Захоплена Дорофєєва назвала співачку, яка "перевернула її розуміння"

Українська співачка Надя Дорофеєва скасувала кілька останніх концертів через погіршення стану здоров'я. Однак вона не залишає фанатів у невіданні і в соціальних мережах намагається розповідати про своє повсякденне життя.
Наприклад, нещодавно Додо отримала особливий подарунок від друзів, який спричинив зізнання. Артистці подарували платівку з альбомом "LUX" іспанської співачки Rosalia. Виявилося, що Надя - її палка прихильниця. Своїм захопленим відгуком вона поділилася у своєму Telegram-каналі.
"Друзі подарували мені нову платівку в колекцію. Цей альбом Rosalia однозначно перевернув розуміння класичних поп-альбомів і показав, що експерименти високо оцінюються всією музичною індустрією. Я її обожнюю і мене вражає її сміливість", - пише Dorofeeva.
Про персону: Надя Дорофєєва
Надя Дорофєєва або Dorofeeva - українська співачка, авторка пісень, акторка. Колишня учасниця поп-дуету "Время и Стекло" (2010-2020); зараз виступає, як сольний виконавець. Зірковий тренер музичних проєктів "Голос країни" та "Голос. Діти".
