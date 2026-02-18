Рус
Захоплена Дорофєєва назвала співачку, яка "перевернула її розуміння"

Анна Підгорна
18 лютого 2026, 00:12
Поповнення в колекції Наді Дорофеєвої викликало у неї бурю емоцій.
Надя Дорофєєва
Надя Дорофеєва новини - що слухає Dorofeeva / колаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Стисло:

  • Надя Дорофеєва похвалилася обновкою
  • Також артистка зізналася, музикою якої співачки захоплюється

Українська співачка Надя Дорофеєва скасувала кілька останніх концертів через погіршення стану здоров'я. Однак вона не залишає фанатів у невіданні і в соціальних мережах намагається розповідати про своє повсякденне життя.

Наприклад, нещодавно Додо отримала особливий подарунок від друзів, який спричинив зізнання. Артистці подарували платівку з альбомом "LUX" іспанської співачки Rosalia. Виявилося, що Надя - її палка прихильниця. Своїм захопленим відгуком вона поділилася у своєму Telegram-каналі.

"Друзі подарували мені нову платівку в колекцію. Цей альбом Rosalia однозначно перевернув розуміння класичних поп-альбомів і показав, що експерименти високо оцінюються всією музичною індустрією. Я її обожнюю і мене вражає її сміливість", - пише Dorofeeva.

Надя Дорофєєва про співачку Rosalia
Надя Дорофеєва новини - що слухає Dorofeeva / фото: t.me/thisisdorofeeva

Раніше Главред розповідав про нову вагітність Олі Цибульської. Українська співачка хоче подарувати 11-річному синові сестричку і готується піти в декретну відпустку.

Також Володимир Дантес вперше розповів про особисте життя на тлі чуток про розрив з Дашею Кацуріною. Український артист ревно оберігає те, що залишається за кадром.

Про персону: Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва або Dorofeeva - українська співачка, авторка пісень, акторка. Колишня учасниця поп-дуету "Время и Стекло" (2010-2020); зараз виступає, як сольний виконавець. Зірковий тренер музичних проєктів "Голос країни" та "Голос. Діти".

15:21

Крутий ситний сніданок за 10 хвилин: рецепт оригінальних сирників

15:15

Великдень 2026 року буде раннім: коли відзначаємо за новим календарем

15:07

Бібліотека відкрила капсулу часу 1925 року - ніхто не був готовий до знахідки

