Графіки переписали: коли не буде світла в Дніпрі та області 18 лютого

Коротко:
- У середу 18 лютого світло у Дніпрі вимикатимуть кілька разів на добу
- Відключення торкнуться всіх черг споживачів за графіком ЦЕК
У середу, 18 лютого в Україні дятимуть обмеження на споживання електроенергії. У Дніпрі та Дніпропетровській області мешканці кілька разів на добу залишатимуться без світла за графіками стабілізаційних відключень.
За розпорядженням диспетчерського центру НЕК "Укренерго" абоненти компанії ЦЕК підлягають відключенням протягом доби – з 00:00 до 24:00. Відключення торкнуться всіх черг споживачів, при цьому кількість перерв у подачі електроенергії коливатиметься від 2 до 3 разів.
Графік відключень від ЦЕК
У середу світло у Дніпрі та області не буде подаватися у такі години:
Черга 1.1:
- 01:30-08:00
- 12:00-19:00
- 22:30-24:00
Черга 1.2:
- 01:30-08:00
- 12:00-19:00
- 22:30-24:00
Черга 2.1:
- 01:30-08:00
- 12:00-19:00
- 22:30-24:00
Черга 2.2:
- 01:30-08:00
- 12:00-19:00
- 22:30-24:00
Черга 3.1:
- 05:00-12:00
- 16:00-22:30
Черга 3.2:
- 05:00-12:00
- 16:00-22:30
Черга 4.1:
- 00:00-01:30
- 08:00-12:00
- 16:00-22:30
Черга 4.2:
- 00:00-01:30
- 08:00-12:00
- 16:00-22:30
Черга 5.1:
- 00:00-05:00
- 08:00-11:00
- 19:00-24:00
Черга 5.2:
- 00:00-05:00
- 08:00-16:00
- 19:00-24:00
Черга 6.1:
- 00:00-01:30
- 08:00-16:00
- 19:00-21:00
Черга 6.2:
- 00:00-01:30
- 08:00-16:00
- 19:00-21:00
Графік для Павлограда
Мешканці Павлограда, які тимчасово потрапили під інший графік, отримають спеціальні черги відключень.
1 черга:
- 00:00-03:00
- 08:00-13:00
- 18:00-23:00
2 черга:
- 03:00-08:00
- 13:00-18:00
- 23:00-24:00
В "Укренерго" попереджають, що графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня через ситуацію в енергомереж.
Розташування "Пунктів незламності"
Під час відключень електроенергії мешканці Дніпропетровщини можуть відвідувати "Пункти незламності". Вони працюють у приміщеннях районних військових адміністрацій, старостатів та міських рад у робочі години. У таких пунктах можна зігрітися, отримати електроенергію та воду, підзарядити гаджети, випити гарячий чай і відпочити.
Актуальний перелік адрес і графік роботи пунктів можна знайти на офіційному сайті Дніпропетровської обласної військової адміністрації.
у середу, 18 лютого, у всіх регіонах України протягом усієї доби діятимуть графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".
ситуація в енергосистемі України залишається складною. Про це в етері Київ24 розповів народний депутат Сергій Нагорняк. За його словами, попри це, у найближчий час графіки відключень світла можуть послабити.
графіки погодинних відключень світла для населення можуть стати комфортнішими після того, як покращаться погодні умови та почнеться очікуване потепління.
