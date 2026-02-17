Рус
Графіки переписали: коли не буде світла в Дніпрі та області 18 лютого

Руслан Іваненко
17 лютого 2026, 21:58
Години вимкнення електрики можуть змінюватися упродовж доби за рішенням диспетчерів.
Свет, отключение
Перевіряйте черги відключень у Дніпрі та област / Колаж: Главред, фото: freepik.com, facebook.com/nashemistodnipro

Коротко:

  • У середу 18 лютого світло у Дніпрі вимикатимуть кілька разів на добу
  • Відключення торкнуться всіх черг споживачів за графіком ЦЕК

У середу, 18 лютого в Україні дятимуть обмеження на споживання електроенергії. У Дніпрі та Дніпропетровській області мешканці кілька разів на добу залишатимуться без світла за графіками стабілізаційних відключень.

За розпорядженням диспетчерського центру НЕК "Укренерго" абоненти компанії ЦЕК підлягають відключенням протягом доби – з 00:00 до 24:00. Відключення торкнуться всіх черг споживачів, при цьому кількість перерв у подачі електроенергії коливатиметься від 2 до 3 разів.

Графік відключень від ЦЕК

У середу світло у Дніпрі та області не буде подаватися у такі години:

Черга 1.1:

  • 01:30-08:00
  • 12:00-19:00
  • 22:30-24:00

Черга 1.2:

  • 01:30-08:00
  • 12:00-19:00
  • 22:30-24:00

Черга 2.1:

  • 01:30-08:00
  • 12:00-19:00
  • 22:30-24:00

Черга 2.2:

  • 01:30-08:00
  • 12:00-19:00
  • 22:30-24:00

Черга 3.1:

  • 05:00-12:00
  • 16:00-22:30

Черга 3.2:

  • 05:00-12:00
  • 16:00-22:30

Черга 4.1:

  • 00:00-01:30
  • 08:00-12:00
  • 16:00-22:30

Черга 4.2:

  • 00:00-01:30
  • 08:00-12:00
  • 16:00-22:30

Черга 5.1:

  • 00:00-05:00
  • 08:00-11:00
  • 19:00-24:00

Черга 5.2:

  • 00:00-05:00
  • 08:00-16:00
  • 19:00-24:00

Черга 6.1:

  • 00:00-01:30
  • 08:00-16:00
  • 19:00-21:00

Черга 6.2:

  • 00:00-01:30
  • 08:00-16:00
  • 19:00-21:00

Графік для Павлограда

Мешканці Павлограда, які тимчасово потрапили під інший графік, отримають спеціальні черги відключень.

1 черга:

  • 00:00-03:00
  • 08:00-13:00
  • 18:00-23:00

2 черга:

  • 03:00-08:00
  • 13:00-18:00
  • 23:00-24:00

В "Укренерго" попереджають, що графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня через ситуацію в енергомереж.

Черги відключення електроенергії / Інфографіка: Главред

Розташування "Пунктів незламності"

Під час відключень електроенергії мешканці Дніпропетровщини можуть відвідувати "Пункти незламності". Вони працюють у приміщеннях районних військових адміністрацій, старостатів та міських рад у робочі години. У таких пунктах можна зігрітися, отримати електроенергію та воду, підзарядити гаджети, випити гарячий чай і відпочити.

Актуальний перелік адрес і графік роботи пунктів можна знайти на офіційному сайті Дніпропетровської обласної військової адміністрації.

Як раніше писав Главред, у середу, 18 лютого, у всіх регіонах України протягом усієї доби діятимуть графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".

Крім того, ситуація в енергосистемі України залишається складною. Про це в етері Київ24 розповів народний депутат Сергій Нагорняк. За його словами, попри це, у найближчий час графіки відключень світла можуть послабити.

Нагадаємо, що графіки погодинних відключень світла для населення можуть стати комфортнішими після того, як покращаться погодні умови та почнеться очікуване потепління.

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

