РФ готує плацдарм для наступу: комбат розкрив, де ворог планує новий прорив

Погані погодні умови ускладнюють роботу дронів і створюють нові шанси для просування російських сил.

Ворог націлюється на населений пункт Тернувате, щоб відкрити шлях до Запорізької області / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Коротко:

Російські війська атакують Олександрівський напрямок

Ворог частково просувається, але зазнає значних втрат

Українські війська контролюють стратегічні позиції

На Олександрівському напрямку тривають постійні бойові дії. Російські війська намагаються просуватися вперед і захопити стратегічні позиції, проте зазнають значних втрат, повідомив командир батальйону 110-ї окремої механізованої бригади в інтерв'ю 24 Каналу.

"Ситуація там важка, але контрольована, бо противник більше уваги приділяє Гуляйполю. Наше завдання певною мірою полягає в обороні дороги Покровське – Гуляйполе. Але у ворога є часткові успіхи, попри величезні втрати. По глобальних завданнях у них – це вихід на населений пункт Тернувате", – розповів військовий. відео дня

Важливість Тернуватого

За його словами, вихід до Тернуватого важливий для російських сил, оскільки відкриває можливість подальшого просування у напрямку Запорізької області. Захоплення ключових позицій створює загрозу важливим логістичним маршрутам.

Комбат також зазначив, що противник активно застосовує малі піхотні групи, інколи використовуючи легку техніку, мотоцикли та квадроцикли, тоді як бронетехніку залучає рідше. На хід бойових дій впливають погодні умови: туман і мороз ускладнюють роботу дронів, чим користуються російські війська.

"Вони використовують погані погодні умови для просувань. Як тільки погіршуються погодні умови – з дронами біда. На жаль, це техніка і вона має свої певні межі можливостей", – додав комбат.

Гуляйполе / Інфографіка: Главред

Ситуація на напрямку

Олександрівський напрямок військові називають одним із найскладніших на фронті. Попри швидкі темпи просування російських військ у попередні періоди, ситуацію вдалося стабілізувати.

"Дійсно, основне завдання ворога – Гуляйполе. Але, на мою думку, наш напрямок все ще один із першочергових, тому що тут проходить траса. У кого є логістика, у того є достатньо можливостей розвивати подальший наступ, підготовлюючи плацдарм", – підсумував захисник.

Бої тривають і зараз: українські військові стримують наступ ворога та завдають йому значних втрат.

Наступ РФ на Запоріжжя - думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко пояснює, що російські війська намагаються створити плацдарм у районі Покровське–Гуляйполе для подальшого наступу на Запоріжжя.

"Росіяни діють прогнозовано і сплановано. Вони прагнуть сформувати плацдарм для розміщення великого угруповання, щоб забезпечити можливість задіяти кілька загальновійськових армій", – зазначає Коваленко.

За його словами, головна мета такого розширення – підготовка до масштабного наступу на регіон Запоріжжя та посилення потенціалу для наступальних операцій.

Ситуація на фронті - останні новини України

Як повідомляв Главред, російське військове командування поставило перед своїми підрозділами завдання до 24 лютого 2026 року — у річницю початку повномасштабного вторгнення — продемонструвати нібито "захоплення" понад десяти українських населених пунктів.

Крім того, україна відвоювала 201 квадратний кілометр площі територій у проміжку з 11 по 15 лютого. Про це пише FRANCE 24 та AFP після аналізу даних американського Інституту вивчення війни (ISW).

Нагадаємо, що ситуація на Олександрівському напрямку і в районі Гуляйполя залишається складною, проте Сили оборони України проводять результативні контратакувальні, штурмові дії.

Читайте також:

