютого Запорізька область черга 3.1
3.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
Відключення світла 18 лютого Запорізька область черга 3.2
3.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
Відключення світла 18 лютого Запорізька область черга 4.1
4.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
Відключення світла 18 лютого Запорізька область черга 4.2
4.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
Відключення світла 18 лютого Запорізька область черга 5.1
5.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
Відключення світла 18 лютого Запорізька область черга 5.2
5.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
Відключення світла 18 лютого Запорізька область черга 6.1
6.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
Відключення світла 18 лютого Запорізька область черга 6.2
6.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
Крім того, з 00:00 до 24:00 в повному обсязі застосовуватимуться графіки обмеження потужності, що охоплюють п’ять черг.
Як знайти свою групу відключень Запорізька область
Знайти свою групу графіків відключення світла у Запорізькій області можна за посиланням.
Як знайти свою групу відключень місто Запоріжжя
Знайти свою групу графіків відключення світла у Запоріжжі можна за посиланням.
Як знайти групу відключень Запорізький район
Дізнатись свою групу відключень у Запорізькому районі можна за посиланням.
Чому немає світла Запоріжжя
Дізнатися причину відсутності електропостачання по м. Запоріжжя можна за посиланням.
Пункти незламності в Запоріжжі - де знайти пункти незламності в Запорізькій області
Перелік адрес пунктів незламності в Запоріжжі та області можна знайти за посиланням.
Відключення світла в Україні - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ситуація з електропостачанням дещо стабілізувалася. Водночас підстав для надмірного оптимізму поки немає, адже очікується похолодання та зберігається ризик нових атак з боку Росії. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль після засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
Тим часом російські війська готують новий масований удар по Україні, і основною ціллю знову може стати енергетична інфраструктура. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
Також глава держави повідомив про створення спеціальних груп Державної служби з надзвичайних ситуацій, які оперативно відновлюватимуть мережі після атак, а також про запуск програми "пакети тепла".
Про компанію: "Укренерго"
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
