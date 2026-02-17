Зима атакує з новою силою: що готує погода для Дніпра у найближчі дні

Коротко:
- Дніпро очікує мороз, дощ та сніг 18–20 лютого
- Температура коливатиметься від -6°C до +5°C
- Вітер і висока вологість посилять відчуття холоду
Наприкінці тижня Дніпро очікує холодна зимова погода з хмарністю та опадами. За прогнозом синоптичного сервісу sinoptik, наступні три дні будуть динамічними: від морозного ранку до нетривалого потепління.
Середа, 18 лютого
Середа буде похмурою та вологою. Вранці очікується сніг, вдень він зміниться на мокрий сніг та дощ, а ближче до вечора — чистий дощ із ймовірністю опадів до 98%.
Вночі та вранці температура коливатиметься між -4°…-3°C, але через вітер відчуватиметься як -10°C. Вдень повітря прогріється до +3°C.
За народними прикметами, тепла погода 18 лютого означає м’яку зиму, а мороз — сприятливу весну та спекотне літо.
Четвер, 19 лютого
Четвер обіцяє різку зміну погоди. Ніч почнеться з плюсової температури, проте вдень стовпчики термометрів впадуть до -6°C, а через вітер і високу вологість мороз відчуватиметься як -13°C.
Вночі пройдуть сильні дощі (ймовірність 97%), які до ранку зміняться дрібним снігом. Друга половина дня буде сухою.
Народні спостереження зазначають: морози цього дня передвіщають бурхливу весну і сухе літо. Примітно, що мороз передбачали й природні сигнали — підняття води в криницях, північний вітер та зозуля на сухому дереві.
П’ятниця, 20 лютого
П’ятниця принесе відносно спокійну, хоча й похмуру погоду. Весь день небо буде вкрите хмарами, проте істотних опадів не передбачається. Вночі температура опуститься до -5°C, а вдень прогріється до +4°C, увечері до +5°C.
Атмосферний тиск поступово знизиться з 752 до 747 мм рт. ст., що може позначитися на самопочутті метеозалежних людей.
За народними спостереженнями, погоду передбачали сонце та хмари: якщо сонце заходить червоно — літо буде холодним, а високі хмари віщують сприятливу погоду.
Якою буде погода в Україні протягом тижня – прогноз синоптика
Синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що найближчими днями в Україні пануватиме нестійка та волога погода з помітними коливаннями температури і атмосферного тиску.
За його словами, очікується активність циклонів та стійкі повітряні потоки з південно-західного напрямку.
"Через це встановиться відносно тепла, але нестійка погода. Пройдуть опади різної інтенсивності — сніг та дощ, а температура й тиск будуть відчутно коливатися", — зазначив Кібальчич.
Погода в Україні - останні новини
Як раніше писав Главред, серія циклонів з південного заходу обумовить на Полтавщині на цьому тижні нестійку погоду з "температурними гойдалками", опадами в різному фазовому стані та поривчастим вітром.
Крім того, у вівторок, 18 січня на Рівненщині очікується хмарна погода з проясненнями. Місцями можливий невеликий сніг, а на дорогах збережеться ожеледиця, що створюватиме небезпечні умови для руху транспорту та пішоходів.
Також у найближчі чотири дні в Одеській області очікується погіршення погодних умов. Очікується, що 18 лютого та в ніч на 19 лютого регіон опиниться під впливом циклону, який переміщатиметься з Греції в центральну частину України.
Про персону: Ігор Кібальчич
Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.
