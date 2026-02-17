Рус
У США зі скандалом затримали зірку "Трансформерів": йому висунуто звинувачення

Віталій Кірсанов
17 лютого 2026, 20:44
Шайю Лабафа з невідомих причин вивели з бару, а вже потім сталася бійка.
Шайя Лабаф опинився учасником бійки
Шайя Лабаф став учасником бійки

  Шайя Лабаф став учасником бійки
  Артисту пред'явлено два звинувачення

У Новому Орлеані (США) поліцейські затримали актора Шайю Лабафа, відомого за фільмами "Трансформери" і "Паранойя". Інцидент стався під час святкування фестивалю Марді Гра, повідомляє Variety.

За інформацією видання, конфлікт стався незабаром після півночі біля одного з барів у Французькому кварталі міста. Артист став учасником бійки, після чого медики, які прибули на місце, надали йому необхідну допомогу.

Портал TMZ з посиланням на свідків пише, що Лабафа з невстановлених причин вивели із закладу, а вже потім сталася бійка. У судових матеріалах зазначено, що акторові пред'явлено два звинувачення, пов'язані з нанесенням побоїв.

Журналісти також нагадують, що це не перший скандал за участю Лабафа. Раніше співачка FKA Twigs звернулася до суду з позовом, звинувативши його в насильстві і заподіянні моральної шкоди. Розгляд був врегульований в липні минулого року.

Крім того, в 2017 році актора вже затримували за появу в громадському місці в стані сп'яніння і порушення порядку. Тоді за рішенням суду він пройшов курс реабілітації.

Раніше Главред розповідав про особливе побачення Кіану Рівза і його коханої Олександри Грант. Романтичний момент пари потрапив на фото і відео.

Також Елайджа Вуд заговорив про повернення Фродо в новому "Володарі Кілець". Актор прокоментував фільм, який готують до виходу в наступному році.

Про особу: Шайя Лабаф

Шайя Лабаф - американський актор, сценарист і художник.

Шайя Лабаф 11 червня 1986 року. Почав кар'єру як комедіант у 10 років. Став світовою зіркою після головних ролей у трилогії "Трансформери", трилері "Параноя" і фільмі "Індіана Джонс і Королівство кришталевого черепа".

Згодом актор відійшов від мейнстріму, знявшись у провокаційних проектах, таких як "Німфоманка" Ларса фон Трієра, "Лють" і "Арахісовий сокіл".

Одружений з актрисою Міа Гот, з якою виховує дочку (народилася в 2022 році). Раніше був у стосунках зі співачкою FKA Twigs і актрисою Меган Фокс.

