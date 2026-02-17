Зима атакує з новою силою: що готує погода для Дніпра у найближчі дні

Поривчастий вітер і висока вологість повітря підсилюватимуть відчуття холоду на вулиці.

Різкі перепади температури протягом дня посилюватимуть відчуття морозу через вітер / Фото: facebook.com/nashemistodnipro

Коротко:

Дніпро очікує мороз, дощ та сніг 18–20 лютого

Температура коливатиметься від -6°C до +5°C

Вітер і висока вологість посилять відчуття холоду

Наприкінці тижня Дніпро очікує холодна зимова погода з хмарністю та опадами. За прогнозом синоптичного сервісу sinoptik, наступні три дні будуть динамічними: від морозного ранку до нетривалого потепління.

Середа, 18 лютого

Середа буде похмурою та вологою. Вранці очікується сніг, вдень він зміниться на мокрий сніг та дощ, а ближче до вечора — чистий дощ із ймовірністю опадів до 98%.

Вночі та вранці температура коливатиметься між -4°…-3°C, але через вітер відчуватиметься як -10°C. Вдень повітря прогріється до +3°C.

За народними прикметами, тепла погода 18 лютого означає м’яку зиму, а мороз — сприятливу весну та спекотне літо.

Погода в Дніпрі 18 лютого / Фото: скріншот sinoptik

Четвер, 19 лютого

Четвер обіцяє різку зміну погоди. Ніч почнеться з плюсової температури, проте вдень стовпчики термометрів впадуть до -6°C, а через вітер і високу вологість мороз відчуватиметься як -13°C.

Вночі пройдуть сильні дощі (ймовірність 97%), які до ранку зміняться дрібним снігом. Друга половина дня буде сухою.

Народні спостереження зазначають: морози цього дня передвіщають бурхливу весну і сухе літо. Примітно, що мороз передбачали й природні сигнали — підняття води в криницях, північний вітер та зозуля на сухому дереві.

Погода в Дніпрі 19 лютого / Фото: скріншот sinoptik

П’ятниця, 20 лютого

П’ятниця принесе відносно спокійну, хоча й похмуру погоду. Весь день небо буде вкрите хмарами, проте істотних опадів не передбачається. Вночі температура опуститься до -5°C, а вдень прогріється до +4°C, увечері до +5°C.

Атмосферний тиск поступово знизиться з 752 до 747 мм рт. ст., що може позначитися на самопочутті метеозалежних людей.

За народними спостереженнями, погоду передбачали сонце та хмари: якщо сонце заходить червоно — літо буде холодним, а високі хмари віщують сприятливу погоду.

Погода в Дніпрі 20 лютого / Фото: скріншот sinoptik

Якою буде погода в Україні протягом тижня – прогноз синоптика

Синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що найближчими днями в Україні пануватиме нестійка та волога погода з помітними коливаннями температури і атмосферного тиску.

За його словами, очікується активність циклонів та стійкі повітряні потоки з південно-західного напрямку.

"Через це встановиться відносно тепла, але нестійка погода. Пройдуть опади різної інтенсивності — сніг та дощ, а температура й тиск будуть відчутно коливатися", — зазначив Кібальчич.

Погода в Україні - останні новини

Як раніше писав Главред, серія циклонів з південного заходу обумовить на Полтавщині на цьому тижні нестійку погоду з "температурними гойдалками", опадами в різному фазовому стані та поривчастим вітром.

Крім того, у вівторок, 18 січня на Рівненщині очікується хмарна погода з проясненнями. Місцями можливий невеликий сніг, а на дорогах збережеться ожеледиця, що створюватиме небезпечні умови для руху транспорту та пішоходів.

Також у найближчі чотири дні в Одеській області очікується погіршення погодних умов. Очікується, що 18 лютого та в ніч на 19 лютого регіон опиниться під впливом циклону, який переміщатиметься з Греції в центральну частину України.

Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

