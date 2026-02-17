Рус
Помер автор хітів Вітні Г'юстон, Селін Діон і Мадонни

Олена Кюпелі
17 лютого 2026, 16:12
38
Чоловік помер через тривалу хворобу.
Помер Біллі Стайнберг
Помер Біллі Стайнберг / Колаж Главред, фото Вікіпедія

Коротко:

  • Що сталося з Біллі Стайнбергом
  • Від чого помер автор хітів

Американський автор пісень Біллі Стейнберг, лауреат премії "Греммі" і ключова фігура, яка стояла за кількома хітами, що очолювали чарти, включаючи "Like a Virgin" Мадонни, помер у віці 75 років.

Як пише Бі-Бі-Сі, родина Стейнберга описала його як "провидця в написанні текстів, відданого чоловіка, люблячого батька і одного з найвпливовіших авторів пісень своєї епохи".

відео дня
Автор писав пісні для Селін Діон
Автор писав пісні для Селін Діон / Фото Instagram/celinedion

Його пісні виконували Вітні Г'юстон, Рой Орбісон, Селін Діон, Демі Ловато і The Bangles. Адвокат Стейнберга підтвердив, що він помер в Лос-Анджелесі після того, як у нього діагностували рак.

Розмірковуючи про його творчість, родина Стейнберга заявила: "Його тексти часто починалися як глибоко особисті роздуми, перетворюючись на гімни, в яких знаходили себе мільйони людей".

Мадонна
Він також писав для Мадонни / ua.depositphotos.com

"Життя Біллі Стейнберга стало свідченням неминущої сили добре написаної пісні — і ідеї про те, що чесність, втілена в музиці, може пережити всіх нас", — йдеться в заяві родини. Його родина зазначила, що за свою сорокарічну кар'єру він отримав безліч нагород в індустрії, включаючи премію "Греммі" за роботу над альбомом Селін Діон 1996 року "Falling Into You".

"Однак ті, хто був до нього найближче, знали, що найважливіше не визнання, а зв'язок — магія, коли натовп підспівує тому, що колись існувало тільки в його блокноті".

Вільям Стейнберг, каліфорнійський автор пісень, почав співпрацювати з вокалістом і автором пісень Томом Келлі на початку 1980-х років.

Дует, який згодом зробив свій внесок у кілька хітових синглів і очолив рок-групу i-Ten, що проіснувала недовго.Прорив Стейнберга і Келлі стався з піснею Мадонни "Like a Virgin" в 1984 році, яка посіла перше місце в американському чарті Billboard Hot 100 і стала заголовним треком її другого альбому.

Пара також працювала разом над іншими успішними хітами, включаючи "True Colors" Сінді Лопер (1986), "So Emotional" Вітні Г'юстон (1987) і "I Touch Myself" групи Divinyls (1990).

Про особу: Біллі Стейнберг

Біллі Снайберг - американський автор пісень. Найбільшого успіху він досяг у 1980-х роках разом з Томом Келлі. На початку 2000-х Стейнберг став співавтором пісень, таких як "Too Little Too Late" ДжоДжо і "Give Your Heart a Break" Демі Ловато.

Зал слави авторів пісень, до якого Штейнберг був включений у 2011 році, описує його як одного з "найуспішніших авторів пісень", чиї твори перетворилися на "неминущі класичні твори".

