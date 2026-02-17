Найбільший прорив фронту за 2,5 роки: ЗСУ перейшли в наступ, РФ загрожує 'котел'

Українські військові за тиждень повернули під cdsq контроль 201 квадратний кілометр території скориставшись проблемами зі зв’язком у військ РФ.

https://glavred.net/front/krupneyshiy-proryv-fronta-za-2-5-goda-vsu-pereshli-v-nastuplenie-rf-grozit-kotel-10741580.html Посилання скопійоване

ЗСУ перейшли в масштабний наступ, вже є значні успіхи - що відомо / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

На яких напрямках відбуваються контрудари ЗСУ

Яка реальна ситуація на Запорізькому напрямку та які населені пункти вдалось зачистити ЗСУ

У ЗСУ з’явився унікальний шанс зламати хід війни – скільки ще війська РФ будуть шукати заміну для Starlink

Сили оборони України ведуть активні бойові дії в Запорізькій області, зокрема на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, де проводять контратаки та вже змогли зачистити від російських окупаційних військ ряд населених пунктів. За даними ЗМІ, українські війська вперше за 2,5 роки змогли протягом кількох днів звільнити понад 200 квадратних кілометрів території, ймовірно, через проблеми російських військ із доступом до Starlink та неможливістю заміни даних систем для забезпечення зв’язку на фронті.

Главред зібрав головне, що варто знати про контрнаступ ЗСУ на Запорізькому напрямку.

відео дня

На яких напрямках відбуваються контрудари ЗСУ

16 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський побував на кількох командних пунктах бригад і полків, що ведуть активні бойові дії на Олександрівському напрямку та поблизу Гуляйполя. Він провів робочі наради з командувачем Десантно-штурмових військ, а також із командирами десантно-штурмових і штурмових підрозділів.

За словами Сирського, ситуація на цій ділянці фронту залишається напруженою. Противник продовжує спроби прорвати оборону, здійснює регулярні атаки, зокрема із застосуванням озброєння та військової техніки, однак суттєвих результатів не досягає. Українські захисники утримують визначені рубежі, зривають плани ворога та завдають йому відчутних втрат у живій силі й техніці.

"Водночас наші підрозділи проводять результативні контратакувальні, штурмові дії, ефективно застосовують безпілотні системи, артилерію, засоби радіоелектронної боротьби…. Наголосив на першочерговому пріоритеті: звільняти території – вкрай важливо, однак, маємо насамперед берегти життя наших воїнів, зберігати боєздатність частин і підрозділів", - повідомив він, чим фактично підтвердив інформацію про певні контрнаступальні дії ЗСУ.

Олександр Сирський / Главред - інфографіка

Найбільший прорив за 2,5 роки

Минулого тижня українські військові повернули під контроль 201 квадратний кілометр території, скориставшись тим, що російські підрозділи втратили можливість застосовувати на фронті термінали супутникового зв’язку Starlink. Про це повідомило видання France 24 з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Площа звільнених земель майже відповідає території, яку Росія змогла захопити за весь грудень, і стала найбільшим територіальним здобутком українських сил за такий короткий проміжок часу з моменту контрнаступу в червні 2023 року.

"Ці українські контрнаступи, ймовірно, використовують нещодавнє блокування доступу російських військ до Starlink, яке, за твердженнями російських мілблогерів (військових блогерів, - ред.), спричиняє проблеми зі зв'язком та командуванням і контролем на полі бою", — заявили ISW, який співпрацює з іншим американським аналітичним центром Critical Threats Project.

Зазначається, що без доступу до Starlink російські війська змогли просунутися лише 9 лютого, тоді як у решту днів ініціатива була на боці Києва.

Основна частина відвойованих територій розташована приблизно за 80 кілометрів на схід від Запоріжжя — у районі, де російські сили демонстрували помітне просування з літа 2025 року.

Starlink / Інфографіка: Главред

Який прихований сенс української операції

Коментуючи інформацію західних ЗМІ про звільнення українськими військами 201 квадратного кілометра території військовий експерт, учасник миротворчих місій і полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський підкреслив, що йдеться не про масштабний контрнаступ, а про дії в межах стратегічної оборони.

Він зазначає, що звільнення територій відбулося саме в рамках оборонної стратегії. Такі кроки, за його словами, є контратаками, спрямованими на відновлення позицій для посилення стійкості оборони. Українські військові досягли певних результатів, однак цей успіх має тактичний характер. Експерт застерігає від завищених очікувань щодо швидкого розширення наступальних дій.

"Противник ще дуже сильний, противник ще дуже потужний. І наступати на противника, який перевищує тебе в рази, досить складно, але ми це робимо. Це означає, що попри чисельну перевагу ворога, українські війська можуть проводити контрнаступальні дії, контратакувальні дії в даному сенсі. І завдавати ворогу значних втрат", - сказав він.

Грабський також наголосив, що ділянки, де відбувалися контратаки, мають критичне значення. Успіх став можливим завдяки стійкості українських підрозділів, які не допустили прориву, знищили наступальний потенціал противника та змусили його зупинитися. Саме в момент ослаблення ворога було здійснено контратаки. Водночас експерт попереджає, що попереду складні бої, оскільки противник, попри значні втрати за останні два місяці, намагається відновити свої сили й готується продовжувати наступальні дії.

"Що стосується ділянок, на яких проводилися ті контратакувальні дії, вони для нас життєво важливі. Це стосується що Запорізького напрямку, що Костянтинівського, що Покровського напрямку. І, власне, Сумського і Харківського. Тому що у кожному відповідному напрямку ми вирішували певні задачі", - резюмував він.

Суми / Інфографіка: Главред

Яка реальна ситуація на Запорізькому напрямку

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що вже близько тижня російські пропагандистські ресурси поширюють панічні заяви про нібито перехід Сил оборони України в контрнаступ у Запорізькій області із залученням значних сил, зокрема бронетехніки. Окремі російські військові блогери навіть повідомляють про начебто величезні втрати української сторони — тисячі загиблих і сотні знищених одиниць техніки. Водночас жодних підтверджених відеодоказів таких масштабних втрат у відкритому доступі так і не з’явилося.

"Так, що ж насправді відбувається по ЛБЗ (лінії бойового зіткнення, - ред.)? Перш за все, необхідно усвідомити, що ніякого контрнаступу в даний час не проводиться. У свою чергу, Сили оборони України проводять тактичного рівня контрнаступальні заходи, по окремо взятих ділянках фронту, з метою поліпшення позицій. Тобто, ні про який епічний "контрнаступ" не йдеться, а ми говоримо про тактичні контрнаступальні заходи", - вказав він у дописі в Telegram.

Аналітик наголошує, що перехід від позиційної оборони до контратак — цілком звична практика, і протягом 2025 року подібні дії вже неодноразово фіксувалися, зокрема на Добропільському напрямку та під час операції зі звільнення районів поблизу Куп’янська. Водночас навіть для проведення локальних контратак необхідні відповідні умови, які мають бути попередньо сформовані або виникнути в ході бойових дій.

"Зараз цими умовами стали відключення окупантам сірих терміналів Starlink, а також уповільнення і в перспективі блокування Telegram. З урахуванням падіння якісного зв'язку і комунікації у ряду підрозділів РОВ (російських окупаційних військ, - ред.) по лінії фронту, не скористатися цим для поліпшення своїх позицій було б нерозумно". – додав Коваленко.

Коваленко звернув увагу на те, що ключова ударна сила російського угруповання на Південно-Донбаському напрямку (5-та загальновійськова армія) з вересня 2025 року зазнала значних втрат, які перевищили 20 тисяч військових, і фактично втратила боєздатність. За його словами, хоча подібну ситуацію складно уявити, саме це й сталося з цим з’єднанням.

Військовий експерт зазначив, що підрозділи цієї армії, які діють на Гуляйпільському напрямку, зокрема сили 127-ї мотострілецької дивізії, 57-ї та 60-ї окремих мотострілецьких бригад, були посилені підрозділами суміжних армій, серед яких 38-ма та 64-та окремі мотострілецькі бригади, а також 69-та окрема бригада прикриття зі складу 35-ї армії. Раніше для підтримки також залучалися 37-ма окрема мотострілецька бригада 36-ї армії та 5-та окрема танкова бригада, оскільки наявні ресурси угруповання були значно виснажені.

Крім того, за його словами, російське командування розглядає можливість введення в бої за Гуляйполе резервних сил, зокрема 34-ї окремої мотострілецької бригади 49-ї армії, що входить до складу угруповання "Дніпро", а також підрозділів 90-ї танкової дивізії. Спочатку ці сили планували застосувати після виходу на правий берег річки Гайчул, однак тепер їх можуть залучити раніше, щоб пришвидшити просування на цьому напрямку.

Гуляйполе / Інфографіка: Главред

"Всі ці фактори дозволили СОУ з оборони перейти по ряду напрямків до активних контратакуючих дій і їх результат ми вже можемо спостерігати", - розповів він.

Які населені пункти вдалось зачистити ЗСУ

Коваленко зазначає, що завдяки успішним діям українських підрозділів противника було відкинути від Новоолександрівки, Вербового та Вишневого в Дніпропетровській області, а також ослаблено через перекидання сил і засобів для посилення 5-ї загальновійськової армії.

На Степногірському плацдармі Сили оборони не лише утримують місто, а й відтіснили противника з Приморського, повністю зачистивши північну частину населеного пункту вздовж дороги 204, а також із Лук’янівки в районі ландшафтного заказника "Степногірський".

За словами аналітика, російські окупаційні війська наразі не здатні повноцінно протидіяти таким контратакам, однак, щоб применшити їхній ефект і перебільшити власний опір, подають ці події як масштабний контрнаступ. Це дозволяє їм згодом заявляти про нібито зупинку великої наступальної операції, якої фактично не було, і пояснювати втрату позицій як закономірний результат.

Загалом, у новому звіті ISW зазначається, що внаслідок тактичних дій українські підрозділи повернули контроль над кількома невеликими населеними пунктами вздовж річок Янчур і Гайчур на напрямках Олександрівки та Гуляйполя.

15 лютого військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що приблизно з 8 лютого темпи просування російських сил на цих напрямках почали знижуватися і фактично зупинилися.

"Українські сили змогли значно уповільнити просування російських військ у декількох вузьких секторах Олександрівського та Гуляйпільського напрямків, відкинувши російські війська на 9–9,5 кілометрів у деяких районах", - йдеться у звіті.

Водночас він підкреслив, що мова не йде про повноцінний контрнаступ. Це узгоджується з офіційною позицією України, яка заперечує заяви російських військових блогерів про нібито початок масштабного контрнаступу в цьому районі. За його словами, українські сили здійснюють саме контратаки.

Машовець повідомив, що українські підрозділи вибили російські сили з Олексіївки та Орестополя і просунулися у напрямку Березового й Тернового, які розташовані на південний схід від Олександрівки.

За його словами, також було звільнено Данилівку, Вишневе, Єгорівку, Злагоду та Рибне вздовж річки Янчур, а зараз тривають бої за Привільне, що знаходиться південніше Рибного.

/ Фото: ISW

Крім того, українські війська витіснили противника з Тернуватого та Косівцевого на північний захід від Гуляйполя, форсували річку Гайчур, повернули під контроль Добропілля і ведуть бої східніше цього населеного пункту.

Також, за його даними, звільнено Прилуки та Оленокостянтинівку, після чого підрозділи українських військ переправилися через Гайчур і розпочали бої за Варварівку. Машовець додав, що контратаки українських сил на ділянці Цвіткове—Залізничне зупинили просування росіян, хоча їм вдалося просунутися приблизно на 1,2 кілометра південніше Залізничного.

/ Фото: ISW

"Ці українські контратаки, ймовірно, пов’язані з нещодавнів блокування доступу російських військ до Starlink, що, за твердженнями російських військових блогерів, спричиняє проблеми зі зв'язком та командуванням і контролем (C2) на полі бою. Недавні тактичні контрнаступи України в напрямку Олександрівки та Гуляйполя, ймовірно, ще більше ускладнили російським військам можливість належним чином підготуватися до літнього наступу на Оріхів та місто Запоріжжя зі сходу", - резюмують аналітики ISW.

У росіян паніка – є загроза "котла"

Українським силам важливо використати ситуацію з провалами російських військ поблизу Гуляйполя та проблем із Starlink для закріплення досягнутих результатів. Про це в коментарі 24 Каналу заявив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан.

За його словами, російські підрозділи демонструють ознаки паніки через тактичне просування українських військ з боку Варварівки, і ці дії вже мають масштаб військової операції армійського рівня. Він також зазначив, що російські сили зайшли глибоко в українські тили, але не змогли належним чином підтягнути резерви та забезпечення, через що їхнє оперативне наповнення на цьому напрямку залишається мінімальним у порівнянні з іншими ділянками фронту.

Крім того, за словами експерта, російські війська намагалися просунутися між Оріховим і Дніпром у напрямку Запоріжжя, зокрема використовуючи територію колишнього Каховського водосховища, однак наразі опинилися там у складному становищі.

"Тому, якщо знову провести операцію тактичного рівня, то ворога можна взяти там у серйозний котел. Так само як головнокомандувач Олександр Сирський здійснив операцію на тактичному рівні на Куп'янському напрямку, а раніше в районі Добропілля, Покровська, Мирнограда, Гришиного. Це завдання не стратегічного, а оперативного рівня, але проводяться вони з гарною позитивною динамікою. Тому у росіян передпанічний стан, адже їхні війська забурилися глибоко в наші тили і відрубані від зв'язку. І на тлі цієї паніки нам треба виконати певні завдання, але часу на це не так багато", – резюмує він.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Яка ситуація в Гуляйполі та яку тактику застосовують росіяни

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов заявив, що Гуляйполе наразі залишається сірою зоною, а інформація про нібито повний контроль міста російськими військами не відповідає дійсності.

"У самому місті тривають зустрічні бої малих штурмових груп. Росіяни не мають можливості завести туди підрозділи повноцінного закріплення. Основні зусилля противника зосереджені на спробах контролювати логістичні шляхи, зокрема напрямок залізниці", — каже аналітик в коментарі Фокусу.

За його словами, окупанти використовують тактику так званих малих котлів, намагаючись охопити українські позиції з флангів, порушити логістичні маршрути та створити умови для оперативного оточення. Водночас експерт зазначив, що такий розвиток подій був передбачений, тому на цей напрямок заздалегідь перекинули українські оперативні резерви.

У ЗСУ з’явився унікальний шанс зламати хід війни – скільки ще війська РФ будуть шукати заміну для Starlink

Використання переваги, пов’язаної з блокуванням Starlink для російських окупаційних військ, могло б дати Україні шанс змінити перебіг війни. Про це заявив ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону Айдар Євген Дикий в ефірі "Radio NV".

Натомість, за його оцінкою, Сили оборони наразі застосовують цю можливість переважно для стримування наступальних дій противника.

Він зазначає, що українські війська покращують свої позиції та досягають тактичного просування, зокрема ліквідовують виступи ворога вглиб української території. Це позитивні результати, однак, на його думку, фактично йдеться про обмін потенційно стратегічної можливості на локальні тактичні успіхи, які згодом можуть не повторитися.

"Це унікальна ситуація, коли в них саме за один раз обвалився зв'язок та управління. І ми змушені це використати на тактичному рівні замість стратегічного прориву, замість стратегічного обвалу їхньої оборони", - додав ветеран АТО.

Експерт також підкреслює, що Росії потрібен час для відновлення ефективного зв’язку на фронті, і до цього моменту вона не зможе реалізувати наступальні плани, які розглядалися на весну 2026 року. Він припускає, що вже навесні росіяни, ймовірно, знайдуть прийнятну альтернативу Starlink, проте повне відновлення системи управління й координації може зайняти від шести до восьми місяців. Водночас це не означає, що весь цей період ситуація залишатиметься настільки сприятливою для України, як нині, адже для проведення наступальних операцій потрібен значно вищий рівень злагодженості та управління військами.

"Той, який у них був на Starlink, а це реально десь пів року на відновлення. Тобто тут великої їхньої наступальної кампанії можемо поки не чекати. А от наскільки ми цим скористаємося, наскільки ми використаємо потенціал цього. Ну, вертаємося до попереднього. Залежить від того, а скільки в нас буде людей, щоб це використовувати", - наголосив він.

Вам також може бути цікаво:

Про персону: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред