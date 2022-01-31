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"Вона дуже кричала": у Києві чоловік з Камеруну накинувся на дівчинку і по-звірячому зґвалтував

31 січня 2022, 16:13

Майже 3 години виходець з Камеруну знущався над 21-річною дівчиною.

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Насильство / pixabay, Нацполіція

У Києві затримали іноземця за зґвалтування дівчини. Як повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, 28 січня близько 07.00 години в поліцію про факт зґвалтування повідомив черговий лікар Київської клінічної лікарні, куди доставили дівчину.

"Майже 3 години виходець з Камеруну знущався над 21-річною дівчиною. Наразі чоловіка затримано. За зґвалтування йому загрожує до 5 років позбавлення волі", - розповів голова поліції Київщини Андрій Небутов.

Він також зазначив, що камерунець перебував в Україні нелегально.

Що загрожує ґвалтівнику

Правоохоронці провели оперативно-розшукові заходи та встановили та затримали зловмисника відповідно до ст.208 КПК України.

За даним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України.

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Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

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поліція зґвалтування
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